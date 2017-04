PSG : quels départs cet été ? Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 05/04/2017 à 09h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si le Paris Saint-Germain compte se renforcer l'été prochain, il y aura forcément des départs pour libérer des places au sein de l'effectif. Plusieurs joueurs sont déjà annoncés vers la sortie. Krychowiak, Matuidi, Lucas pourraient quitter le PSG L'échec en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6) va pousser le Paris Saint-Germain à revoir son effectif l'été prochain. Plusieurs joueurs n'ont pas répondu aux attentes cette saison et devraient aller voir ailleurs. Pour d'autres, il est peut-être temps de tourner la page. Selon RMC, quatre joueurs sont déjà sur le départ. Ben Arfa et Krychowiak n'ont pas convaincu Au rang des grandes déceptions de la saison figure Hatem Ben Arfa. Si brillant lors de l'exercice 2015-2016 sous les couleurs de l'OGC Nice, le natif de Clamart n'a pas réussi à s'imposer au Paris SG, où Unai Emery ne semble pas lui faire confiance. Même s'il conserve l'espoir de s'imposer, il semble difficile pour l'ancien Marseillais d'inverser la tendance avec seulement 15 minutes disputées depuis début mars. A 30 ans, Ben Arfa n'a plus vraiment le temps de patienter sur le banc et fera sans doute ses valises. Les courtisans ne devraient pas manquer au vu de son talent mais il n'est pas certain qu'on le reverra dans un club du top européen après cette expérience difficile. Néanmoins, il a sa place dans de nombreuses équipes ambitieuses. Le PSG en profitera pour obtenir un petit chèque pour un joueur arrivé libre. S'y retrouver financièrement sera plus compliqué dans le dossier Grzegorz Krychowiak (27 ans). Lui aussi cantonné à un rôle de remplaçant, le milieu polonais ne devrait pas s'éterniser dans la capitale. Reste à savoir combien réclamera Paris pour un joueur recruté 33 millions d'euros et très peu utilisé durant toute la saison. Si de nombreux clubs devraient être intéressés par l'ancien Rémois, ils ne seront pas disposés à payer trop cher. Matuidi et Lucas poussés vers la sortie ? Comme nous vous l'évoquions récemment, Blaise Matuidi (29 ans) songe à un départ alors qu'il n'a toujours pas reçu de nouvelle proposition de prolongation depuis cinq mois pour son contrat qui se termine en juin 2018. Une attitude des dirigeants parisiens qui laisse penser au milieu international français que le club de la capitale ne compte plus vraiment sur lui. Proche de rejoindre la Juventus Turin l'été dernier, il ne devrait pas manquer de pistes. Enfin, l'aventure de Lucas (24 ans) à Paris touche peut-être aussi à sa fin. Selon la radio, les dirigeants parisiens estiment que le Brésilien ne répond toujours pas aux attentes et qu'il est temps désormais de le laisser partir. Longtemps titulaire dans l'esprit d'Emery cette saison, il semble être désormais sorti du onze face à la concurrence d'Angel Di Maria et Julian Draxler. Surtout, sa performance au Camp Nou n'a pas été du tout appréciée. D'autres interrogations Bien évidemment, il y aura sans doute d'autres incertitudes au cours des prochains mois. On songe notamment à Marquinhos (22 ans), Marco Verratti (24 ans) et Adrien Rabiot (22 ans), qui s'interrogent sur leur avenir dans la capitale après ce nouvel échec en Ligue des Champions. Néanmoins, le PSG n'a aucune intention de les laisser partir et un départ semble à l'heure actuelle très peu probable pour ces trois joueurs. Quid de Serge Aurier (24 ans) plutôt décevant cette saison ? Et d'Alphonse Areola (24 ans) qui n'a pas convaincu ? Si Maxwell (35 ans) ne devrait pas prolonger, Thiago Motta (34 ans) pourrait faire un peu de rab. En tout cas, l'été parisien s'annonce chaud. Selon vous, quels joueurs le PSG doit-il laisser partir l'été prochain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





