PSG : deux pistes d'Emery pour renforcer son attaque

A la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain pourrait tenter d'attirer une star. En attendant, Unai Emery a identifié deux recrues potentielles pour renforcer son attaque.

Lucas Pérez (Arsenal) plaît à Emery

Eliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6) cette saison, le Paris Saint-Germain devrait animer le marché des transferts cet été afin de renforcer un effectif qui n'a pas entièrement donné satisfaction sur la scène européenne. Si l'arrivée d'une star - qui n'est pas arrivée l'été dernier - est attendue, une doublure pour Edinson Cavani devrait débarquer.

Lucas Pérez comme doublure ?

Après avoir échoué sur ce dossier cet hiver, le Paris SG a bien l'intention de recruter un avant-centre supplémentaire pour pallier une absence de l'Uruguayen ou le faire souffler. Reste à trouver la perle rare : un joueur de qualité qui ne fera pas d'ombre à El Matador. Selon les informations de Goal, Unai Emery a déjà une piste : Lucas Pérez. Un attaquant capable d'évoluer en pointe ou sur un côté.

Alors sur le banc du FC Séville, l'entraîneur parisien était déjà intéressé par Pérez lorsque celui-ci évoluait au Deportivo La Corogne (17 buts en 37 matchs en 2015-2016). Arrivé à Arsenal l'été dernier, l'Espagnol joue peu (10 titularisations) et peut s'interroger sur son avenir. Reste à savoir combien réclameront les Gunners après avoir déboursé 20 millions d'euros un an plus tôt, et surtout si le joueur sera intéressé à 28 ans par l'idée de quitter un banc à Londres pour en rejoindre un autre.

Emery apprécie aussi Vitolo

Toujours selon la même source, Emery a également coché le nom de Vitolo. L'ancien joueur de Las Palmas évolue, lui, plutôt sur le côté gauche avec le FC Séville et Paris ne devrait bouger sur ce dossier qu'en cas de départ à ce poste. Auteur de 4 buts cette saison, l'Espagnol de 27 apparaît plutôt comme une solution de secours. Car on sait que Paris espère toujours attirer Alexis Sanchez, qui pourrait toutefois rester à Arsenal ou rejoindre un autre club anglais (Chelsea, Manchester United, Manchester City).

