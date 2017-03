Equipe de France : critiqué, sifflé, concurrencé... Giroud est toujours là !

En difficulté à Arsenal, Olivier Giroud garde la confiance du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Convoqué et annoncé titulaire contre le Luxembourg ce samedi (20h45), l'attaquant tricolore n'aura pas le droit à l'erreur au vu de la rude concurrence chez les Bleus.

Olivier Giroud garde la confiance du sélectionneur Didier Deschamps.

Avec son statut de remplaçant à Arsenal, Olivier Giroud (30 ans) n'était pas certain de conserver sa place en équipe de France. En effet, la concurrence dans le secteur offensif a rarement été aussi féroce.

Pourtant, l'attaquant des Gunners a bien été convoqué, laissant par exemple le Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans) hors de la liste. Mieux encore, l'ancien Montpelliérain est annoncé titulaire contre le Luxembourg ce samedi (20h45) pour les qualifications du Mondial 2018.

Deschamps lui tend encore la main

Preuve que Giroud n'a jamais perdu la confiance du sélectionneur Didier Deschamps. «Tous les joueurs d'Arsenal n'ont pas le sourire, ça lui fait du bien aussi de venir ici, a expliqué le technicien. Pour tous, même quand ça va bien, c'est une bouffée d'oxygène. Évidemment, il a conscience que ce n'est pas sa meilleure saison même s'il continue de marquer des buts. Il en marque aussi avec nous et j'espère qu'il va continuer.»

Il est vrai que le natif de Chambéry, parfois sifflé par le public français par le passé, a toujours affiché un état d'esprit et un mental irréprochables en sélection. Du coup, la nouvelle concurrence ne lui fait pas peur. Pas même celle de Kevin Gameiro (29 ans), qui a le privilège d'évoluer avec Antoine Griezmann (26 ans) à l'Atletico Madrid. «C'est un avantage pour lui, c'est sûr, a reconnu Giroud dans L'Equipe Magazine. Les absents ont toujours tort et quand j'étais blessé, Kevin a bien fait le boulot, il faut l'accepter. Voilà, c'est un nouveau chamboule-tout.»

Giroud ne craint pas Gameiro

Mais l'avant-centre au grand gabarit n'a pas dit son dernier mot. «Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé. Mes stats parlent pour moi : 9 buts en 14 matchs en 2016, a-t-il rappelé. Et puis on n'a pas les mêmes caractéristiques de jeu. Selon le contexte, les complémentarités peuvent être différentes. Je ne me prends pas plus la tête que ça.» Serein, Giroud sait pourtant qu'il joue gros lors de ce rassemblement. En cas de contre-performance, sa place dans le onze, voire dans le groupe, sera plus que jamais menacée…

La compo probable des Bleus : Lloris (c) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Matuidi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Payet - Giroud.

Selon vous, Olivier Giroud doit-il être titulaire contre le Luxembourg ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.