L'équipe type de L1 - 31e journée (provisoire)

Auteur d'un doublé face à Angers, le Nantais Préjuce Nakoulma est le joueur de la journée. Les Niçois Souquet, Eysseric et Balotelli, puis les Toulousains Jullien et Somalia notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 31e édition de l'équipe type provisoire de Maxifoot.

Préjuce Nakoulma a marqué un doublé pour Nantes.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

A noter, une nouvelle édition de cette équipe type de la 31e journée, définitive cette fois, sera publiée après les matchs Monaco - Saint-Etienne et Metz - Paris, reportés en raison de la finale de la Coupe de la Ligue.

Remplaçants :

12. Yohann Pelé (Marseille)

13. Joris Gnagnon (Rennes)

14. Erwin Koffi (Lorient)

15. Lucas Deaux (Guingamp)

16. Xeka (Lille)

17. Firmin Mubele (Rennes)

18. Benjamin Moukandjo (Lorient)

En détails :

Joueur de la journée : Préjuce Nakoulma (Nantes)

C'est définitivement une très bonne pioche pour Nantes ! Déjà auteur d'un doublé contre Montpellier (3-2) il y a trois semaines, l'attaquant a récidivé dimanche face à Angers ! Même s'il est légèrement hors-jeu sur le premier but, il a été opportuniste et a posé de très gros problèmes aux défenseurs angevins.

Baptiste Reynet (Dijon)

Difficile de réaliser le moindre reproche au gardien de Dijon. Bien aidé par son poteau sur une énorme occasion de Thauvin, il ne pouvait strictement rien faire sur le coup-franc parfait de Payet. Sur le reste du match, il n'a pas démérité avec notamment deux belles parades en fin de match face à Gomis puis Vainqueur.

Arnaud Souquet (Nice)

Une belle performance pour le latéral droit de l'OGC Nice ! En grande forme dans son couloir, il a été un poison offensif pour les Bordelais. Après une première frappe sur le poteau à la suite d'un corner, il a réussi à obtenir un penalty en étant très malin en cherchant le contact avec Toulalan. Sur le reste de la partie, il a eu une activité importante.

Christopher Jullien (Toulouse)

Encore une solide performance pour le défenseur central du TFC. Bien placé défensivement, il a réussi plusieurs interventions décisives, notamment un tacle parfait dans la surface. Puis juste avant la pause, il a été décisif avec cette déviation pour le but de Delort. Une belle confirmation.

Junior Alonso (Lille)

Le défenseur central du LOSC a été un vrai roc face à Bastia ! Car si son équipe a été parfois en difficulté sur les côtés, le Paraguayen a répondu présent dans la surface avec plusieurs interventions décisives. Une belle surprise.

Jérémy Morel (Lyon)

Le latéral gauche a parfaitement débuté son match avec cette passe pour Darder sur le penalty obtenu par les Gones. Par la suite, il a continué d'être offensif et a été récompensé de ses efforts par cette passe décisive sur l'ouverture du score de Cornet. Défensivement, il a été malheureusement fautif sur l'égalisation avec un certain laxisme face à Mubele.

Dimitri Payet (Marseille)

L'homme le plus dangereux de l'OM sur cette rencontre ! Plutôt en forme dans son couloir, l'international tricolore a réalisé plusieurs différences et aurait dû obtenir un penalty sur une frappe déviée de la main par Lotiès. Par la suite, il a relancé les siens avec un coup-franc à 29 mètres du but adverse parfaitement placé dans la lucarne de Reynet. Sa montée en puissance est évidente.

Somalia (Toulouse)

Dans l'utilisation du ballon, le milieu de terrain a encore eu un certain déchet technique, mais son rôle à la récupération a été déterminant. Lors des périodes fortes de Montpellier, il a réussi à couper plusieurs situations dangereuses et a été l'un des hommes forts de la solidité défensive des siens.

Guillaume Gillet (Nantes)

Depuis l'arrivée de Conceiçao, le Belge a retrouvé toute son importante dans le coeur du jeu du FC Nantes. Véritable régulateur du jeu des Canaris avec des relances propres, il se montre aussi déterminant à la récupération avec de nombreux ballons grattés.

