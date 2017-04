Arsenal : Özil repousse les discussions, Draxler tente sa chance...

Sous contrat à Arsenal jusqu'en 2018, Mesut Özil n'a pas trouvé d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Mais le milieu offensif ne ferme pas la porte au club londonien et envisage de reprendre les discussions cet été. En attendant, son ami Julian Draxler tente de l'attirer au Paris Saint-Germain.

Mesut Özil discutera avec Arsenal à la fin de la saison.

Après sa lourde défaite à Crystal Palace (0-3) lundi, Arsenal s'est encore compliqué la tâche. Cette fois, on ne parle plus seulement d'échec pour le titre.

Sixièmes de Premier League à 7 points du quatrième Manchester City, les Gunners, qui comptent un match en retard, risquent de ne pas disputer la prochaine Ligue des Champions. Une situation si urgente que Mesut Özil (28 ans) refuse d'évoquer son cas personnel.

Özil annonce des discussions cet été

Lié au club londonien jusqu'en 2018, le meneur de jeu n'a toujours pas prolongé son contrat. Mais les négociations ne sont pas terminées si l'on en croit l'Allemand. «Pour le moment, le plus important c'est Arsenal, pas moi ni les autres joueurs, a réagi l'ancien joueur du Real Madrid, interrogé par Sky Sports. L'équipe traverse une période plus difficile, donc en ce moment, mon cas n'est pas important. Nous parlerons cet été et nous clarifierons les choses. Là, ce serait une erreur de penser à ça.»

Pour Özil, c'est aussi un moyen de gagner du temps afin d'en savoir plus sur l'avenir d'Arsène Wenger, un coach qu'il apprécie particulièrement. En effet, le milieu offensif n'a jamais caché que son destin pouvait être lié à celui de son manager bientôt en fin de contrat. En attendant, ses prétendants vont sûrement tenter leur chance, à l'image de son compatriote Julian Draxler (23 ans) qui le verrait bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

L'invitation de Draxler

«J'aimerais voir mon ami ici, parce que son contrat à Arsenal est presque terminé, a confié l'ailier parisien à SFR Sport. Je crois qu'il n'a plus qu'un an. C'est un grand joueur. J'aime jouer avec lui en équipe nationale et j'adorerais jouer avec lui au PSG. (...) Je ne sais pas quels sont ses plans mais comme je l'ai dit, j'adorerais le voir ici parce que c'est un grand joueur et un gars encore meilleur.» Mais pour le moment, le club francilien est plutôt attiré par un autre Gunner, à savoir Alexis Sanchez (28 ans).

