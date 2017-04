Ligue 1 : les cotes pour le titre de champion de France !

Si l'AS Monaco domine la Ligue 1 depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice restent dans le coup pour soulever le trophée de champion de France. A l'issue de la 32e journée du championnat, Maxifoot fait le point sur le classement de Ligue 1 et sur les chances de ces trois équipes de remporter ce titre...

Les Monégasques vont-ils remporter la Ligue 1 ?

Aux commandes de la Ligue 1 depuis la 20e journée, l'AS Monaco n'a pas l'intention de laisser son trône ! Lancé sur un rythme effréné cette année avec un ratio digne d'un champion (2,39 pts/matchs), le club de la Principauté doit pourtant composer avec la concurrence acharnée de l'OGC Nice et surtout du Paris Saint-Germain. Au terme de la 32e journée de Ligue 1, le suspense reste énorme...

Monaco a le droit à l'erreur, mais...

Dans ce sprint final, Monaco dispose bien évidemment de l'étiquette de favori. Invaincus en L1 en 2017 (10 victoires, 2 nuls), les hommes de Leonardo Jardim affichent une forme éblouissante et comptent 3 points d'avance sur leur premier poursuivant, le PSG. En réalité, grâce à une différence de buts nettement favorable, l'ASM dispose même de 4 points d'avance et peut dont se permettre une erreur.

Avec 7 rencontres encore à disputer (à cause d'un match en retard), Monaco dispose d'un calendrier abordable avec 4 matchs à domicile et 3 à l'extérieur, dont un tout de même périlleux à Lyon. Malgré tout, la formation princière va devoir être très forte sur cette fin de saison, car le Paris Saint-Germain se montre menaçant...

Paris revient très fort, Nice trop léger ?

Egalement invaincu en championnat en 2017, le champion de France en titre ne lâche rien depuis plusieurs semaines. Suivant le rythme de Monaco, le PSG a envoyé un très sérieux message à son rival en le surclassant (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue. De quoi prendre un avantage psychologique ? La demi-finale de la Coupe de France le 26 avril prochain pourrait répondre à cette question...

En attendant, Paris a également l'avantage de ne jouer «que» la L1 et la Coupe de France. Contrairement à l'ASM, le PSG ne se fatiguera pas en Ligue des Champions et cet aspect pourrait compter avec l'enchaînement des matchs. Avec sa grande expérience, le groupe francilien sait gérer une fin de saison tendue... et il le faudra avec 4 parties sur 7 à disputer à l'extérieur, dont deux à Nice et Saint-Etienne.

Derrière ce duo, on retrouve justement toujours l'OGC Nice. Equipe surprise de la première partie de la saison, le Gym poursuit sa belle année et se retrouve quasiment assuré de disputer la Ligue des Champions. Cependant, avec 4 points de retard sur le leader malgré un match de plus joué, Nice ne semble pas en mesure de remporter le titre. Mathématiquement, c'est bien évidemment jouable, mais comment imaginer Monaco et Paris se rater puis Nice réaliser un parcours sans faute (avec PSG, OM et OL au programme) ? De plus, les Aiglons n'ont pas l'avantage au niveau de la différence de buts... La lutte s'annonce en tout cas féroce jusqu'au bout !

Le classement de Ligue 1 après 32 journées :

1. AS Monaco, 74 points (+62) - 1 match en retard

2. Paris Saint-Germain, 71 points (+43) - 1 match en retard

3. OGC Nice, 70 points (+26)

+ Le classement complet et le calendrier de Ligue 1 ici.

Tableau récapitulatif des cotes établi le lundi 10 avril par Maxifoot



Qui sera pour vous le champion de France cette saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …