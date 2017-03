Les 11 infos à savoir sur la journée : Man City et Monaco sont prêts, le bon coup du Bayern, Lille respire, Bastia sombre...

Manchester City gagne sans forcer avant son 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Monaco qui a pour sa part dû s'employer, le Bayern creuse l'écart en tête de la Bundesliga, Lille se donne de l'air, Guingamp corrige Bastia 5-0… Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Manchester City en confiance avant de retrouver Monaco.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Nice 2-2 Caen, Marseille 3-0 Angers (vendredi), Monaco 2-1 Bordeaux, Nancy 1-2 Lille, Montpellier 2-3 Nantes, Rennes 1-1 Dijon, Guingamp 5-0 Bastia (samedi).

Les principaux résultats à l'étranger : Middlesbrough 0-2 Manchester City, Arsenal 5-0 Lincoln (FA Cup), Séville 1-1 Leganés (Liga), Bayern Munich 3-0 Eintracht Francfort, Hertha Berlin 2-1 Borussia Dortmund (Bundesliga).

1. Manchester City gagne avant l'ASM. Avant d'aller défier Monaco mercredi prochain à l'occasion des 8es de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 5-3 à l'aller), Manchester City s'est imposé sans forcer sur le terrain de Middlesbrough (2-0) ce samedi en quart de finale de la FA Cup. David Silva (3e) et Agüero (67e), déjà buteur à quatre reprises en mars, ont offert la victoire aux Citizens.

2. En leader, Monaco répond à City ! Solide leader du championnat, l'AS Monaco a conforté sa position en venant difficilement à bout de Bordeaux 2-1 ce samedi à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Longtemps gêné par le bloc aquitain, le club princier a été libéré par l'inévitable Mbappé (68e) puis un bijou de Moutinho (74e). L'ASM a ensuite joué à se faire peur sur une bourde de Subasic qui a profité à Rolan (84e). Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

3. Le Bayern fait le trou. Leader incontesté de Bundesliga, le Bayern Munich a réalisé une bonne opération à l'occasion de la 24e journée. Tombeurs 3-0 de l'Eintracht Francfort grâce à un doublé de Lewandowski et un but de Douglas Costa, les Roten prennent dix points d'avance sur leur dauphin, le RB Leipzig, surpris à domicile par Wolfsburg (0-1). Si Ribéry est resté sur le banc, Coman est entré en jeu.

4. Lille se donne de l'air. Au terme d'un match houleux, Lille a réalisé un bon coup en s'imposant 2-1 à Nancy pour prendre ses distances avec la zone rouge. Dia a ouvert le score pour l'ASNL (31e) mais De Préville, sur penalty (63e) puis Lopes (81e) ont renversé la vapeur. Très remontés contre l'arbitrage, les Lorrains, désormais relégués à la 18e place de barragiste, ont vu leur entraîneur Pablo Correa exclu.

5. Bastia toujours plus rouge. Les choses ne s'arrangent pas pour les Corses. Premiers relégables du championnat, les hommes de Rui Almeida ont sombré 5-0 à Guingamp au terme d'un match où ils n'ont quasiment rien montré. A 0-2, Danic a été expulsé pour un tacle en retard, la 13e expulsion de la saison pour Bastia (la 9e en 10 matchs !), et le SCB a perdu pied face à de séduisants Bretons menés par les excellents Deaux et Marçal.

6. Arsenal se reprend. Opposé au Petit Poucet, Lincoln City (D5), le club londonien a foncé vers les demi-finales en s'imposant 5-0 en quart de finale de la FA Cup. Walcott a ouvert le score juste avant la mi-temps après une première période poussive (45e+1), mais les Gunners ont ensuite déroulé. Le Français Giroud (53e), Waterfall contre son camp (59e), Sanchez (72e) et Ramsey (75e) ont marqué et permettent aux hommes d'Arsène Wenger de repartir de l'avant après le naufrage 1-5 face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

7. Merci Griezmann ! De retour en forme ces dernières semaines, l'attaquant Antoine Griezmann a encore porté l'Atletico Madrid à Grenade (1-0) pour le compte de la 27e journée de Liga. Même privé de son compère Gameiro, blessé, le Français a signé l'unique but du match à la 84e minute. 4es, les Colchoneros se rapprochent du 3e, le FC Séville, qui pointe désormais à cinq unités après son nul contre Leganès un peu plus tôt (1-1).

8. Montpellier-Nantes, c'était fou ! Qui a dit qu'on s'ennuyait le samedi soir devant les matchs de Ligue 1 ? Au terme d'une partie à rebondissements où ils se sont rendus coup pour coup, Héraultais et Canaris ont donné tort aux détracteurs du championnat. Mais malgré un Mounié buteur pour la 5e fois consécutive et une merveille de coup-franc de Boudebouz, ce sont les Nantais, portés par un doublé de Nakoulma, qui ont eu le dernier mot en s'imposant 3-2 sur un but de Sala à la 89e !

9. Rennes remercie son banc. Longtemps en panne d'idée et menés au score à la suite d'un but de Tavares, les Bretons ont limité la casse contre Dijon en partageant les points à domicile (1-1). Tout juste entré en jeu, Saïd a égalisé de près (58e). Cette saison, 50% des buts rennais sont l'oeuvre de remplaçants !

10. Le chef d'oeuvre de Moutinho. Désormais simple remplaçant à Monaco, João Moutinho a profité des petits pépins physiques de Tiémoué Bakayoko, ménagé avant la Ligue des Champions, pour se mettre en évidence contre Bordeaux (2-1). Sur une superbe inspiration, le Portugais a décoché une frappe instantanée aux 20 mètres qui a filé tout droit dans la lucarne de Cédric Carrasso. L'un des buts de la saison en Ligue 1 !

Moutinho, c'est magique !

Le café crème de Moutinho pic.twitter.com/OvSwrIMYoD — LDN'S ? (@HzrEden) 11 mars 2017

11. Schneiderlin première ! Recruté cet hiver par Everton qui l'a sorti de l'impasse à Manchester United, Morgan Schneiderlin a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à West Bromwich Albion (3-0) dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Servi par Romelu Lukaku, qui y est aussi allé de son but, le milieu de terrain français a battu le gardien adverse d'un ballon piqué pour le 2-0.

