Transfert : dans le flou à Monaco, Germain fait du pied à l'OM !

Si Radamel Falcao et Kylian Mbappé attirent toute la lumière, Valère Germain reste un membre essentiel de l'attaque de l'AS Monaco. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1, l'avant-centre a confirmé au sein du club de la Principauté après un prêt réussi du côté de Nice à l'occasion de l'exercice 2015-2016.

A Monaco, son avenir reste flou...

Malgré ses belles performances, le joueur de 26 ans n'est absolument pas assuré de continuer l'aventure du côté de Monaco. Sous contrat jusqu'en juin 2018, Germain souhaite obtenir des garanties sur son futur et aussi son statut avant de se projeter sur le long terme sur le Rocher. «Il me reste un an de contrat avec Monaco. Je sais qu'il y a des discussions actuellement pour prolonger. J'espère que le club est en réflexion. On ne va pas se précipiter. On va prendre le temps de bien terminer la saison», a tout d'abord prévenu le buteur.

«Je réfléchirai à tout ça cet été. On verra. Si Monaco décide de ne pas me prolonger ou de me mettre 3e ou 4e attaquant. Je partirai, c'est sûr», a ensuite lâché Germain sur les ondes de la radio RMC. Et en cas de départ, l'ancien joueur de Nice se verrait bien rebondir dans un autre club français...

Germain envoie un message à l'OM

Natif de Marseille, l'attaquant de Monaco surveille attentivement le projet construit par Frank McCourt du côté de l'OM. «Je suis marseillais. C'est un club que j'ai apprécié dans mon enfance. On verra. Je ne sais pas. (...) Tout projet intéressant sera le bienvenu. Marseille, s'ils le font intelligemment, peut être un projet intéressant», a-t-il estimé.

Ce n'est pas un secret, l'OM va chercher à se renforcer offensivement lors du prochain mercato d'été. Est-ce que le Monégasque pourrait entrer dans les plans des dirigeants phocéens ? S'il n'a pas le CV d'un Mario Mandzukic ou d'un Carlos Bacca, Germain reste une valeur sûre de la Ligue 1.

