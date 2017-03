Lyon : les choix de Mourinho, l'avenir de Lacazette, le PSG... Depay se confie

Arrivé cet hiver à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay ne garde pas que de bons souvenirs de son passage à Manchester United. L'attaquant néerlandais ne comprenait pas les choix du manager José Mourinho et compte bien lui prouver son erreur. Si possible aux côtés d'Alexandre Lacazette.

Memphis Depay veut convaincre Alexandre Lacazette de rester à Lyon.

A Lyon, Memphis Depay est bien parti pour faire mentir pas mal de monde. A commencer par ses détracteurs qui ont vite souligné ses débuts difficiles en Ligue 1.

Mais s'il y a bien un observateur qui ne s'attendait pas à voir le Néerlandais à ce niveau aussi rapidement, c'est sûrement José Mourinho. En effet, le manager de Manchester United ne comptait pas sur l'attaquant de 23 ans qu'il a laissé filer cet hiver. Ce que le principal intéressé ne comprend toujours pas.

M. Depay - «je vais revenir au top»

«Je n'ai aucune rancoeur, j'ai fait ce que je devais faire à l'entraînement, a confié le Lyonnais à beIN Sports. Bien sûr, je n'ai pas compris les choix, mais c'est le boss, c'est lui qui fait ses choix et je dois l'accepter. Je pense que je n'étais pas assez bon pour lui, mais tant pis si je montre mes qualités ici aujourd'hui. Je vais revenir au top et on verra ce qu'il se passera.» Revanchard, Depay a tout pour retrouver son meilleur niveau à l'Olympique Lyonnais.

Le Néerlandais veut convaincre Lacazette

Une équipe ambitieuse, offensive et des coéquipiers de haut niveau comme Alexandre Lacazette (25 ans). D'ailleurs, celui qui vient d'être rappelé en sélection néerlandaise craint déjà le départ du meilleur buteur lyonnais avec lequel il partage une complicité intéressante. «J'espère vraiment que je pourrai le convaincre de rester mais on verra. Si chaque saison il marque plus de 25 buts... C'est compliqué de garder un joueur comme Lacazette» , a reconnu l'ancien joueur du PSV Eindhoven.

Depay et le PSG

En attendant la décision de l'international français, les deux attaquants seront probablement titulaires au Parc des Princes dimanche (21h) en championnat. L'occasion pour l'OL d'enfoncer une équipe du Paris Saint-Germain encore affectée par sa déroute à Barcelone (6-1) la semaine dernière. Enfin, ce n'est pas comme ça que Depay voit les choses. «C'est une très bonne équipe. On ne peut pas prendre en compte ce qui s'est passé à Barcelone, parce que c'est Barcelone» , a expliqué la recrue hivernale des Gones.

«Ils les ont aussi battus 4-0 à l'aller. N'essayez pas de m'avoir avec ça parce que je sais qu'ils sont très bons, a-t-il prévenu. A chaque match, le PSG a la possession du ballon, ils le font vivre rapidement. Mais évidemment, quand nous aurons le ballon, il faudra trouver un moyen de marquer. Nous devons tout faire pour les déstabiliser.» Arrivé cet hiver, Depay a eu l'occasion de voir le PSG à l'oeuvre, lui qui était passé tout proche d'une signature au club francilien en 2015.

