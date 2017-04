Bordeaux : Carrasso ou Costil ? La mise au point de Gourvennec

Bientôt en fin de contrat à Bordeaux, le gardien Cédric Carrasso attend une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. De son côté, le président Stéphane Martin n'est pas pressé de gérer ce dossier. Contrairement à son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Qui gardera les cages des Girondins de Bordeaux la saison prochaine ? A deux mois de la fin de son contrat, Cédric Carrasso (35 ans) a de quoi s'inquiéter.

Le gardien titulaire des Marine et Blanc attend une offre de prolongation du président Stéphane Martin, qui ne considère pas ce dossier comme une urgence. Rien de très rassurant pour l'ancien Marseillais.

Une décision pour Carrasso avant tout

D'autant que le club aquitain aurait jeté son dévolu sur le Rennais Benoît Costil (29 ans), dont le bail expire aussi en juin prochain. Mais où en est réellement Bordeaux ? Plus pressé que son supérieur, Jocelyn Gourvennec a donné une tendance claire. «La priorité pour nous est de prendre une décision par rapport à Cédric et tant qu'il n'y aura pas de décision définitive sur une prolongation ou pas, on n'ira pas à l'étape d'après» , a expliqué l'entraîneur des Girondins à Sud-Ouest.

«Il y a différentes possibilités effectivement mais notre priorité est de prendre une décision sur Cédric. On a une liste de gardiens potentiels, on démarre par lui, a-t-il technicien. Si on décide de prolonger Cédric, on prolongera Cédric. Si on décide de ne pas le prolonger, ce sera un autre gardien. Chaque chose en son temps.» Mais pour le moment, Gourvennec refuse de dire que Costil serait l'heureux élu en cas de changement. «Ça a été présenté comme ça mais ce n'est pas le cas» , a-t-il démenti. Au passage, l'ex-coach de Guingamp demande aussi de la patience à Carrasso.

Gourvennec n'est pas obsédé par Costil

Reste à savoir si Costil compte attendre Bordeaux, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Gourvennec. «Il y a aussi d'autres gardiens dans les championnats étrangers qui sont libres, a réagi le natif de Brest. Ce qui nous intéresse d'abord est de gérer par rapport à Cédric. Sur le match que fait Cédric hier (défaite 2-1 à Nice, ndlr), je ne l'ai pas vu impacté. Il a été très présent.» En résumé, le FCGB ne s'est pas décidé, sachant que les deux gardiens cités peuvent s'engager ailleurs à tout moment…

