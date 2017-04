Nice jouera la Ligue des Champions ! - Débrief et NOTES des joueurs (Nice 3-1 Nancy)

En s'imposant 3-1 face à Nancy ce samedi, l'OGC Nice est assuré de finir sur le podium en fin de saison. Les Aiglons disputeront donc les barrages de la Ligue des Champions la saison prochaine. Au minimum...

La joie de Le Bihan et de ses partenaires après l'égalisation.

Quel beau samedi pour l'OGC Nice. En dominant Nancy 3-1 sur leur pelouse, les Aiglons sont désormais assurés de terminer la saison sur le podium. Les hommes de Lucien Favre disputeront donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Les barrages au minimum.

Pressants en début de rencontre, les Lorrains finissaient par punir les Azuréens. A la suite d'une erreur d'Eysseric dans sa surface, Dalé, seul au second poteau et servi par Cétout, n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (0-1, 26e). Les hommes de Lucien Favre réagissaient néanmoins rapidement. Servi magnifiquement par Belhanda, Le Bihan se jouait de Cabaco avant de glisser le ballon hors de portée de Ndy Assembe (1-1, 35e).

41 ans que Nice n'avait pas terminé sur le podium !

Dans la foulée, une frappe à ras de terre de Pereira passait de peu à côté. La machine niçoise était enfin lancée, sous l'impulsion d'un Seri excellent au milieu. En deuxième période, les Niçois poursuivaient sur leur lancée. Après deux premières opportunités manquées, la troisième était la bonne. Accroché dans la surface par Dia, Pereira obtenait un penalty pour le Gym, transformé par Seri (2-1, 51e). L'Allianz Riviera chantait comme un seul homme.

La Ligue des Champions, le gâteau, le titre, la cerise ?

Nice pouvait ensuite enfoncer le clou, mais Le Bihan ne parvenait pas à concrétiser un 3 contre 1, butant sur Ndy Assembe. C'est finalement l'inévitable Seri qui scellait définitivement le sort de cette rencontre en s'offrant un doublé en fin de partie (3-1, 84e). Les Aiglons s'endormiront avec des étoiles dans les yeux ce soir grâce à ce beau succès. Avec le podium maintenant assuré, le Gym va pouvoir disputer les cinq dernières journées de ce championnat complètement libéré... Et qui sait ?

La note du match : 6/10

S'ils ont mis une demi-heure à entrer dans ce match, les Niçois ont ensuite proposé un jeu de qualité sous l'impulsion de Seri et Belhanda. Les Nancéiens, venus pour gagner, ont participé à la qualité des débats en ne fermant pas le jeu.

Les buts

- A la suite d'une erreur d'Eysseric dans sa surface, Cétout parvient à glisser au deuxième poteau pour Dalé qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (0-1, 26e).

- Servi magnifiquement par Belhanda en déséquilibre, Le Bihan se joue de Cabaco dans la surface avant de glisser le ballon hors de portée de Ndy Assembe (1-1, 35e).

- Dans le coin gauche de la surface nancéienne, Dia accroche Pereira. Penalty indiscutable transformé par Seri (2-1, 51e).

- Servi sur le côté gauche de la surface, la frappe de Seri ne peut qu'être freinée par Ndy Assembe qui doit à nouveau s'incliner (3-1, 84e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jean-Michaël Seri (8,5/10)

A la récupération comme à l'organisation du jeu, le milieu de terrain niçois a été rayonnant au cours de cette rencontre. Véritable plaque tournante du Gym, l'Ivoirien a aussi été décisif lors de ce match en transformant son penalty en début de seconde période puis en parachevant le succès des siens. Le patron des Aiglons, c'est lui.

NICE :

Yoan Cardinale (6) : abandonné par sa défense sur l'ouverture du score nancéienne, il empêche l'ASNL de se relancer en fin de rencontre en sortant un gros arrêt sur une frappe de Cabaco.

Arnaud Souquet (5) : le latéral droit niçois a globalement bien tenu son couloir même s'il se fait piéger par Dalé sur l'ouverture du score.

Dante (5) : s'il couvre Dia et Dalé sur le but nancéien, difficile quand même de désigner le Brésilien coupable. Assez tranquille le reste du temps.

Maxime Le Marchand (5) : comme Dante, l'ancien Havrais a été sérieux en charnière centrale, sans avoir à batailler énormément.

Dalbert Henrique (5,5) : un peu moins en vue que d'habitude, il a néanmoins bien tenu son couloir gauche, apportant à quelques reprises le surnombre offensivement.

Vincent Koziello (6,5) : dans le bon tempo, il a été intéressant au sein du milieu de terrain niçois grâce à une activité incessante dans l'entrejeu. Précieux. Remplacé à la 80e minute par Rémi Walter (non noté), entré pour faire souffler son partenaire qui avait beaucoup donné.

