Les Verts ratent le coche - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 1-1 Nantes)

Opposé à une belle équipe de Nantes, Saint-Etienne n'a pris qu'un point (1-1) ce dimanche à domicile, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Menés au score, les Verts ont su réagir en seconde période mais ratent l'opportunité de se rapprocher de la 6e place de Marseille et laissent Bordeaux s'échapper.

Les Verts de Pogba et Beric lâchent des points

Avec la trêve internationale et la rencontre décalée de la semaine passée face à Monaco en raison de la finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Saint-Etienne disputait son premier match depuis trois semaines face à Nantes, ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Un retour à la compétition compliqué pour les Verts qui ont concédé le nul (1-1) dans cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1.

Des Verts bousculés et ménés

Dans un début de match très plaisant, avec un ballon allant d'un camp à l'autre, les Nantais se montraient plus tranchants et Dubois faisait taire quelques instants le Chaudron sur un tir enroulé du gauche qui passait tout près de la lucarne de Ruffier. Un avertissement pour les Verts, suivi d'une sanction puisque Nakoulma ouvrait le score au terme d'une belle attaque rapide (0-1, 15e) !

Etait-ce le manque de rythme dû à cette coupure importante qui posait problème à des Stéphanois dépassés dans l'engagement ? En tout cas, il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les hommes de Christophe Galtier enfin se montrer dangereux. Mais la tête de Beric trouvait le poteau de Dupé, qui réalisait ensuite un bel arrêt sur un coup franc de Saivet.

Saint-Etienne se réveille

Malgré de meilleures intentions au retour des vestiaires, les Stéphanois manquaient de réussite dans la zone de vérité. Hamouma trouvait le poteau de Dupé puis les gants du portier nantais quelques instants plus tard. L'ASSE était bien plus dangereuse dans ce second acte et on se disait que les Canaris allaient finir par craquer à force de subir et de s'en remettre à des exploits de leur gardien. Et c'est en effet ce qui est arrivé pour les Nantais puisque Corgnet s'imposait sur un centre de M'Bengue pour égaliser de la tête (1-1, 70e) !

Derrière, les Verts n'arrivaient pas à profiter de cette égalisation pour faire plier des Nantais fatigués mais toujours aussi rigoureux défensivement. Le score ne bougeait plus, même si Nakoulma aurait pu obtenir un penalty en fin de match, et l'ASSE reste à trois points de l'OM (6e) et compte désormais quatre longueurs de retard sur Bordeaux (5e). Nantes occupe le 8e rang à trois points des Verts.

La note du match : 6,5/10

Du rythme, des actions, des buts... On assisté à une rencontre plaisante à Geoffroy-Guichard. Chaque équipe a eu sa période de domination et a su en profiter pour marquer. L'égalisation stéphanoise a réchauffé un peu plus un Chaudron qui a comme toujours répondu présent.

Les buts :

- Sur une attaque rapide, le ballon arrive côté droit sur Gillet qui sert Kacaniklic à l'entrée de la surface. Le Suédois sert instantanément Nakoulma, lancé dans la surface et adroit pour battre Ruffier d'un tir croisé à ras de terre qui termine sa course dans le petit filet opposé (0-1, 15e).

- Côté gauche, M'Bengue a tout le temps d'adresser un centre du droit pour Corgnet, qui s'impose pour placer une tête victorieuse au second poteau (1-1, 70e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Guillaume Gillet (7/10)

Quelle activité au milieu de terrain ! Le Belge a été omniprésent dans l'entrejeu en première période avec 17 ballons récupérés ! Très précis également dans ses transmissions, il est impliqué sur l'ouverture du score.

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (6) : finalement, le gardien stéphanois n'a pas eu grand-chose à faire en première période mais il s'incline face à Nakoulma. Il a répondu présent avec des interventions rassurantes sur les tentatives nantaises après la pause.

Ronael Pierre-Gabriel (6) : il a globalement bien tenu son couloir gauche et il a été disponible pour apporter du soutien à ses partenaires offensifs avec notamment un bon centre pour la tête de Beric sur le poteau.

Kévin Théophile Catherine (5) : en difficulté en première période, il est pris de vitesse par Nakoulma sur le but nantais. Du mieux après la pause malgré quelques pertes de balle dangereuses dans la relance.

Florentin Pogba (5,5) : s'il a imposé sa puissance dans son duel avec Sala, le frère de Paul s'est plusieurs fois montré trop statique sur les offensives nantaises en première période. Il est notamment pris par la passe de Kacaniklic sur l'ouverture du score.

Cheikh M'Bengue (5) : les Nantais ont souvent eu tendance à partir dans son dos en première période et il lâche Kacaniklic sur l'ouverture du score. Assez décevant jusqu'à son centre décisif pour la tête de Corgnet qui sauve sa prestation.

Jordan Veretout (6) : dépassé en début de match, l'ancien Nantais a tenté de sonner la révolte dans la première mi-temps en mettant plus d'agressivité dans les duels et en se projetant plus vers l'avant. Une belle activité mais un peu trop de déchet.

