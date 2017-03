L'équipe type de L1 - 29e journée

Auteur d'un doublé dont un bijou inscrit du rond central, le Lyonnais Memphis Depay est élu joueur de la journée. Ses coéquipiers Jallet et Yanga-Mbiwa, les Marseillais Pelé, Thauvin et Payet et le Stéphanois Perrin se sont aussi distingués à l'occasion de cette 29e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Depay a inscrit l'un des buts de la saison avec Lyon.

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants

12. Benoît Costil (Rennes)

13. Benjamin Mendy (Monaco)

14. Maxime Gonalons (Lyon)

15. William Vainqueur (Marseille)

16. Kylian Mbappe Lottin (Monaco)

17. Julio Tavares (Dijon)

18. Yannis Salibur (Guingamp)

En détails :

Le joueur de la journée : Memphis Depay (Lyon)

Face à Toulouse (4-0), le Néerlandais a marqué l'un des plus beaux buts de la saison avec un lob depuis le rond central qui restera gravé dans la mémoire des supporters lyonnais. Très bien entré dans sa partie, l'ancien de Manchester United a fait très mal à ses adversaires avec des accélérations et des dribbles déroutants. Il est récompensé par un doublé en seconde période, dont son inspiration géniale qui fait oublier un gros raté devant le but toulousain.

Yohann Pelé (Marseille)

Gros match du portier phocéen qui réalise trois parades décisives en première période contre Angers (3-0). C'est notamment lui qui empêche le SCO de revenir dans la partie en sortant un double arrêt très important à la demi-heure de jeu. En deuxième période, il met encore Pépé en échec.

Christophe Jallet (Lyon)

De retour comme titulaire après deux matchs débutés sur le banc, le latéral droit a livré un match plein face à Toulouse (4-0) ! Rarement inquiété défensivement, il en a profité pour évoluer très haut sur son côté, adressant de nombreux centres dangereux, dont un gâché par Depay, une passe décisive pour le Néerlandais, et en ouvrant le score pour libérer l'OL en première période.

Loïc Perrin (Saint-Etienne)

Une passe quasiment décisive et le but de l'égalisation inscrit à la 95e minute face à Metz (2-2) ! Difficile de rêver mieux pour le capitaine stéphanois qui a également réalisé un sauvetage sur sa ligne juste avant son but. A part ça, le défenseur central a plutôt bien contenu l'omniprésent Diabaté. Indispensable offensivement avec également une volée qui oblige Didillon à la parade. Le meilleur attaquant des Verts ce dimanche, c'est dire…

Mapou Yanga-Mbiwa (Lyon)

Hormis sur un duel aérien perdu face à Jullien, le défenseur central lyonnais a réalisé un match sérieux et appliqué contre le TFC. Il a profité de l'absence de Diakhaby pour se montrer et offrir une belle prestation.

Fernando Marçal (Guingamp)

Quel match du latéral gauche de Guingamp contre Bastia (5-0). En feu face à un adversaire apathique, le Brésilien n'a eu de cesse d'arpenter son couloir pour faire des différences et dédoubler. Auteur de 10 centres (!), il est récompensé par son service pour la tête de Blas sur l'avant-dernier but. Sa 7e passe décisive de la saison !

Florian Thauvin (Marseille)

Encore un bon match de l'ailier phocéen, toujours percutant balle au pied contre Angers. Surtout, il ouvre le score d'une superbe frappe en début de match. En deuxième période, il sent bien le coup sur une passe-frappe (?) manquée de Sanson pour sceller le sort de ce match.

Adrien Thomasson (Nantes)

Le Canari a vraiment donné l'impression d'aimanter le ballon à Montpellier (3-2). Auteur du centre en cloche qui aboutit au premier but chanceux de Nakoulma, il signe encore la frappe détournée qui entraîne le deuxième. Dans tous les bons coups, il avait déjà chauffé les gants de Pionnier en début de partie. Ses passes ont déstabilisé la défense adverse.

Lucas Deaux (Guingamp)

Belle activité du milieu de terrain breton face à Bastia (5-0). Très présent dans l'entrejeu, l'ancien Nantais a gratté pas moins de 18 ballons et apporté beaucoup de percussion. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Salibur, le Guingampais inscrit de près le deuxième but. Ses passes ont brisé les lignes adverses.

