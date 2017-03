Equipe de France : "chiant", contre nature ou "juste", l'arbitrage vidéo divise plus que jamais ! Romain Lantheaume - Equipe De France, Mise en ligne: le 29/03/2017 à 10h42 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Déterminant lors du match amical France-Espagne (0-2) mardi, l'arbitrage vidéo fait vivement débat auprès des acteurs de la rencontre. Si la plupart des joueurs respectent cet outil qui rétablit l'équité sportive, l'ascenseur émotionnel et le temps d'attente qu'il génère posent problème… Lloris et les Bleus ont payé cher la découverte de l'arbitrage vidéo... La France se souviendra encore longtemps de la première expérimentation de l'arbitrage vidéo sur son sol ! L'utilisation de cette technologie pour assister les officiels a eu un impact déterminant sur l'issue du match amical opposant les Bleus à l'Espagne (0-2) mardi. Au grand dam des Tricolores. En effet, après avoir initialement validé l'ouverture du score d'Antoine Griezmann au retour des vestiaires, M. Zwayer est revenu sur sa décision en annulant le but français en raison d'une position de hors-jeu de Layvin Kurzawa. Si ce revirement est logique, il reste dur à encaisser pour l'attaquant de l'Atletico Madrid, qui avait déjà fêté son but… «Ce n'est pas déstabilisant mais chiant parce qu'il faut attendre pour célébrer le but. J'ai eu beaucoup d'émotion au début mais l'arbitre a eu la vidéo», a pesté le natif de Mâcon en zone mixte après la rencontre. «Mais tant que c'est pour aider l'arbitre, tant mieux pour lui.» Par la suite, la vidéo a encore joué un mauvais tour aux Bleus puisque le second but d'abord refusé à Gerard Deulofeu a finalement été validé après consultation de l'assistant vidéo. Le foot «dénaturé» selon Tolisso De quoi faire dire à l'attaquant Kevin Gameiro que tout ça «casse un peu la beauté du match». Un avis partagé par son coéquipier, le néo-international Corentin Tolisso, qui estime que la vidéo «dénature un peu le jeu». Autre problème mis en avant : le recours à cette technologie limité à certains types d'actions bien précis (après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné). «Un but a été refusé pour hors-jeu grâce à la vidéo, mais à la 64e, Mbappé est lancé en profondeur. Il est signalé hors-jeu, sauf que l'image montre qu'il ne l'était pas. Ça ne marche que dans un sens ? Bizarre, non ? Il fallait qu'il marque pour que l'on consulte l'assistant ?», s'est étonné le chroniqueur Daniel Riolo sur les ondes de RMC. «Dans ce cas, il ne faut plus arrêter les actions. J'ai vu une action de "peno" sur Griezmann qui pouvait être contrôlée. Une action sublime des Espagnols stoppée nette avec une image pas nette du tout… Mais sinon, ça va être génial la vidéo !» Temps d'attente acceptable pour les uns, intolérable pour les autres… Du côté des joueurs, on déplore surtout le temps d'attente nécessaire pour que l'arbitre consulte son assistant. «Emotionnellement c'est compliqué. On a attendu pendant deux ou trois minutes», a grondé Tolisso. Sauf que le Français a un peu exagéré puisqu'en réalité 40 secondes ont suffi à l'arbitre avant d'invalider le but de Griezmann. Du coup, le champion du monde Alain Boghossian a quant à lui apprécié «des décisions rapides, sans interruption interminable, comme on pouvait le craindre.» Finalement, bien que la roue ait tourné du mauvais côté mardi, même du côté des Bleus on salue globalement un outil qui «rend les décisions justes», comme l'a affirmé le capitaine Hugo Lloris au coup de sifflet final. Reste que certaines situations feront toujours débat. Alors que les arbitres lui ont assuré qu'ils ont bien revu les images avant de sanctionner Laurent Koscielny d'un penalty pour une obstruction sur Deulofeu, le sélectionneur Didier Deschamps continuait après la rencontre à contester la faute de son défenseur. La vidéo n'a pas fini de faire parler ! Et vous, êtes-vous favorables à l'arbitrage vidéo ? Est-ce que le match de mardi vous a poussé à revoir votre position ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