Ole Kristian Selnaes (3,5) : match assez discret de la part du milieu norvégien, qui a gratté quelques ballons mais n'a pas eu beaucoup d'influence dans le jeu. Il ne s'est pas rendu assez disponible pour aider ses défenseurs dans la relance. Remplacé à la 56e par Benjamin Corgnet (6,5), décisif avec le but de l'égalisation.

Romain Hamouma (5) : quelques percées balle au pied en début de match, puis beaucoup d'agacement à force de buter sur la solide défense nantaise. Du coup, il est peu à peu sorti du match jusqu'à la pause. Revenu avec plus de volonté, il s'offre deux occasions dangereuses, dont un tir sur le poteau.

Henri Saivet (4) : malgré deux tirs cadrés en première période, l'ancien Bordelais a été assez décevant dans le jeu. Des pertes de balle trop nombreuses et pas assez décisif dans la zone de vérité. On attend toujours bien plus de sa part.

Kevin Monnet-Paquet (5) : plutôt remuant sur son côté avec quelques bons débordements mais il lui a manqué la précision dans le dernier geste. Remplacé à la 63e par Jorginho (non noté), auteur d'une entrée discrète.

Robert Beric (4,5) : l'avant-centre stéphanois n'a pas ménagé sa peine pour peser sur la défense nantaise. Malheureusement, il n'a pas eu de réussite devant le but et trouve le poteau sur une tête.

NANTES :

Maxime Dupé (6,5) : le gardien nantais a longtemps tenu la baraque en réalisant plusieurs arrêts décisifs, dont une belle horizontale sur le coup franc de Saivet. Néanmoins, il est assez passif sur le but stéphanois.

Léo Dubois (5,5) : très présent dans son couloir droit, il s'est montré très disponible offensivement avec des centres dangereux. Il est l'auteur d'une frappe superbe qui passe pas loin de la lucarne opposée de Ruffier. En seconde période, il a été moins serein défensivement et sa passe en retrait manquée offre une grosse occasion à l'ASSE. Remplacé à la 84e par Abdoulaye Touré (non noté).

Koffi Djidji (5,5) : un match sérieux de la part du défenseur central nantais, autoritaire dans ses interventions.

Diego (6) : le défenseur nantais a fait parler sa puissance dans les duels avec Beric et n'a pas laissé beaucoup d'espace au Slovène. En revanche, il a une fâcheuse tendance à manquer ses relances, notamment sur les longs ballons directement rendus à l'adversaire.

Lima (4) : si on peut souligner sa présence offensive intéressante, le latéral gauche nantais ne doit pas oublier que son premier rôle est de défendre. Sur ce point, il a eu du mal en seconde période et il est battu par Corgnet sur l'égalisation stéphanoise.

Alexander Kacaniklic (5,5) : le Suédois a joué intelligemment en trouvant les espaces entre les lignes et dans le dos de M'Bengue. Passeur décisif pour Nakoulma, il a été moins en vue après la pause. Remplacé à la 64e par Amine Harit (non noté).

Valentin Rongier (6,5) : le milieu de terrain nantais a été très costaud dans l'entrejeu. Actif à la récupération avec une activité impressionnante, il a aussi été précieux par sa qualité de dribbles et sa vision de jeu pour éliminer ses adversaires et souvent orienter le jeu avec intelligence. Une belle prestation.

Guillaume Gillet (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Adrien Thomasson (5) : moins en vue que ses autres partenaires offensifs, il a néanmoins réalisé un travail précieux dans le pressing.

Prejuce Nakoulma (6,5) : le Burkinabé confirme qu'il est bien une bonne pioche du dernier mercato. Très disponible, il a multiplié les appels et ouvre le score pour Nantes. Fatigué en seconde période, il a eu plus de mal à faire des différences mais il aurait tout de même pu obtenir un penalty en toute fin de rencontre.

Emiliano Sala (5) : l'Argentin n'a pas ménagé ses efforts en livrant un gros duel avec Pogba. S'il n'a pas réussi à se retrouver en bonne position dans la surface adverse pour inquiéter Ruffier, son jeu dos au but et son travail dans le pressing ont été précieux pour son équipe. Remplacé à la 64e par Yacine Bammou (non noté).

ST ETIENNE 1-1 NANTES (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 32e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - Arbitre : C. Turpin



Buts : B. Corgnet (70e) pour ST ETIENNE - P. Nakoulma (15e) pour NANTES

Avertissements : J. Veretout (68e) , C. M'Bengue (71e) , R. Pierre-Gabriel (81e) , pour ST ETIENNE - A. Thomasson (72e) , P. Nakoulma (74e) , pour NANTES



ST ETIENNE : S. Ruffier - R. Pierre-Gabriel , K. Théophile Catherine , F. Pogba , C. M'Bengue - J. Veretout , O. Selnæs (B. Corgnet, 56e) - R. Hamouma , H. Saivet , K. Monnet-Paquet (Jorginho Intima, 64e) - R. Beric



NANTES : M. Dupé - L. Dubois (A. Touré, 85e) , K. Djidji , Diego , Lima - A. Kacaniklic (A. Harit, 64e) , V. Rongier , G. Gillet , A. Thomasson - P. Nakoulma , E. Sala (Y. Bammou, 64e)