Jean Michaël Seri (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Ricardo Pereira (6,5) : aligné au milieu de terrain, le Portugais s'est montré actif même si un peu brouillon parfois, il peut notamment mieux négocier un trois contre un. C'est lui qui obtient le penalty transformé par Seri. Remplacé à la 89e minute par Bassem Srarfi (non noté), qui a eu le temps de se montrer dangereux.

Younès Belhanda (7) : l'ancien Montpelliérain a encore été précieux au sein du milieu de terrain niçois. Toujours aussi à l'aise balle au pied, il parvient à glisser une passe décisive pour Le Bihan alors qu'il se trouve en fâcheuse posture.

Valentin Eysseric (6,5) : fautif sur l'ouverture du score nancéienne, il s'est bien repris ensuite, initiant plusieurs mouvements dangereux grâce à une technique au-dessus de la moyenne. Passeur décisif pour Seri sur le troisième but niçois.

Mickaël Le Bihan (6) : l'avant-centre niçois égalise de belle manière peu après la demi-heure de jeu. En deuxième période, il se procure deux autres occasions mais a pêché dans la finition cette fois.

NANCY :

Guy-Roland N'Dy Assembé (4) : battu à trois reprises, le portier nancéien a vécu une rencontre compliquée à l'Allianz Riviera même s'il n'a pas grand-chose à se reprocher sur les buts encaissés.

Joeffrey Cuffaut (4) : en difficulté sur son côté droit, il a souffert notamment face à Eysseric en seconde période.

Michaël Chrétien (4) : pas en mesure de se comporter en patron de la défense nancéienne, il a subi ce samedi.

Erick Cabaco (4) : s'il est proche de marquer en fin de rencontre, trouvant sur sa route un excellent Cardinale, il s'est surtout signalé en se faisant éliminer trop facilement sur le but de Le Bihan.

Julien Cétout (5) : à l'origine du but de Dalé, il n'a pas manqué de travail dans son couloir gauche. Il s'est battu jusqu'au bout.

Diallo Guidileye (4) : après une première demi-heure à son avantage, il a beaucoup trop subi ensuite face à la maîtrise niçoise. Remplacé à la 74e minute par Antony Robic (non noté), auteur d'une bonne entrée.

Benoît Pedretti (4) : le vétéran nancéien n'a pas été en mesure non plus de contrer les Niçois dans l'entrejeu. En difficulté.

Youssef Ait Bennasser (4) : il procure une petite frayeur aux Aiglons en seconde période mais pas à la fête le reste du temps, les Niçois ayant eu la maîtrise totale du milieu de terrain après la demi-heure de jeu.

Issiar Dia (4) : passeur décisif heureux pour Dalé, il n'a pas été en mesure de s'illustrer par la suite et coûte même un penalty à son équipe en début de seconde période en accrochant Pereira dans sa surface. Remplacé à la 80e minute par Youssouf Hadji (non noté), qui n'a pas eu le temps de s'illustrer.

Maurice Dalé (5) : il sent bien le coup sur l'ouverture du score nancéienne en se positionnant idéalement au second poteau. Plus grand-chose à signaler ensuite.

Loic Puyo (3) : il a traversé cette rencontre comme un fantôme. Remplacé à la 74e minute par Anthony Koura (non noté), pas en mesure de se montrer à son avantage.

NICE 3-1 NANCY (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 33e journée

Stade : Allianz Riviera - Arbitre : M. Lesage



Buts : M. Le Bihan (35e) J. Seri (51e, pen.) J. Seri (84e) pour NICE - M. Dalé (26e) pour NANCY

Avertissements : Dante (45+2e) , pour NICE - B. Pedretti (30e) , Y. Ait Bennasser (58e) , pour NANCY



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , Dante , M. Le Marchand , Dalbert Henrique - V. Koziello (R. Walter, 80e) , J. Seri - Ricardo Pereira (B. Srarfi, 89e) , Y. Belhanda , V. Eysseric - M. Le Bihan



NANCY : G. N'Dy Assembé - J. Cuffaut , M. Chrétien , E. Cabaco , J. Cétout - D. Guidileye (A. Robic, 74e) , B. Pedretti , Y. Ait Bennasser - I. Dia (Y. Hadji, 80e) , M. Dalé , L. Puyo (A. Koura, 74e)



Dalé avait ouvert le score pour l'ASNL (26e)

Auteur d'un doublé, Seri a rayonné au milieu de terrain

La fête était belle dans les tribunes de l'Allianz Riviera avec cette victoire des Aiglons

Au coup de sifflet final, les Niçois n'ont pas manqué de fêter ce podium assuré avec leurs supporters