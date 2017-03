Bordeaux : Malcom, Carrasso, Jovanovic, Sabaly... Le président fait le point sur les dossiers chauds Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 28/03/2017 à 14h46 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nouveau président des Girondins de Bordeaux, Stéphane Martin aura du pain sur la planche cet été en ce qui concerne Malcom, Cédric Carrasso, Vukasin Jovanovic et Youssouf Sabaly. En attendant, le successeur de Jean-Louis Triaud a fait le point sur ces dossiers chauds du mercato bordelais. Bordeaux pourra-t-il résister à Monaco pour Malcom ? Auteur d'un bel exercice 2016-17 (5 buts et 2 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1), Malcom (20 ans) a tapé dans l'oeil de l'AS Monaco. Quand un club comme celui de la Principauté s'intéresse à l'un de vos joueurs, il y a de quoi être inquiet. Mais Stéphane Martin est persuadé que le jeune Brésilien sera toujours Bordelais la saison prochaine. «Je crois qu'on peut se permettre de garder Malcom. On ne peut jamais être sûr de rien mais, très probablement, il sera Bordelais la saison prochaine, s'est ainsi avancé le nouveau président des Girondins sur Gold FM. A ce stade, on ne peut pas s'engager en disant que Malcom restera à coup sûr. S'il a une proposition où son salaire est multiplié par quatre, cinq, je n'en sais rien, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation-là. On n'a pas été approché.» Pas encore ? Compliqué pour Jovanovic Autre dossier chaud du futur mercato bordelais, Youssouf Sabaly (24 ans). Les Girondins veulent garder leur défenseur latéral, mais le Paris Saint-Germain aussi. «L'équation est complexe, mais nous allons tout faire pour signer définitivement Youssouf Sabaly» , a ainsi promis Martin. Le joueur, qui a émis le souhait de rester à Bordeaux, pourrait être transféré contre un chèque de 3 millions d'euros. En revanche, ce sera sans doute plus compliqué de conserver Vukasin Jovanovic (20 ans), prêté sans option d'achat par le Zénith Saint-Pétersbourg. Si le défenseur se plaît en Gironde, le club russe a déjà signifié au Serbe qu'il comptait le récupérer à l'issue de son prêt. «Jovanovic, qui vient d'arriver, est très heureux ici. Il l'a dit dans la presse. Il n'y a pas d'option d'achat. Pour le garder, ce sera plus compliqué que s'il y en avait eu une. Nous aurions été les seuls décisionnaires, mais c'est un peu plus compliqué. Mais il n'y a rien d'infaisable» , a toutefois souligné le président bordelais. Martin pas pressé de prolonger Carrasso Quid enfin de Cédric Carrasso (35 ans) ? En fin de contrat en juin prochain, le dernier rempart des Marine et Blanc ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si plusieurs rumeurs circulent à son sujet (départ à Rennes, prolongation pour jouer les doublures d'un jeune gardien...), Stéphane Martin n'est semble-t-il pas pressé de régler ce dossier. "Ce n'est pas une urgence parce qu'il reste deux mois et demi avant le début du mercato, donc on a le temps. J'espère que ça ne polluera pas la fin de saison. Evidemment, Cédric Carrasso serait plus serein avec un contrat de cinq ans mais il est professionnel, il est totalement motivé et concentré sur les objectifs du club et je pense qu'il comprend aussi que nous avons besoin d'un peu de temps, a expliqué le dirigeant bordelais. On est, encore une fois, très loin du début du mercato et il y a une politique sportive à gérer de manière globale. Je pense qu'il comprend." Reste que Carrasso est libre de s'engager avec le club de son choix. Que pensez-vous des déclarations de Martin au sujet de tous ces joueurs ? Carrasso doit-il être prolongé ? Faut-il conserver Jovanovic ? Laisser partir Malcom en cas de belle offre ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





