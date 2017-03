ASSE : Perrin menace !

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Loïc Perrin attend toujours une proposition de prolongation de ses dirigeants. Très agacé, le défenseur central n'exclut pas de quitter l'AS Saint-Etienne l'été prochain.

Perrin n'écarte pas un départ de Saint-Etienne

S'il y a bien un joueur qui déçoit rarement à l'AS Saint-Etienne, c'est Loïc Perrin. A l'ASSE depuis l'âge de 12 ans, le capitaine est un exemple sur et en dehors des terrains. Mais malgré son attachement aux Verts, il ne peut pas accepter la situation actuelle et partage son agacement.

Perrin en a marre d'attendre

En fin de contrat en juin 2018, Perrin n'a toujours reçu aucune proposition de prolongation. «On a vu mes dirigeants en décembre, en janvier et le 9 février. Ils veulent que je reste. Mais il n'y a rien de concret. Et je ne veux pas me retrouver avec un an de contrat en juin. Je devais recevoir une proposition. Mais je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Ils doivent avoir d'autres choses plus importantes à régler» , regrette le défenseur de l'ASSE dans les colonnes de L'Equipe.

Une situation qui l'agace au plus haut point. «J'ai prouvé ma fidélité au club. Je n'ai pas envie de leur claquer dans les doigts. Mais à force de discuter, ça n'avance pas. Qu'au moins, on entame une négociation ! Je ne vois pas où ça pourrait bloquer» , lance-t-il. Difficile en effet de comprendre pourquoi la direction stéphanoise ne se presse pas plus pour prolonger son meilleur élément.

Un problème financier ?

Son âge, 31 ans, pose-t-il problème ? «Je ne suis pas fou. Je ne demande pas à prolonger de cinq ans mais de deux. Cela m'amènerait à trente-quatre ans» , explique Perrin, qui assure aussi être en parfaite condition physique. «Quant à mes blessures, ça fait un moment que j'enchaîne les matchs, non ?» En effet, il dispute entre 34 et 42 matchs par saison depuis quatre ans.

Peut-être l'argent alors ? Le joueur a passé «un accord moral» avec ses dirigeants pour toucher autant que le plus gros salaire du club. «Ça coincera d'ailleurs peut-être là-dessus. L'interprétation de cet accord diffère entre eux et moi.» Actuellement, Stéphane Ruffier, Kévin Théophile-Catherine, Romain Hamouma et Henri Saivet perçoivent un meilleur salaire.

Un départ l'été prochain ?

En attendant, Perrin n'exclut pas un départ si la situation n'évolue pas rapidement. «Oui, je peux ouvrir la porte à un départ. Il ne s'agit pas de mon objectif premier, mais je ne vais pas rester comme ça. La fin de saison va vite être là. Je n'attendrai pas les vacances pour que mon cas soit réglé» , lâche-t-il. Une belle manière de mettre la pression avant un nouveau rendez-vous avec ses dirigeants programmés mardi prochain. Et la direction stéphanoise a intérêt à lui proposer du concret...

