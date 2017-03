PSG : son refus de remplacer Kombouaré, un poste à la direction, la finale face à Monaco... Les confidences de Djorkaeff Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 30/03/2017 à 20h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Ancien joueur du Paris Saint-Germain (1995-1996), Youri Djorkaeff suit toujours l'actualité du club de la capitale. Proche des dirigeants franciliens, l'ex-international tricolore se dit favorable à un retour chez le champion de France et s'est livré à quelques confidences avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, ce samedi. Djorkaeff reste proche du PSG. Il n'est resté qu'une seule année au Paris Saint-Germain mais Youri Djorkaeff a marqué de son empreinte l'histoire du club de la capitale. Vainqueur de la Coupe des coupes en 1996, le natif de Lyon garde un attachement particulier à son ancienne équipe. A tel point que celui-ci aurait pu y revenir en décembre 2011. Djorkaeff aurait pu remplacer Kombouaré Pourquoi ? Tout simplement car le directeur sportif de l'époque, Leonardo, lui a proposé de prendre la succession d'Antoine Kombouaré. On se situe alors au début du projet QSI et l'ex-buteur tricolore, dépourvu de toute expérience sur un banc, a préféré refuser les avances du Brésilien. «A l'époque, j'avais eu des contacts avec Leonardo, tout au départ, avant qu'Ancelotti arrive. Leonardo m'avait proposé de prendre la place de Kombouaré sur le banc du club. J'avais refusé parce que Kombouaré était premier du championnat, alors je me voyais mal prendre sa place. Leonardo avait pensé à moi, on avait déjeuné ensemble. Après on a eu plusieurs fois des contacts» , a confié le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Djorkaeff pour l'après-Kluivert ? Un peu plus de cinq ans plus tard, l'homme de 49 ans semble cette fois-ci ouvert à un retour au PSG mais à un poste différent. Lequel ? Celui de directeur du football, actuellement occupé par Patrick Kluivert, fortement critiqué ces dernières semaines. «The Snake» n'a d'ailleurs aucun mal à dévoiler ses ambitions. «Avec Nasser, on discute, on converse» , assure Djorkaeff. «Sincèrement, c'est un gros poste à responsabilités, avec des challenges. Bien sûr que c'est un poste qui est intéressant» , a révélé l'ancien buteur, qui se pose en candidat sérieux pour intégrer l'organigramme parisien cet été. Mais avant cela, le club devra bien aborder sa finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco, ce samedi (21h). Y. Djorkaeff – «si le PSG perd la finale, ce sera un drame» Un rendez-vous crucial selon le Français, qui redoute une défaite parisienne après le fiasco à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions. «On ne sent pas la sérénité après une défaite, qu'elle soit lourde ou non. Dans les grands clubs, il y a toujours une sérénité qui fait que la vie continue. Aujourd'hui, si le PSG perd la finale, ce sera un drame car la claque de Barcelone ne sera pas passée» , a assuré le Rhodanien. «Le PSG a une occasion unique de montrer à la France entière, lors de cette finale, quelle équipe elle est. Il n'y aura plus d'autres occasions aussi belles en championnat pour redorer son blason et montrer qu'elle est l'équipe patronne» , conclut-il. Plus que jamais, c'est le moment pour Unai Emery et ses hommes de retrouver des couleurs, et ça, Djorkaeff le sait ! Que pensez-vous des propos de Youri Djorkaeff ? Ferait-il un bon dirigeant à Paris ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





