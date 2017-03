PSG : Pastore encensé de tous les côtés, mais Emery met en garde Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 20/03/2017 à 10h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A nouveau auteur d'une belle prestation avec deux passes décisives à la clé dimanche face à l'Olympique Lyonnais (2-1) en Ligue 1, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Javier Pastore, se retrouve en pleine lumière. «Nous avons besoin de le protéger contre les blessures», a cependant rappelé son entraîneur Unai Emery. Enfin débarrassé des blessures, Pastore fait l'unanimité. L'année 2017 est bien partie pour marquer le retour en grâce de Javier Pastore (27 ans) ! Après une première partie de saison à nouveau gâchée par les blessures, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain enchaîne les matchs et les prestations abouties depuis un mois. Meneur de jeu contre Lyon Après sa belle performance face à l'Olympique de Marseille (5-1) symbolisée par sa merveille de passe décisive pour Edinson Cavani, El Flaco a récidivé dimanche face à l'Olympique Lyonnais (2-1) pour le choc de la 30e journée de Ligue 1. Mis dans les meilleures conditions par l'entraîneur Unai Emery qui l'a aligné en meneur de jeu dans son 4-2-3-1 pendant près d'une heure, l'Argentin a rayonné et multiplié les bonnes inspirations. Une prestation aboutie et agrémentée de deux passes décisives pour Adrien Rabiot et Julian Draxler. Après des mois de galère, l'ancien Palermitain savourait au coup de sifflet final. D. Riolo – «Verratti assistant de Pastore» «J'ai joué dans une position que j'aime beaucoup derrière les trois attaquants. J'étais très bien dans le match. C'est bien qu'on ait gagné. Je me sens responsable parce que je n'ai pas joué beaucoup de matchs cette année, j'essaye d'aider et être décisif pour l'équipe», a expliqué le Parisien au micro de Canal+. Si ce PSG manque de panache, tous les observateurs sont unanimes pour saluer la belle partition jouée par le Sud-Américain contre l'OL. «Si le champion de France s'en est sorti, c'est par la grâce d'un seul joueur : Javier Pastore. Il a délivré deux passes décisives magnifiques», a souligné le consultant Pierre Ménès, rejoint par Daniel Riolo. «Si le PSG se reprend, c'est en grande partie grâce à Pastore. Il est là pour mener le jeu. On a trop souvent pensé au PSG que le maître du jeu était Verratti. Non. Verratti doit être un crack dans cette équipe, mais en assistant de Pastore», a lancé l'éditorialiste sur les ondes de RMC. Aurait-il tout changé face au Barça ? D'ailleurs, le chroniqueur aurait aimé voir le natif de Cordoba aligné lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-6). «Dimanche à la pause et après avoir vu Pastore briller, le malade (le PSG, ndlr) a certainement pensé au Camp Nou. Pourquoi n'a-t-il pas joué ce soir-là ? 5, 10, 15 minutes, le match entier ?», s'est interrogé Riolo. Au vu des performances individuelles des Franciliens en Catalogne, l'Argentin, porte-bonheur du PSG cette saison (8 victoires en 8 titularisations toutes compétitions confondues), n'aurait clairement pas fait de mal. Mais plutôt que d'entrer dans ce débat, Emery a invité à la modération, rappelant que son joueur possède un physique fragile. «Pastore, c'est un joueur différent. Nous avons besoin de bien le protéger. Parce qu'il peut avoir des douleurs. Cette saison, nous avons perdu des matchs sans Pastore. C'est un joueur spécial», a lancé l'Espagnol en conférence de presse. «Il est très impliqué avec le PSG, mais nous avons besoin de le protéger contre les blessures.» Le numéro dix ne sera pas de trop pour la course-poursuite face à l'AS Monaco. Qu'attendez-vous de Pastore sur cette fin de saison ? Le voyez-vous rester titulaire ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS