PSG : Rabiot réclame des garanties Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 30/03/2017 à 13h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Depuis le fiasco face au FC Barcelone (1-6), plusieurs joueurs s'interrogent sur leur avenir au Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot qui refuse de prolonger son contrat avant d'obtenir des garanties sur la qualité de l'effectif pour la saison prochaine et son positionnement. Rabiot laisse planer le doute sur son avenir Comme on pouvait s'en douter, l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6) n'est pas sans conséquence au sein du Paris Saint-Germain. A l'instar de Marco Verratti, moins catégorique sur son envie de rester dans la capitale, et de Marquinhos, qui pourrait avoir des envies d'ailleurs, Adrien Rabiot s'interroge lui aussi sur son avenir. Rabiot veut du lourd au mercato Rabiot est pourtant désormais bien installé au PSG, où il est devenu un titulaire régulier dans l'entrejeu grâce à de belles performances qui lui ont permis d'accéder à l'équipe de France. Mais visiblement, cela ne lui suffit pas. D'après le quotidien Le Parisien, si l'international français se voit bien faire sa carrière à Paris, c'est uniquement dans une équipe à la hauteur de ses ambitions, très élevées. Et le nouvel échec en C1 a semé le doute. Sous contrat jusqu'en juin 2019, Rabiot n'a pas donné suite à l'offre de prolongation de ses dirigeants formulée l'automne dernier. Le dernier rendez-vous entre Patrick Kluivert et sa mère Véronique Rabiot, également sa conseillère, n'a pas débloqué la situation. La raison ? Le milieu de terrain parisien attend des garanties concernant le prochain mercato estival, explique le journal régional. Le directeur du football a beau lui promettre un recrutement séduisant, il souhaite juger le moment venu. Un moyen de pression pour sa prolongation Ainsi, Rabiot laisse la porte ouverte à d'éventuelles propositions de grands clubs l'été prochain s'il jugeait le recrutement pas adapté à une équipe désirant remporter la Ligue des Champions. Mais il peut s'agir également d'une manière de mettre la pression sur sa direction et d'obtenir un nouveau contrat bien plus alléchant financièrement s'il décidait d'appliquer la menace d'un départ après avoir jugé le prochain mercato. Pour le moment, il n'y a pas de raison de s'alarmer puisque le Parisien de 21 ans possède encore un peu plus de deux ans de contrat. Néanmoins, cette réflexion prouve que le PSG est actuellement un club fragilisé. Paris se doit de frapper fort l'été prochain pour améliorer un effectif qui ne semble pas convenir à ses éléments les plus doués. Mais ces derniers devront aussi se rappeler qu'ils étaient présents sur la pelouse du Camp Nou ce fameux soir du 8 mars 2017. Un poste de sentinelle peu apprécié Un autre point a aussi son importance dans ce dossier. D'après nos confrères, Rabiot n'apprécie pas vraiment d'évoluer au poste de sentinelle, où l'utilise parfois Unai Emery. Un rôle trop défensif à son goût, lui qui préfère se projeter vers l'avant. Il attend donc d'en savoir plus sur son futur rôle. Comme nous vous l'évoquions la semaine passée, le joueur attendra donc aussi des garanties sur son statut pour la saison prochaine et guettera les arrivées au milieu de terrain. En tout cas, ce dossier ne bougera pas avant plusieurs mois. Comprenez-vous la position de Rabiot ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS