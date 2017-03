Poussif, Paris repart de l'avant - Débrief et NOTES des joueurs (Lorient 1-2 PSG)

Brouillon et plutôt fébrile, le Paris Saint-Germain a tourné la page après sa déroute du Camp Nou en ramenant les trois points de son déplacement à Lorient (2-1) dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Avec ce succès brouillon, le club de la capitale s'empare de la 2e place.

Nkunku, Cavani et le PSG ont assuré l'essentiel.

Quatre jours après son fiasco en Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-6), le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel en s'imposant tant bien que mal à Lorient (2-1) dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

Malgré des premières minutes encourageantes, les hommes d'Unai Emery concédaient la première occasion aux Merlus, mais Trapp se couchait bien pour détourner la frappe de Wakaso en corner. Les Franciliens dominaient mais ne mettaient pas suffisamment de rythme pour déstabiliser des Bretons percutants en contre.

Paris libéré

Peu à peu, les Parisiens commençaient cependant à pousser et si Lecomte s'interposait sur la tête de Thiago Silva puis remportait son duel devant Cavani, il s'inclinait en revanche sur le corner qui suivait, frappé par Di Maria et dévié dans son but par Jeannot, à la lutte avec Cavani (0-1, 28e). Dans la foulée, Lorient réagissait et Trapp devait s'interposer avec fermeté devant Marveaux.

Ciani relance tout

Tout cela manquait encore de maîtrise pour un PSG très brouillon qui profitait toutefois d'une erreur d'appréciation de Lecomte pour faire le break sur une belle frappe de Nkunku (0-2, 52e). Le club de la capitale continuait ensuite à se procurer des occasions mais les têtes trop molles de Cavani puis Kurzawa n'inquiétaient pas Lecomte. Du coup, Ciani en profitait pour réduire l'écart de la tête sur corner (1-2, 68e), relançant la fin de partie.

Aurier va faire parler de lui...

Au terme d'une période de flottement due à la nonchalance d'Aurier, qui a volontairement traîné avant de remplacer Meunier blessé (voir dans les notes), laissant ses coéquipiers amoindris durant quelques minutes, le jeu a repris son cours. Cavani avait alors la balle de match, mais Aliadière intervenait in extremis puis Lecomte s'arrachait pour claquer la tête de Di Maria. Des ratés sans conséquence pour les Franciliens qui s'emparent de la place de dauphin devant Nice avec toujours trois points de retard sur le leader, Monaco.

La note du match : 5,5/10

On a connu Paris plus rayonnant que ce soir, surtout en début de match, marqué par de nombreuses approximations. On a néanmoins assisté à une partie ouverte et animée avec le jeu rapide des Merlus vers l'avant. Vivant, le Moustoir a passé une soirée agréable avec un scénario indécis après la réduction du score des locaux.

Les buts :

- Di Maria frappe un corner côté droit. A la lutte avec Cavani au premier poteau, Jeannot dévie le ballon du bout du pied vers son but. Mvuemba, décollé du poteau, ne parvient pas à dégager et Lecomte est trop court (0-1, 28e).

- Trouvé par Cavani devant la surface, Nkunku fixe Le Goff et tente une frappe légèrement flottante du droit. Lecomte se couche mais ne parvient pas à bloquer ce ballon qui semblait pourtant à sa portée (0-2, 52e).

- Sur un corner côté gauche de Marveaux, Ciani déboule au premier poteau devant Marquinhos et bat Trapp d'une tête décroisée avec rebond (1-2, 68e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Christopher Nkunku (6,5/10)

Pas toujours très en vue lors de ses dernières sorties, le milieu de terrain de 20 ans s'est imposé comme la bonne surprise de la soirée. En plus d'ouvrir son compteur en Ligue 1 sur un but un peu chanceux, le Parisien s'est distingué en première période par sa volonté de percuter et de jouer de l'avant. Sa touche technique, tout en finesse, a fait du bien dans l'entrejeu, même s'il a été plus chahuté par les contres lorientais sur la fin.

LORIENT :

Benjamin Lecomte (4) : impérial sur les tentatives de Thiago Silva, Cavani et Nkunku en première période, le gardien lorientais est trop court sur le premier but puis sa responsabilité est clairement engagée sur le second où il se rend coupable d'une grosse erreur d'appréciation. Dommage…

Steven Moreira (4,5) : un match globalement intéressant pour le latéral droit des Merlus. Il a tenté d'apporter sa contribution en contre, même si Draxler l'a bien bloqué. Auteur toutefois d'un vilain tacle en retard sur Cavani qui ternit sa prestation et aurait pu mériter le rouge.

Mathieu Peybernes (5,5) : l'ancien Bastiais a globalement réalisé des interventions salvatrices même s'il a parfois fait preuve de trop d'agressivité.

Mickaël Ciani (6) : solide défensivement, le défenseur central se paie le luxe de réduire le score de la tête sur corner, sa spécialité, pour relancer la fin de match.

Vincent Le Goff (4,5) : il se fait fixer par Nkunku sur son but. A part ça, le latéral droit a plutôt tenu bon et signé quelques montées intéressantes.

Arnold Mvuemba (3,5) : mal placé, il laisse de l'espace entre le poteau et lui sur le corner de l'ouverture du score et il se montre globalement discret dans l'entrejeu. Remplacé à la 85e par Pierre-Yves Hamel (non noté).

Alhassan Wakaso (6) : auteur d'une récupération haute, le Ghanéen a décoché une frappe puissante et mis Trapp à contribution dans les premières minutes. Egalement auteur d'un bon retour dans les pieds de Di Maria. On l'a cependant moins vu après la pause.

