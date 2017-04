PSG : "énervé" par son statut, Pastore a encore marqué des points

A nouveau convaincant lors de son entrée en jeu face à Guingamp (4-0) dimanche en Ligue 1, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Javier Pastore s'est dit frustré par son statut de remplaçant sur les derniers matchs.

Javier Pastore se sent en état de jouer davantage.

Engagé dans une course poursuite derrière l'AS Monaco pour le titre de champion de France, le Paris Saint-Germain peut compter sur un Javier Pastore épargné par les pépins physiques en cette fin de saison. Seulement, malgré les prestations intéressantes du milieu de terrain de 27 ans, le coach Unai Emery préfère l'utiliser avec parcimonie.

En effet, alors qu'il semblait en passe de troquer son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 taillé sur mesure pour El Flaco, le technicien espagnol a finalement laissé l'Argentin sur le banc au coup d'envoi de deux des trois derniers matchs du PSG : contre l'AS Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue et face à Guingamp (4-0) dimanche en Ligue 1. Frustré par cette situation, même s'il a débuté contre Avranches (4-0) mercredi dernier en Coupe de France, l'ancien joueur de Palerme a gentiment adressé un message à son coach.

J. Pastore – «je voulais jouer contre Monaco»

«C'est sûr, j'étais un peu énervé durant la semaine car je voulais jouer contre Monaco», a reconnu le Parisien en zone mixte après le succès face aux Bretons. «Mais ce sont les choix de l'entraîneur et je les accepte. On en a beaucoup parlé entre nous, il m'a donné des explications et j'ai confiance en lui. (…) Je n'étais pas à 100% et c'est normal qu'il me fasse reposer d'un match à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de surcharge et ne pas risquer une nouvelle blessure. C'est normal que, quand un joueur se sent bien, il veuille jouer tous les matchs.»

Emery salue l'état d'esprit

Entré en jeu à la 53e minute contre l'EAG à la place d'un Julian Draxler transparent, l'artiste sud-américain s'est encore montré à son avantage en éclairant le jeu du club de la capitale. Pas décisif à proprement parler malgré une avant-dernière passe sur le 4e but et un centre parfait qu'Edinson Cavani aurait dû mettre au fond, Pastore a bien combiné avec ses partenaires et accéléré un jeu parisien jusque-là ronronnant.

Ce n'est sans doute pas un hasard si son entrée coïncide avec le réveil du PSG avant l'heure de jeu. «Pastore a fait une bonne entrée. (…) Je crois que c'est bon de maintenir cet esprit pour les joueurs qui sont sur le banc. Quand l'équipe a besoin de ces joueurs, qu'ils soient prêts», a commenté Emery après la rencontre. A priori, le Basque semble parti pour continuer à ménager son diamant…

D'après vous, Unai Emery a-t-il raison de préserver Javier Pastore ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …