PSG : anciens, consultants... les sorties de l'agent de Verratti passent de plus en plus mal !

Mercredi, Donato Di Campli, l'agent du milieu de terrain Marco Verratti, a de nouveau brandi la menace d'un départ du Paris Saint-Germain avant de se raviser. Pour plusieurs anciens et consultants, ces sorties qui constituent un manque de respect pour le club de la capitale ne peuvent plus durer.

Marco Verratti se fait taper sur les doigts à cause de son agent...

«Lui veut gagner la Ligue des Champions, mais le PSG, tel qu'il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire.» Mercredi, l'agent de Marco Verratti, Donato Di Campli, a une fois encore jeté le flou sur l'avenir du milieu de terrain au Paris Saint-Germain.

Une sortie rapidement suivie quelques heures plus tard d'une mise au point rappelant que «le PSG est un grand club avec lequel Marco est sous contrat jusqu'en 2021.» Cette situation est loin de constituer une première pour les supporters parisiens, qui ont l'habitude de ne plus savoir sur quel pied danser avec le représentant du Petit Hibou de 24 ans. Sauf qu'à force d'agiter la menace d'un départ après chaque contre-performance ou information défavorable révélée par la presse, Di Campli commence sérieusement à agacer, notamment du côté des consultants. Pour Rolland Courbis, mieux vaudrait tout simplement se séparer de Verratti !

Courbis imagine un PSG sans Verratti...

«Aujourd'hui, jouer au PSG, qu'on s'appelle Verratti ou qui que ce soit, c'est une énorme chance. Verratti, c'est un surdoué mais qui devrait regarder certains chiffres. Et certains chiffres peuvent l'inquiéter, voire lui faire peur», a ainsi glissé le technicien sur les ondes de RMC. «Si demain tu me dis que Kanté, avec son sérieux professionnel et sa régularité, va remplacer Verratti au PSG, je ne vais pas me suicider.»

«Pendant trente secondes, je me prends pour un Qatari», a poursuivi l'ancien entraîneur de Rennes. «"Vous voulez partir ? Vous allez à Chelsea, sinon vous restez à vie au PSG et jouez en CFA ! Parce que moi, responsable du PSG, prince du Qatar, j'ai envie de Kanté. Ce matin je me suis réveillé, c'est un caprice et j'ai envie de Kanté. Et même plus, je n'ai plus envie de Verratti !" Donc quand on est Verratti et qu'on le conseille, il faut par moment se faire tout petit», a allumé le consultant, dont l'avis est partagé par son collègue, Jérôme Rothen.

J. Rothen – «certains joueurs doivent un peu plus 'bander' pour le PSG»

«Marco Verratti acquiesce forcément les propos de son agent. La stratégie, c'est qu'aujourd'hui il veut aller autre part, point final. (…) Il a choisi d'aller voir ailleurs, c'est ce que ça veut dire, mais qu'il y aille ! Qu'après Barcelone il y ait encore des déclarations comme ça... Il manque une âme dans ce club et certains joueurs doivent un peu plus 'bander' pour le PSG qu'ils le font actuellement», a lancé l'ancien milieu de terrain francilien sur les ondes de RMC.

Après le fiasco en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), le club de la capitale, en quête de respect, ne peut effectivement plus tolérer de telles sorties. Se séparer de Verratti représente-t-il pour autant la bonne solution ? Toujours considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe, l'Italien, très courtisé, a prouvé son apport quasiment indispensable dans le jeu du PSG depuis son retour de blessure. Très apprécié par le président Nasser Al-Khelaïfi, «Gufetto» ne serait pas aussi facile à remplacer que Courbis veut bien le croire. Plutôt qu'une séparation - qui paraît impossible -, un recadrage ferme et définitif de l'encombrant Di Campli pourrait s'avérer plus judicieux…

