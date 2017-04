Rennes : Yoann Gourcuff sait pourquoi il n'y arrive plus...

Moins affecté par les blessures, Yoann Gourcuff parvient à enchaîner les matchs avec le Stade Rennais cette saison. Mais le milieu de terrain n'a plus le même rendement qu'auparavant. Condition physique, état d'esprit… L'international français a expliqué ses difficultés.

Yoann Gourcuff a perdu sa vivacité.

Déjà 22 matchs en Ligue 1 cette saison. Tous en tant que titulaire. Yoann Gourcuff (30 ans) n'avait jamais autant joué depuis l'exercice 2009-2010.

C'était lorsque le meneur de jeu éblouissait le championnat de sa classe à Bordeaux. Désormais, le joueur du Stade Rennais n'a plus du tout le même rendement. Même s'il est plutôt épargné ces derniers mois, ses nombreuses blessures n'y sont pas étrangères.

L'appréhension de Gourcuff

«Des fois il y a des gênes, des douleurs mais rien de bien méchant, a confié Gourcuff au Canal Football Club. On est un peu plus dans la réflexion pour faire gaffe, pour ne pas trop en demander au corps. Il y a une appréhension. Et puis il y a la douleur. Quand tu te blesses, le corps s'en souvient. Et tu prends de l'âge…» Du coup, l'ancien Lyonnais n'a plus la même vivacité dans ses gestes.

«Le volume de jeu, il n'y a pas de problème. C'est surtout le peps, le dynamisme, la qualité d'appui et de pied, la tonicité… Dès que je ne touche plus de ballon pendant plusieurs minutes, c'est comme si je sortais un peu du match, a-t-il expliqué. Je suis moins capable, ou pas capable de faire des exploits individuels. C'est vraiment avec les autres, en équipe que l'on va trouver des automatismes pour déstabiliser l'adversaire.»

Un changement de mentalité

Mais cette baisse de niveau n'est pas seulement liée au physique. En effet, Gourcuff admet aussi un changement d'état d'esprit. «Quand j'étais à Lyon ou à Bordeaux, j'étais trop exigeant envers moi-même. Je suis devenu moins exigeant, a raconté le Rennais. Avant, je n'étais jamais satisfait, jamais content parce que j'en voulais toujours plus.» Pourtant, l'international français juge son niveau «convenable» et ne ferme pas la porte à un retour en équipe de France, même s'il reste «lucide» …

