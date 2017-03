Lyon : l'avenir de Genesio, sa relation avec Lacombe, les résultats actuels... Houllier fait le point

S'il est un peu plus dans l'ombre qu'en début de saison, en raison notamment de rapports compliqués avec l'autre conseiller du président Aulas, Bernard Lacombe, Gérard Houllier reste néanmoins influent à Lyon. Notamment en ce qui concerne l'avenir de l'entraîneur des Gones, Bruno Genesio.

Houllier a conforté Genesio dans ses fonctions. Pour le moment...

Très présent en début de saison au côté de Jean-Michel Aulas après avoir été nommé conseiller, Gérard Houllier a depuis pris sérieusement du recul. Parce que l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a du mal à s'entendre avec l'autre conseiller du président du club rhodanien, Bernard Lacombe. Et apparemment, la situation est toujours assez tendue entre les deux hommes.

«Il n'y pas de clash. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation. Moi, j'aime Bernard mais je n'apprécie pas le type de comportements qu'il a. Un club ne peut avoir du succès que dans l'unité et dans l'harmonie. Mais cette harmonie entre Lacombe et Houllier n'existe pas» , n'a pas caché l'ex-sélectionner de l'équipe de France sur la chaîne L'Equipe lundi soir. Malgré tout, s'il a quelque peu disparu de l'espace médiatique après un conflit trop visible publiquement avec Lacombe en début de saison aux yeux d'Aulas, Houllier n'en reste pas moins influent à l'OL. Et notamment en ce qui concerne l'avenir de l'entraîneur Bruno Genesio, qui subit de sévères critiques cette saison.

Houllier conforte Genesio aujourd'hui... mais dans deux mois ?

«Je pense que le choix de Genesio est un bon choix. La preuve, il a terminé deuxième l'année dernière. Cette année l'équipe est 4e. Je pense qu'il sera là la saison prochaine. On prépare la saison avec lui» , a ainsi affirmé Houllier. Faut-il vraiment le croire ? Pas forcément. Car l'ambition du club est toujours d'aller chercher cette 3e place en fin de saison. Et pour y parvenir comme pour aller très loin en Ligue Europa, l'OL a besoin d'un entraîneur qui se pense soutenu par sa hiérarchie, et pas sur la sellette.

«Ce n'est jamais terminé, on va se battre jusqu'à la fin mais si on garde la 4e place c'est une bonne performance, ose avancer le conseiller d'Aulas. Je crois qu'on est moins fort que Monaco et le PSG. En revanche je ne pense pas qu'on soit moins fort que Nice mais ils réussissent une saison plus régulière, plus solide.» Si l'OL ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions via la Ligue 1 ou la Ligue Europa, Genesio aura quand même du souci à se faire...