Romain Philippoteaux (6) : très remuant, l'ailier droit a multiplié les montées ce soir et beaucoup percuté en contre, posant de gros problèmes à la défense parisienne mais s'il ne se montre finalement pas décisif.

Sylvain Marveaux (5,5) : assez intermittent, il se faufile bien dans la défense parisienne avant la mi-temps mais échoue face à Trapp. Passeur décisif sur corner.

Benjamin Moukandjo (5,5) : le Camerounais est régulièrement parvenu à faire des différences côté droit, prenant le meilleur sur Pastore. Mais ses centres ont eu du mal à trouver preneur en raison du manque de présence des Merlus dans la surface. Des efforts défensifs à souligner.

Benjamin Jeannot (3) : peu en vue ce soir avec 16 petits ballons joués, l'attaquant a en plus la malchance de dévier le corner de Di Maria pour ouvrir le score contre son camp… Remplacé à la 57e par Jeremie Aliadière (non noté), qui se distingue surtout par un sauvetage devant Cavani dans sa surface.

PARIS SG :

Kevin Trapp (5,5) : critiqué après la déroute à Barcelone, le portier allemand est reparti de l'avant ce soir. S'il ne peut pas grand-chose sur le but encaissé, il se couche bien en début de partie sur un tir de Wakaso puis détourne la frappe de Marveaux.

Thomas Meunier (6) : défensivement, le latéral droit a plutôt bien fermé son couloir malgré un Philippoteaux remuant. Et le Belge a également signé plusieurs montées intéressantes qui ont débouché sur des occasions parisiennes. Blessé et remplacé à la 81e par Serge Aurier (non noté) qui a ouvertement montré son agacement à Emery quant à son statut de remplaçant en prenant de longues minutes pour se préparer au bord du terrain. Une attitude qui fera encore une fois jaser…

Marquinhos (4) : catastrophique à Barcelone, le Brésilien ne s'est pas rassuré ce soir. En début de partie, sa mauvaise relance offre une occasion à Wakaso, puis il laisse Marveaux se jouer de lui pour tenter sa chance dans la surface. Ciani le surprend ensuite sur la réduction du score. De quoi ternir le bilan d'un match par ailleurs ponctué de bonnes interventions.

Thiago Silva (6) : vivement critiqué, le capitaine parisien n'a pas semblé affecté ce soir. Vigilant au marquage, il a aussi brillé par sa qualité de relance.

Layvin Kurzawa (6) : pas trop inquiété défensivement, le latéral gauche est monté en puissance offensivement au fil du match, se rendant de plus en plus disponible avec notamment une tête captée par Lecomte.

Adrien Rabiot (6,5) : en-dessous de son niveau à Barcelone, comme beaucoup d'autres, le milieu de terrain a affiché un visage plus conforme à son talent ce soir avec une grosse activité à la récupération et des transmissions justes.

Christopher Nkunku (6,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Javier Pastore (4,5) : partie décevante d'El Flaco, qui n'a pas eu l'emprise espérée sur le jeu et n'a pas brillé dans ses ouvertures, à l'image de celle pour Cavani, signalé hors-jeu.

Ángel Di María (5,5) : s'il s'est beaucoup dépensé pour défendre, l'Argentin a longtemps manqué de tranchant offensivement, même s'il a mieux terminé le match en lançant à plusieurs reprises ses partenaires. Son corner débouche sur l'ouverture du score

Edinson Cavani (6,5) : match encore une fois exemplaire dans l'attitude pour l'Uruguayen, qui n'a eu de cesse de revenir défendre, parfois tel un latéral. Sa persévérance paie également puisqu'il provoque le but contre son camp de Jeannot sur l'ouverture du score. Malgré tout, Lecomte puis Aliadière le mettent en échec sur ses deux principales occasions. Fauché par Moreira, sanctionné d'un jaune très foncé, alors qu'il semblait partir seul au but en fin de match.

Julian Draxler (5,5) : avec intermittence, l'Allemand s'est montré à son avantage pour signer le geste juste et lancer ses coéquipiers vers le but. Auteur notamment d'une superbe talonnade pour Cavani sur sa plus grosse occasion, il n'a pas négligé le repli défensif. Remplacé à la 87e par Hatem Ben Arfa (non noté).

LORIENT 1-2 PARIS SG (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 29e journée

Stade : Stade Yves Allainmat - Le Moustoir - Arbitre : T. Chapron



Buts : M. Ciani (68e) pour LORIENT - B. Jeannot (28e, csc) C. Nkunku (52e) pour PARIS SG

Avertissements : S. Moreira (72e) , M. Peybernes (83e) , pour LORIENT - C. Nkunku (75e) , pour PARIS SG



LORIENT : B. Lecomte - S. Moreira , M. Peybernes , M. Ciani , V. Le Goff - A. Wakaso , A. Mvuemba (P. Hamel, 86e) - B. Moukandjo , S. Marveaux , R. Philippoteaux - B. Jeannot (J. Aliadière, 58e)



PARIS SG : K. Trapp - T. Meunier (S. Aurier, 81e) , Marquinhos , Thiago Silva , L. Kurzawa - C. Nkunku , A. Rabiot , J. Pastore - Á. di María , E. Cavani , J. Draxler (H. Ben Arfa, 88e)



Emery avait encore la tête des mauvais jours…

Plus encore que d'habitude, Cavani s'est battu comme un beau diable.

Premier but en Ligue 1 pour Nkunku (0-2, 52e).

Le gardien de Lorient, Lecomte, a plombé les siens.

Jeannot a eu du mal à exister.