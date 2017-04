Journal des Transferts : l'OM veut du 9, ça va bouger au PSG, Alexis Sanchez sur le départ, le Real lorgne deux Colchoneros... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 08/04/2017 à 11h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM s'active pour trouver un buteur, quatre départs prévus au PSG, Alexis Sanchez entre Paris et Chelsea, Griezmann a séduit 5 cadors, la sensation française Theo Hernandez affole le Real… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Carlos Bacca fait partie des pistes suivies par l'OM en attaque. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM veut son buteur Alors que l'Olympique de Marseille a prévu de se lancer dans un gigantesque chantier durant l'intersaison, un poste attire en particulier l'attention. Celui d'avant-centre, pour lequel le club phocéen a prévu d'investir entre 30 et 40 millions d'euros pour recruter une pointure, affirme L'Equipe ! Dans cette optique, le nom de Mario Mandzukic (Juventus Turin) revient régulièrement et semble faire office de priorité. Calciomercato évoque notamment des contacts avec l'entourage du Croate. La rumeur Olivier Giroud (Arsenal) a également été évoquée mais l'agent du Gunner a démenti tout contact. En parallèle, l'OM étudie la piste menant à Carlos Bacca. Annoncé plusieurs fois partant du Milan AC en janvier, le Colombien serait une recrue de qualité pour le club phocéen. D'après la presse italienne, les dirigeants marseillais seraient prêts à débourser entre 20 et 22 M€ pour attirer l'ancien joueur du FC Séville, et à lui offrir un salaire annuel de 3,5 M€. Soit les mêmes émoluments qu'il perçoit en Lombardie. Dans le flou à l'AS Monaco, Valère Germain a également effectué un appel du pied, tandis que les noms de Sergi Enrich (Eibar) et Deyverson (Alavés) circulent aussi mais comme de possibles doublures. 2. Le grand ménage va commencer au PSG ! Après le fiasco en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain compte bien se montrer actif sur le marché des transferts l'été prochain. Et il y aura forcément des départs pour libérer des places au sein de l'effectif. Selon les informations de RMC, quatre joueurs sont déjà pressentis pour quitter le club de la capitale. Très peu utilisé cette saison, Hatem Ben Arfa n'entre pas dans les plans d'Unai Emery et un départ semble inévitable si l'ancien Niçois ne compte pas revivre une saison à galère. Il n'a plus vraiment le temps de patienter sur le banc. Lui aussi cantonné à un rôle de remplaçant, Grzegorz Krychowiak devrait aller voir ailleurs pour se refaire la cerise. L'AS Roma songe notamment au Polonais en cas d'arrivée du directeur sportif Monchi. En parallèle, Lucas serait poussé vers la sortie. Les dirigeants parisiens estiment que l'ailier brésilien ne répond toujours pas aux attentes et qu'il est temps désormais de le laisser partir. De son côté, Blaise Matuidi songe à un départ. Alors que le PSG lui proposait de rempiler moyennant une diminution de salaire, le Tricolore n'a toujours pas reçu de nouvelle proposition de prolongation depuis cinq mois pour son contrat qui se termine en juin 2018. 3. Sanchez, le PSG a un coup à jouer En fin de contrat en juin 2018, Alexis Sanchez, qui ne semble pas vouloir prolonger, devrait quitter Arsenal cet été. A en croire le Telegraph, le Paris Saint-Germain se serait sérieusement activé sur ce dossier mais l'attaquant chilien préférerait rejoindre Chelsea, un autre de ses prétendants. Le PSG peut néanmoins rester optimiste : Arsenal ne souhaite pas céder l'ancien Barcelonais à un concurrent anglais et le champion de France a visiblement une carte à jouer. «Alexis est sensible à l'intérêt parisien et au projet du PSG», a confié un proche du Gunner pour RMC. Une bonne nouvelle pour le club francilien, déjà en contact avec le Sud-Américain et qui a prévu une nouvelle réunion à la mi-avril. Alors qu'Arsenal souhaite récupérer au moins 50 M€ sur ce transfert, la Juventus Turin, l'Atletico Madrid, prêt à mettre 40€, et des clubs chinois sont eux aussi sur le coup. Vendredi, le coach des Canonniers, Arsène Wenger a cependant assuré que son joueur veut «rester à Arsenal». 4. Griezmann et le club des cinq En pleine bourre avec l'Atletico Madrid, l'attaquant Antoine Griezmann pourrait être l'attraction du prochain mercato estival. Surtout que les intentions du Français, qui a longtemps clamé son envie de rester chez les Colchoneros, paraissent de moins en moins claires. «Obligatoirement il y a réflexion parce que ça tape à la porte. Tout ce qui est mis sur la table actuellement, on y pense aussi», a reconnu le conseiller du Tricolore, Eric Olhats, jeudi sur RMC. Le représentant assure que cinq clubs sont très intéressés par les services du Madrilène. «Il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent mettre 100 millions sur la table, le tour est vite fait. C'est le prix de la clause, ils ne feront pas de cadeau. Ça restreint le nombre des candidats actuels. J'ai entendu dire que Manchester United, c'était acté, c'était signé, mais on ne sait même pas s'ils joueront la Ligue des Champions !», a nuancé Olhats. «Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real ont tapé à la porte pour savoir où ça en était, tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable ou pas faisable». Et d'après L'Equipe, malgré le pacte de non-agression qui existe entre les deux rivaux madrilènes, le Real a prévu de lancer un assaut pour le natif de Mâcon. Pas cette année, mais à l'été 2018. 5. Theo Hernandez fait tourner la tête au Real ! Prêté par l'Atletico Madrid à Alaves cette saison, le jeune Theo Hernandez (19 ans) se fait remarquer dans les rangs de l'actuel 11e du championnat espagnol. A tel point que le Real Madrid aurait décidé de verser la clause libératoire du latéral gauche français, fixée à 24 millions d'euros, affirme Marca. De son côté, Hernandez pourrait s'être déjà mis d'accord avec les Merengue sur un futur contrat d'une durée de six ans. La Maison Blanche a visiblement l'intention de devancer la concurrence dans ce dossier, le Bayern Munich et Liverpool étant eux aussi très intéressés par le Tricolore, tout comme Diego Simeone, qui aurait déjà promis une place de titulaire à son joueur la saison prochaine. D'après L'Equipe, le Real compterait notamment sur ce transfert afin de faire voler en éclats le pacte officieux de non-agression avec les Colchoneros et préparer ainsi le terrain avant de s'attaquer à Griezmann en 2018 ! Interrogé sur le sujet, le coach merengue, Zinedine Zidane, a préféré rester discret. «C'est un bon joueur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je ne peux rien dire d'autre. Pour le reste, je me concentre sur mes joueurs. Je ne peux rien vous dire de plus à ce sujet», a simplement commenté le Français. Affaire à suivre… Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 8 avril 2017 à 12h00. C'est officiel : - Le défenseur central Loïc Perrin a rempilé avec Saint-Etienne jusqu'en 2020.

