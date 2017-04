Lyon : Aulas assure avoir un moyen de conserver Lacazette et Tolisso !

Annoncés partants l'été prochain, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso resteront-ils finalement à l'Olympique Lyonnais ? Leur président Jean-Michel Aulas n'écarte pas cette hypothèse. Mais à une condition...

Lacazette et Tolisso quitteront-ils Lyon l'été prochain ?

Depuis plusieurs mois, l'avenir d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso semble s'écrire loin de l'Olympique Lyonnais. A 25 ans, le buteur lyonnais n'a pas fermé la porte à un départ en cas d'approche d'un grand club et son nom revient avec insistance du côté de l'Atletico Madrid. Quant au milieu de 22 ans, des discussions avec la Juventus Turin sont évoquées régulièrement.

Un sacre en Ligue Europa pour les retenir

S'il semble quasiment acquis que les deux joueurs feront leurs valises en cas d'offres satisfaisantes l'été prochain, Jean-Michel Aulas tient un discours un peu plus rassurant pour les supporters lyonnais. Le président de l'OL estime pouvoir conserver ses deux joueurs. A condition de remporter la Ligue Europa.

«Je peux vous assurer que si on gagne la Ligue Europa, ils ne partiront pas. Ils n'auront pas envie de partir» , a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Lyon affrontera Besiktas en quarts de finale, les 13 et 20 avril, et un sacre en Ligue Europa assure une qualification en Ligue des Champions. La route est encore longue et les chances de voir Lacazette et Tolisso partir restent grandes.

Aulas dédramatise

Néanmoins, Aulas estime qu'un départ ne serait pas une catastrophe. «Et puis s'ils devaient partir, il y a pire que ça. Cela voudra dire qu'on aura des moyens surdimensionnés par rapport à nos besoins» , assure le patron des Gones, qui espère récolter au moins 60 millions d'euros pour Lacazette et 40 millions d'euros pour Tolisso.

«On a enfin, ce que j'attends depuis une quinzaine d'années, les moyens de nos ambitions. Ce n'est pas au moment où on commence à avoir des ressources qu'on va se gâcher la possibilité de réaliser une fin de saison canon» , poursuit «JMA» . Quatrième de L1 avec 13 points de retard sur Nice, l'OL va sans doute tout miser sur la Ligue Europa en cette fin de saison.

Pensez-vous que Lyon réussira à garder Lacazette et Tolisso ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...