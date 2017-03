Equipe de France : Deschamps, Le Graët, le racisme, son avenir chez les Bleus, son image en France... Benzema vide son sac ! Youcef Touaitia - Equipe De France, Mise en ligne: le 23/03/2017 à 19h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Non-retenu pour l'Euro 2016 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'a toujours pas été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France depuis près de 17 mois. Le moment venu pour l'attaquant du Real Madrid de vider son sac. Sans langue de bois. Mis de côté par Deschamps, Benzema exige des explications. Karim Benzema s'exprime peu dans les médias, mais lorsque le buteur du Real Madrid accepte de se confier, cela passe rarement inaperçu. Ecarté de l'équipe de France depuis octobre 2015 et son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le natif de Lyon a manqué l'Euro 2016. Alors qu'il est sélectionnable, le principal intéressé est toujours boudé par Didier Deschamps, qui a décidé de ne pas lui faire appel pour les rencontres face au Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Le moment venu pour Benzema se vider son sac. Benzema demande des explications à Deschamps Invité de l'émission Team Duga sur RMC, l'homme aux 51 réalisations en Ligue des Champions exige des explications sur sa situation actuelle. Et n'hésite pas à épingler le sélectionneur national. «Par rapport à ce que je fais à Madrid depuis maintenant huit ans, je pense que j'ai prouvé que j'avais encore des années devant moi en équipe de France. Ça fait un an et demi que je n'y suis plus. Je le vis mal. Certains disent que je n'aime pas l'équipe de France. Si c'était le cas, je l'aurais dit directement au sélectionneur parce que je suis un grand garçon» , a assuré le Merengue. Forcément déçu, le Rhodanien tente tout de même de justifier son absence. «Mais aujourd'hui, je trouve ça injuste parce que je n'ai pas d'explication. Je suis un homme et j'aimerais avoir des explications, qu'on m'explique pourquoi on ne me sélectionne pas. Je vais garder dans ma tête que si on ne me sélectionne pas pour l'instant, c'est pour le foot, c'est qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi.» Benzema alerte Le Graët Alors qu'il a multiplié les déclarations en faveur de l'avant-centre, assurant qu'il était probable que celui-ci revienne en sélection dans un futur proche, Noël Le Graët a également été mis en en difficulté par Benzema. Comment ? Tout simplement car le Madrilène a fermement démenti l'existence d'un appel téléphonique entre les deux hommes ces derniers jours, comme l'a affirmé le président de la FFF. «Je n'ai pas eu Le Graët au téléphone depuis très longtemps. La dernière fois qu'il m'a eu, c'était par mail. Il a envoyé un mail à tous les joueurs, je ne me souviens plus pourquoi exactement, a soutenu le joueur. Mais je m'entends super bien avec lui, comme avec le sélectionneur. J'aimerais que lui aussi me donne quelques explications. (...) Il faut être clair. Si c'est sportif, c'est sportif. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais il faut me dire ça clairement.» Deschamps et Le Graët racistes ? Benzema répond Déçu de sa non-sélection pour le dernier Euro, Benzema avait défrayé la chronique en juin dernier, assurant à Marca que le champion du monde 1998 «a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France» . Des propos que le numéro 9 du Real Madrid assume pleinement malgré la polémique. «Je ne peux pas regretter ces mots-là parce que c'est vrai. C'est évident» , confirme l'homme aux 27 buts en 81 capes avec les Bleus. «Maintenant, si le sélectionneur a mal compris ou a mal lu, mais je ne pense pas parce qu'il parle espagnol, je n'ai jamais pensé une seconde que Didier Deschamps ou Noël Le Graët étaient racistes. En aucun cas. Mais s'il regrette mes paroles, j'aimerais qu'on s'appelle et qu'on s'explique. Comme ça il n'y a plus rien. (...) Ça peut le toucher. Mais moi, je n'ai jamais dit que c'était un raciste» , ajoute le Tricolore. Benzema évoque son image tronquée en France Pour finir, Benzema se dit ambitieux. En effet, il n'est aucunement question pour lui de jeter l'éponge avec sa sélection. «Pour l'instant, je n'ai pas mis un terme à ma carrière. Je suis jeune. Il y a encore beaucoup d'objectifs. Moi, je ne vais pas lâcher. Si des gens pensent que je vais lâcher l'équipe de France, ils se trompent. Je suis encore là et j'ai encore faim de titres» , avoue le joueur de 29 ans. Et ce peu importe sa cote de popularité peu élevée dans l'Hexagone. «J'entends tout ce qui peut se dire autour de moi. Je vois les sondages. Je ne sais même pas s'ils sont vrais d'ailleurs ces sondages. Il y a quelques jours, j'étais à Paris. J'ai croisé des tonnes de personnes de toutes les races. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est que je revienne en équipe de France. On essaie à chaque fois de mettre toutes les mauvaises choses sur moi. Ça fait partie de ma vie depuis tout petit. Je viens d'en bas, j'ai tout pris et ça continue. Mais ça me fait que progresser» , conclut Benzema. Des franches révélations qui ne manqueront pas de faire réagir !