- L'OM a résilié le contrat du défenseur international U19 norvégien Eirik Haugan.

- James Kwesi Appiah a été préféré entre autres à Willy Sagnol pour le poste de sélectionneur du Ghana.

- L'ailier de Manchester United, Jesse Lingard, a prolongé jusqu'en juin 2021.

- Le latéral droit Lukasz Piszczek a rempilé en faveur du Borussia Dortmund jusqu'en 2019. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, et le PSG ont démenti tout contact.

- Le coach parisien Unai Emery, continue d'intéresser l'AS Roma.

- En fin de contrat au Real Madrid en juin, le défenseur central Pepe intéresse le PSG, mais aussi Manchester City.

- Ciblé par l'OM, l'attaquant du FC Porto, André Silva, plaît aussi au PSG !

- Le milieu offensif Javier Pastore ne pense pas à partir de Paris.

- Le directeur sportif du PSG, Olivier Létang, devrait quitter son poste.

- Le PSG se montre optimiste sur la prolongation de l'attaquant Edinson Cavani.

- Libre depuis son départ du FC Séville, le directeur sportif Monchi est proche de la Roma, mais drague aussi le PSG et aurait reçu une offre de Lyon. - 10 joueurs devraient quitter l'OM cet été : Henri Bedimo, Abou Diaby, Rod Fanni, Tomas Hubocan, Saîf-Eddine Khaoui, Aaron Leya Iseka, Zinedine Machach, Karim Rekik, Brice Samba et Bouna Sarr.

- Au poste de gardien, l'OM cible Steve Mandanda (Crystal Palace), aussi dans le viseur de Monaco, et Rui Patricio (Sporting). Les pistes Iker Casillas (Porto) et David Ospina (Arsenal) se sont corsées.

- En défense centrale, Marseille s'intéresse à Laurent Koscielny (Arsenal) et Francesco Acerbi (Sassuolo).

- Marseille ne lâche pas le latéral gauche de Nancy, Christ-Emmanuel Faitout Maouassa.

- Ciblé par l'OM, le milieu de terrain Yohan Cabaye ne s'imagine pas quitter Crystal Palace et encore moins l'Angleterre.

- Dans le viseur de Marseille, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia n'envisage pas un départ de l'Inter ni un retour en Ligue 1.

- L'OM espère conserver l'attaquant Bafétimbi Gomis, mais Swansea, qui l'a prêté, n'exclut pas de le garder. - Libre en juin, l'ailier Rachid Ghezzal a ouvert la porte à une prolongation à l'OL.

