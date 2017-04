PSG : statut fragilisé, baisse de salaire... Un avenir en pointillés pour Matuidi

Toujours dans l'attente d'une prolongation et remplaçant lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco (4-1), Blaise Matuidi ne se sentirait plus désiré au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain songe de plus en plus à un départ l'été prochain.

Matuidi s'interroge sur son avenir au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2011, Blaise Matuidi portera-t-il encore les couleurs du club de la capitale la saison prochaine ? On peut en douter. Remplaçant lors de la finale de la Coupe de la Ligue remportée samedi face à Monaco (4-1), le milieu de terrain de 30 ans peut s'interroger sur son statut au sein du Paris SG.

Longtemps considéré comme un cadre du PSG, Matuidi semble tenir un rôle moins important dans l'esprit d'Unai Emery ces dernières semaines avec seulement deux titularisations depuis le début du mois de mars. Mais, surtout, c'est sa situation contractuelle qui interroge. Lié à Paris jusqu'en juin 2018, l'ancien Stéphanois ne possédera plus qu'un an de contrat l'été prochain. Et il est toujours dans l'attente.

Paris lui offre une... baisse de salaire

Tout proche de rejoindre la Juventus Turin l'été dernier, Matuidi avait été retenu par son président Nasser Al-Khelaïfi. Pour le convaincre de rester dans la capitale, le président parisien lui avait notamment promis une prolongation de contrat. Une promesse tenue sauf que le champion de France lui propose de prolonger avec un salaire inférieur à ce qu'il perçoit actuellement (770 000 euros brut par mois), rapporte le quotidien Le Parisien.

Une offre repoussée par l'international français qui se sait courtisé en Angleterre et en Italie notamment. Et si une nouvelle proposition devait lui être formulée, Matuidi l'attend toujours cinq mois plus tard. Une situation qui laisse penser au natif de Toulouse que le Paris SG ne compte plus sur lui, rapporte le journal régional. Aujourd'hui, le joueur pencherait de plus en plus vers un départ. Une issue sans doute inévitable si Paris ne s'active pas sur ce dossier au cours de prochaines semaines.

