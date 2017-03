OM : comment Puma a convaincu le club

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Puma sera bien le futur équipementier de l'Olympique de Marseille. RMC annonce la prochaine officialisation d'un accord qui rapportera environ 75 millions d'euros au club phocéen.

L'OM a retrouvé des ambitions avec le rachat par McCourt

L'Olympique de Marseille s'apprête à tourner la page Adidas. Comme évoqué la semaine dernière, le club phocéen et la marque aux trois bandes arrêteront leur collaboration à la fin de leur contrat à l'été 2018. Et comme pressenti, c'est bien Puma, en concurrence avec Under Armour, qui devrait prendre sa succession à partir de cette date.

Environ 15 M€ par an

«Ce qu'on souhaitait, c'était d'être accompagné par un acteur majeur de l'équipement sportif, qui comprenait l'ambition qui est la nôtre et qui était prêt à investir à nos côtés. On l'a trouvé. C'est fait. Allemand ou Américain ? Je ne vous le dirai pas encore.» Si le président marseillais Jacques-Henri Eyraud n'a pas voulu trop en dire sur France Bleu Provence, RMC confirme le futur partenariat avec Puma ce mercredi.

La radio annonce un accord sur un contrat de cinq ans qui rapportera entre 14 et 15 millions d'euros (hors bonus) par saison au club phocéen, soit près de 75 millions d'euros sur cette période. Un montant record pour l'OM qui perçoit actuellement 10 millions d'euros par an avec Adidas. L'opération pourrait être officialisée la semaine prochaine.

Les autres arguments de Puma

Pour convaincre les dirigeants marseillais, Puma n'a pas uniquement accepté de signer un gros chèque. Deux arguments ont particulièrement séduit les décideurs olympiens. Le premier concerne la future exposition du club phocéen à travers le monde. La marque allemande s'est engagée à mettre l'OM au même niveau que Dortmund et Arsenal, ses deux autres partenaires prestigieux, sur les campagnes publicitaires internationales. Notons toutefois qu'Arsenal perçoit environ 36 M€ par an avec Puma, soit bien plus que ce que touchera Marseille.

Puma compte faire de l'OM une marque forte en Europe. «Puma veut complètement bouleverser la communication mondiale de l'OM en tant que sponsor maillot et se concentrer sur les forces du club» , indiquent nos confrères. Le second argument concerne la durée du contrat puisque Puma proposait cinq ans, contre quatre ans pour Adidas. La volonté de créer une relation forte entre les deux marques sur une longue durée a convaincu Marseille. Si les supporters marseillais seront sans doute séduits par l'ambition des deux marques, ils attendront aussi l'équipementier allemand au tournant au moment de découvrir la tunique préparée par celui-ci...