Valentin Eysseric (Nice)

Juste dans le jeu, l'ailier a bien combiné avec ses partenaires sur son côté et a réalisé des différences intéressantes. Puis sur une récupération de Balotelli, il a décoché une superbe frappe à l'entrée de la surface pour donner l'avantage aux siens. Une superbe inspiration.

Mario Balotelli (Nice)

L'Italien a été encore décisif. Buteur sur penalty en début de match, il a récupéré le ballon puis a signé une passe décisive pour Eysseric. Un sinon ? De bons appels, de la disponibilité et une participation intéressante au jeu. Présent sur les deux buts de son équipe, l'avant-centre a répondu présent.

Classement : Glik, leader tranquille !

1. Glik (Monaco) : 29 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Fabinho (Monaco) - Silva (Paris-SG) : 24 points

5. Silva (Monaco) : 23 points

6. Sidibé (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) : 17 points

9. Enyeama (Lille) - Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

12. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) : 15 points

14. Fernando Marçal (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Mbappe , Lemar , Mendy (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

20. Boudebouz (Montpellier) - Balotelli (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

24. Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

27. Diony (Dijon) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

30. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Payet (Marseille) - Seri (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

35. Kamano , Lewczuk (Bordeaux) - Basa (Lille) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando , Gomis (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Souquet , Belhanda (Nice) - Di María , Aurier (Paris-SG) : 9 points

47. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Perrin (St-Etienne) : 8 points

50. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Pelé (Marseille) - Jemerson (Monaco) - Trapp , Rabiot , Meunier (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

59. Crivelli (Bastia) - Contento , Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Darder , Depay (Lyon) - Cabella , Sakai (Marseille) - Moutinho , Germain (Monaco) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Baysse , Eysseric (Nice) - Maxwell , Lucas , Marquinhos (Paris-SG) - Gnagnon , Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

84. Rodelin , Santini (Caen) - Salibur (Guingamp) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

94. Michel , Mangani , Traoré (Angers) - Carrasso , Pallois , Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Koffi (Lorient) - Yanga-Mbiwa , Ghezzal (Lyon) - Anguissa , Lopez (Marseille) - Roussillon , Lasne (Montpellier) - Dupé , Gillet , Rongier , Riou (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Pastore , Matuidi (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

120. Diedhiou , Ndoye , Cissokho (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Yahia , Guilbert (Caen) - Bernard , Lees Melou , Marié (Dijon) - Benezet , Coco , Sorbon (Guingamp) - Sliti , Benzia , Sankhare , Corchia , Soumaoro , J. Alonso (Lille) - Waris , Cafú , Le Goff , Lecomte (Lorient) - Diakhaby , Mammana , Jallet , Ferri , Morel (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Vion , Jouffre , Falette (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Hilton , Pionnier , Mounié (Montpellier) - Cuffaut , Diarra , N'Dy Assembé , Badila (Nancy) - Lima , Sala , Thomasson (Nantes) - Kimpembe (Paris-SG) - Costil , Baal , André (Rennes) - Hamouma , Moulin , Veretout , Beric , Lacroix (St-Etienne) - Diop , Somália (Toulouse) : 3 points

180. Bamba (Angers) - Toulalan , Vada (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Fanni (Marseille) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

188. Tait (Angers) - Diallo , Danic (Bastia) - Ounas , Ménez , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Xeka (Lille) - Cabot (Lorient) - Tousart (Lyon) - N'Jie , Hubocan (Marseille) - Milán , Didillon , Sarr , Bisevac (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - Ait Bennasser , Chernik , Dalé , Dia (Nancy) - Bammou , Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - N. Mubele , Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Durmaz , Jean (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Nice recolle à Paris en attendant...

1. Monaco - 199 points

2. Paris-SG - 135 points

3. Nice - 117 points

4. Lyon - 108 points

5. Marseille - 82 points

6. Bordeaux - 70 points

7. St-Etienne - 55 points

8. Lille - 50 points

9. Montpellier - 49 points

10. Guingamp, Toulouse - 48 points

12. Dijon - 47 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes - 34 points

15. Nantes - 33 points

16. Bastia - 28 points

17. Caen - 27 points

18. Lorient - 23 points

19. Nancy - 22 points

20. Metz - 21 points

C'était l'équipe type provisoire de la 31e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 32e journée !