Dimitri Payet (Marseille)

Même s'il a nettement baissé de pied après le repos, sa première période contre Angers fut étincelante avec deux passes décisives notamment et une merveille d'extérieur du pied qui aurait pu permettre à Cabella de signer le doublé. La classe.

Préjuce Nakoulma (Nantes)

Si son arrivée mouvementée avait fait naître quelques doutes, l'attaquant de Nantes s'est chargé de les éteindre face à Montpellier (3-2). Auteur d'un doublé de près plein d'opportunisme, le Burkinabé a démontré qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour mettre le ballon au fond des filets. Un buteur réaliste, c'est justement tout ce qui manque à Nantes ces dernières saisons.

Classement : Thauvin, Marçal et Mendy continuent de grimper

1. Glik (Monaco) : 29 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Silva (Paris-SG) : 24 points

4. Silva (Monaco) : 23 points

5. Fabinho (Monaco) : 21 points

6. Sidibé (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) : 17 points

9. Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

11. Enyeama (Lille) : 15 points

12. Fernando Marçal (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Mendy , Lemar (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

17. Boudebouz (Montpellier) - Kurzawa , Verratti (Paris-SG) : 13 points

20. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

24. Diony (Dijon) - Gonalons (Lyon) - Mbappe Lottin , Touré (Monaco) : 11 points

28. Thomas , Toko Ekambi (Angers) - Balotelli , Seri (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

33. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Valbuena , Tolisso (Lyon) - Rolando , Gomis (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda (Nice) - Aurier , Di María (Paris-SG) - Jullien (Toulouse) : 9 points

45. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Perrin (St-Etienne) : 8 points

48. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Payet (Marseille) - Meunier , Trapp , Rabiot (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

56. Crivelli (Bastia) - Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Darder , Depay (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Germain (Monaco) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Souquet , Baysse (Nice) - Lucas , Maxwell , Marquinhos (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

76. Rodelin , Santini (Caen) - Salibur (Guingamp) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep , Gnagnon (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

88. Traoré , Michel (Angers) - Laborde , Carrasso (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Yanga-Mbiwa , Ghezzal (Lyon) - Anguissa , Lopez (Marseille) - Jemerson (Monaco) - Lasne , Roussillon (Montpellier) - Dupé , Riou , Rongier (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Matuidi (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

109. Cissokho , Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Contento , Pallois , Sertic (Bordeaux) - Yahia , Guilbert , Vercoutre (Caen) - Bernard , Lees Melou , Marié (Dijon) - Deaux , Benezet , Coco , Sorbon (Guingamp) - Sliti , Sankhare , Benzia , Corchia (Lille) - Koffi , Le Goff , Lecomte , Cafú (Lorient) - Diakhaby , Jallet , Mammana , Ferri (Lyon) - Pelé , Vainqueur (Marseille) - Vion , Diabaté , Falette , Jouffre (Metz) - Boschilia , Moutinho , Dirar , Carrillo (Monaco) - Pionnier , Mounié , Hilton (Montpellier) - Cuffaut , Diarra , N'Dy Assembé , Badila (Nancy) - Nakoulma , Lima , Thomasson , Sala (Nantes) - Eysseric (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Costil , Baal , André (Rennes) - Hamouma , Moulin , Beric , Lacroix , Veretout (St-Etienne) - Diop (Toulouse) : 3 points

171. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni (Marseille) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

177. Bamba , Mangani , Tait (Angers) - Diallo , Danic (Bastia) - Toulalan , Vada , Ounas , Prior , Ménez (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Tousart (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Didillon , Bisevac , Sarr , Milán (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - Dia , Chernik , Dalé , Ait Bennasser (Nancy) - Thomsen , Bammou , Gillet (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Pastore , Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Sio , Saïd (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Durmaz , Jean (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Lyon se rapproche du podium

1. Monaco - 187 points

2. Paris-SG - 132 points

3. Nice - 108 points

4. Lyon - 105 points

5. Marseille - 75 points

6. Bordeaux - 58 points

7. St-Etienne - 55 points

8. Montpellier - 49 points

9. Guingamp - 47 points

10. Dijon - 44 points

11. Lille - 42 points

12. Toulouse - 41 points

13. Angers - 40 points

14. Rennes - 32 points

15. Bastia - 28 points

16. Nantes, Caen - 27 points

18. Nancy - 22 points

19. Metz - 21 points

20. Lorient - 20 points

C'était l'équipe type de la 29e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 30e journée !