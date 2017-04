Transfert : Amavi ouvre la porte à l'OM

Dans une situation difficile du côté d'Aston Villa, Jordan Amavi ne serait pas contre un départ vers un club plus ambitieux. Intéressé par le latéral gauche l'hiver dernier, l'Olympique de Marseille pourrait revenir à la charge afin de relancer le jeune Français.

Amavi n'écarte pas l'idée de rejoindre l'OM.

Transféré de Nice à Aston Villa pour 15 millions d'euros en juillet 2015, Jordan Amavi (23 ans) a traversé des épreuves très difficiles depuis. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors d'un match avec l'équipe de France Espoirs en novembre 2015, le latéral gauche a assisté impuissant au naufrage des Villans, qui ont terminé derniers de Premier League la saison passée. Mais les choses pourraient rapidement changer pour le Toulonnais.

Amavi explique son refus

En effet, l'Olympique de Marseille ne l'a pas oublié. Désiré par le club phocéen l'hiver dernier, Amavi avait décidé de décliner les avances olympiennes. Pour une raison toute simple. «Ils étaient intéressés, oui. Mais Aston Villa avait misé sur moi, m'avait toujours soutenu pendant ma blessure. Je voulais leur rendre cette confiance» , a expliqué l'ancien Niçois dans les colonnes de L'Equipe. Un geste de reconnaissance tout à l'honneur du Français, qui pourrait décider de voler vers d'autres cieux.

La porte est ouverte pour l'OM

Car désormais, le principal intéressé semble bien plus ouvert aux signaux lancés par l'OM. A tel point qu'il a ouvert la porte très délicatement au 5e de Ligue 1. «Si Marseille revient cet été ? On n'en est pas là. Je me poserai la question sur leur projet à ce moment-là» , a avoué l'arrière-latéral. Une déclaration qui ne devrait pas manquer de faire réagir la direction marseillaise.

Si Patrice Evra, assez moyen depuis son arrivée, a débarqué sur la Canebière depuis, rien n'empêche les décideurs phocéens de réactiver une piste qui s'avère d'un coup bien plus simple à aborder. D'autant plus qu'Aston Villa, englué à la 12e place de Championship, n'a plus aucune chance de retrouver l'élite d'ici la fin de l'exercice. De quoi faire converger les deux parties, qui pourraient s'accorder sur une future collaboration. A condition de convaincre le club de Birmingham qui ne manquera pas de faire monter les enchères...