- En cas de sacre en C3, l'OL espère conserver Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui n'exclut pas de rester.

- Le milieu de terrain Lucas Tousart est ouvert à une prolongation à Lyon.

- L'agent du défenseur central lyonnais Emanuel Mammana a démenti l'intérêt du FC Valence.

- L'OL pense à l'attaquant de Stoke City, Wilfried Bony.

- Comme le Milan AC, l'OL surveille le milieu de terrain d'Anderlecht, Youri Tielemans.

- Le coach lyonnais Bruno Genesio devrait conserver son poste en 2017-2018. - Monaco suit le milieu défensif des Young Boys de Berne, Leonardo Bertone.

- Soupçonnés d'agression, Odsonne Edouard et Mathieu Cafaro devraient être virés par Toulouse !

- Le défenseur central et capitaine de l'ASSE, Loïc Perrin, devrait prolonger jusqu'en 2020.

- L'attaquant Mario Balotelli souhaiterait rester à Nice.

- L'OGCN rêve de rapatrier le milieu offensif du PSG, Hatem Ben Arfa.

- Le Dynamo Kiev ne cédera pas le milieu offensif Younès Belhanda, prêté à Nice, à moins de 9 M€.

- Pisté par le Borussia Dortmund et Wolfsbourg, l'entraîneur Lucien Favre ne compte pas quitter Nice.

- Bordeaux n'a pas fait de proposition de prolongation au gardien Cédric Carrasso mais affirme en faire sa priorité.

- Prêté à Bordeaux, le latéral Youssouf Sabaly attend la décision des dirigeants du PSG.

- Très convoité, le latéral gauche du Havre, Ferland Mendy, plaît aux Girondins.

- Bordeaux s'intéresse à l'attaquant de Rennes, Wesley Saïd.

- Les Girondins espèrent recruter des joueurs en prêt en Liga.

- Président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte aurait refusé un poste à responsabilité à Lille !

- Le LOSC aurait fait une offre à l'Estudiantes La Plata pour le défenseur Juan Foyth.

- Libre, l'entraîneur Rolland Courbis va bientôt faire une annonce sur son avenir. A l'étranger : - L'attaquant Cristiano Ronaldo s'opposerait à la venue de l'ailier de Chelsea Eden Hazard au Real Madrid.

- Le Real espère prolonger le milieu de terrain Isco, qui a démenti la rumeur Barça.

- Le coach du Real, Zinédine Zidane, n'entraînera jamais le grand rival, le FC Barcelone.

- Le latéral gauche Lucas Digne ne prévoit pas de quitter le Barça.

- L'actuel entraîneur adjoint du Barça, Juan Carlos Unzué, aurait le soutien des joueurs pour succéder à Luis Enrique en 2017-2018.

- Le Barça songe à rapatrier l'ailier Gerard Deulofeu, prêté par Everton au Milan.

- Manchester City voudrait échanger Eliaquim Mangala contre le latéral gauche de Valence, José Gaya.

- En fin de contrat en juin avec Manchester City, le latéral droit Bacary Sagna plaît à West Ham.

- Les Hammers ont des chances d'accueillir l'attaquant de Chelsea, Michy Batshuayi, en prêt l'an prochain.

- Prêté à Crystal Palace, le défenseur central Mamadou Sakho vaut 35 M€ selon son club de Liverpool.

- En fin de contrat en juin, le coach d'Arsenal, Arsène Wenger, redoute l'arrivée d'un directeur du football.

- Arsenal s'est renseigné sur l'ailier du Bayern Munich, Kingsley Coman.

- En fin de contrat en juin, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic a mis la pression sur Manchester United et se serait rapproché du Los Angeles Galaxy.

- Le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) a perçu 7 M€ pour quitter MU !

- MU observe l'attaquant de Naples Dries Mertens.

- Le milieu de terrain Gianelli Imbula n'écarte pas un départ de Stoke.

- Le milieu de terrain du RB Leipzig Naby Keita a séduit Tottenham. - Le Bayern Munich veut prolonger le milieu de terrain Thiago Alcantara qui intéresse le Real Madrid.

- L'ailier du Bayer Leverkusen, Julian Brandt, a démenti tout accord avec le Bayern Munich.

- La Juve s'active pour l'ailier du Bayern, Douglas Costa.

- Les défenseurs Sead Kolasinac (Schalke 04) et Mateo Musacchio (Villarreal) auraient dit oui au Milan AC.

- Le Milan rêve de l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

- Jeison Murillo, Marcelo Brozovic et Gabriel Barbosa pourraient quitter l'Inter, qui prépare un grand ménage.

- Le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, n'exclut pas un départ.

- Courtisé, le coach Massimiliano Allegri va rester sur le banc de la Juve.

- En fin de contrat avec le Barça en juin, l'entraîneur Luis Enrique va prendre une année sabbatique. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





