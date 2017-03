Nouveau festival offensif à Lyon et un coup de génie de Depay ! - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 4-0 TFC)

Bougé en début de rencontre, l'Olympique Lyonnais s'est finalement imposé assez facilement face à Toulouse (4-0) ce dimanche, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Auteur d'un doublé, Depay a inscrit un but superbe depuis le rond central !

Depay a marqué cette rencontre de son empreinte

Après Nancy (4-0), Dijon (4-2), Alkmaar (7-1), Metz (5-0) et l'AS Rome (4-2), Toulouse a aussi souffert sur la pelouse du Parc OL en s'inclinant 4-0 face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Avec ce succès, l'OL en profite pour consolider sa quatrième place au classement.

Toulouse gâche

Pourtant, ce sont les Toulousains qui ont longtemps été les plus dangereux dans une première période rythmée. Lopes déviait un tir de Delort sur son poteau, puis le gardien lyonnais était tout heureux de voir le ballon piqué de Jean heurter sa barre transversale ! Côté lyonnais, Depay, en jambe dans cette rencontre, s'offrait une véritable occasion avec un tir repoussé par Lafont.

Jallet débloque la situation

Sans Lacazette, sur le banc au coup d'envoi, les Gones manquaient globalement d'imagination pour bouger une solide défense toulousaine. Mais finalement, c'est Jallet qui libérait le Parc OL d'un missile sous la barre transversale de Lafont (1-0, 36e) ! En confiance après ce but, Lyon terminait bien le premier acte mais le score ne bougeait plus avant le retour aux vestiaires.

Le début de seconde période parfait de l'OL

L'OL faisait le break dès le début de la seconde période. Cornet doublait la mise d'un tir terrible à l'entrée de la surface (2-0, 47e), puis Depay était récompensé de sa belle partie en assommant définitivement les Toulousains sur un service de l'intenable Jallet (3-0, 52e) ! Plus du tout inquiété par des Pitchounes sortis de leur match, Lyon ratait ensuite quelques opportunités avec un raté de Depay à bout portant et un arrêt de Lafont sur un tir de Gonalons.

L'inspiration géniale de Depay

Mais Depay se rattrapait quelques minutes plus tard en inscrivant un but génial d'un lob depuis le rond central (4-0, 82e). Quel inspiration du Batave ! Sur le banc, le staff lyonnais était totalement ébahi devant l'un des plus beaux buts de l'année. Une belle manière de clore le spectacle pour l'OL qui possède cinq points d'avance sur l'OM et sept sur Bordeaux.

La note du match : 7/10

Un match très plaisant au Parc OL. Venus pour faire un bon coup, les Toulousains ont offert une bonne prestation en première période et auraient mérité mieux avec deux montants touchés. Plus inspiré au fil des minutes, Lyon s'est montré redoutable dans le dernier geste avec de jolis buts inscrits. On pourra regretter pour le spectacle et le suspense que le TFC baisse si rapidement les bras en seconde période.

Les buts :

- Touché dans la surface, Darder perd le ballon mais celui-ci revient sur Jallet qui récupère le cuir légèrement décalé à droit et déclenche une frappe puissante sous la barre de Lafont (1-0, 36e).

- Cornet récupère le ballon au milieu de terrain, élimine Trejo d'un passement de jambes et enchaîne avec une frappe à l'entrée de la surface légèrement excentrée côté droit. Le ballon heurte la barre transversale et termine sa course au fond des filets (2-0, 47e).

- Jallet s'appuie sur Cornet et lance Depay d'un extérieur du droit. Le Néerlandais résiste à Somalia dans la surface et bat Lafont d'un tir du droit croisé à ras de terre (3-0, 52e).

- Doumbia perd le ballon au milieu de terrain et Depay se retourne dans le rond central avant de décocher un tir qui lobe Lafont (4-0, 83e) !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Memphis Depay (8,5/10)

Le Néerlandais a marqué l'un des plus beaux buts de la saison avec un lob depuis le milieu de terrain qui restera gravé dans la mémoire des supporters lyonnais. Très bien entré dans sa partie, l'ancien de Manchester United a fait très mal à ses adversaires avec des accélérations et des dribbles déroutants. Il est récompensé par un doublé en seconde période, dont son inspiration géniale qui fait oublier un gros raté devant le but toulousain. Remplacé à la 86e par Rachid Ghezzal (non noté).

LYON :

TOULOUSE :

