Sans briller, Monaco assure l'essentiel avant de retrouver Manchester City - Débrief et NOTES des joueurs (ASM 2-1 Bordeaux)

Globalement contenue par un Bordeaux bien en place, l'AS Monaco a sauvé les apparences en s'imposant 2-1 face aux Girondins samedi à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Bien que laborieux, ce succès permet à l'ASM de conforter sa place de leader et de se mettre dans de bonnes dispositions avant de retrouver Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi.

Mbappé encore indispensable face à Bordeaux.

Longtemps tenu en échec, Monaco a fait la différence en fin de match face à Bordeaux (2-1) ce samedi à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Même si elle a été décrochée dans la douleur face à un adversaire bien en place, cette victoire place l'ASM dans de bonnes dispositions avant de retrouver Manchester City mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-5 à l'aller).

Penalty oublié...

Malgré une partie débutée sur un rythme soutenu, le match tardait à s'emballer en raison d'un déchet technique excessif de chaque côté. En échec face au bloc aquitain, l'ASM abusait de longs ballons inefficaces. Avant la demi-heure, Fabinho parvenait enfin à s'échapper dans la surface. Mais Sankharé accrochait le Brésilien par derrière et l'arbitre ne bronchait pas alors que le penalty semblait flagrant…

L'ASM bute sur Bordeaux

La partie s'emballait enfin un peu à l'approche de la mi-temps, les offensives princières se faisaient plus incisives mais Carrasso s'interposait devant Jemerson puis Lemar. Solides défensivement, les Girondins auraient même pu se montrer plus dangereux avec un peu plus de conviction en contre, à l'image de cette tête de Laborde pas passée loin avant la pause…

Revenue des vestiaires avec de meilleures intentions, l'ASM accentuait ensuite la pression.

Fin de match à rebondissements !

Mais Germain manquait le cadre puis Gajic sauvait sur sa ligne ! Finalement, la libération venait de l'inévitable Mbappé qui débloquait la situation d'une frappe imparable à la suite d'un corner (1-0, 68e). Dans la foulée, Moutinho faisait le break sur un éclair de génie aux 20 mètres qui finissait en pleine lucarne (2-0, 74e). Sous l'impulsion des entrées de Ménez, Rolan et Ounas, les Girondins passaient toutefois à l'attaque en fin de rencontre et l'Uruguayen profitait d'une passe en retrait hasardeuse de Jemerson pour contrer Subasic et relancer le match (2-1, 84e).

Même s'il a tremblé sur la fin, Monaco assure l'essentiel ! Ce résultat permet au leader du championnat de prendre provisoirement 5 longueurs d'avance sur Nice et 6 sur le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lorient dimanche (21h).

La note du match : 6/10

Après une première période pauvre en occasions, cette rencontre a proposé un second acte plus animé où les Monégasques ont pu davantage développer leur jeu habituel face à des Girondins qui ont longtemps tenu bon défensivement. L'éclair de génie de Moutinho et le but de Rolan qui relance tout ont égayé la fin de rencontre.

Les buts :

- A la suite d'un corner de Moutinho, Falcao, au duel avec Laborde, remise en deux temps sur Mbappé. A l'entrée de la surface, la jeune pépite reprend d'une reprise du droit à ras de terre sur laquelle Carrasso est trop court (1-0, 68e).

- Côté droit, Silva fixe Contento avant de servir Moutinho. Aux 20 mètres, le Portugais reprend d'une géniale inspiration du droit qui file tout droit dans la lucarne droite de Carrasso. Quel chef-d'oeuvre ! (2-0, 74e).

- Jemerson remet en retrait de façon hasardeuse à Subasic, sorti de sa surface. Pressé par Rolan, le Croate dégage sur l'Uruguayen qui le contre et s'en va marquer dans le but vide (2-1, 84e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kylian Mbappe (7/10)

Sur un nuage ces dernières semaines, le Monégasque n'a pas eu la partie facile face à Bordeaux. La jeune pépite a longtemps dû se débrouiller avec les longs ballons expédiés par ses coéquipiers, mais il s'est montré solide dans les duels avant de monter en puissance lors du second acte. L'attaquant a alors multiplié les déboulés et les dribbles dont il a le secret avant de libérer les siens en ouvrant le score. Auteur d'un centre dangereux pour Germain après la pause.

MONACO :

Danijel Subasic (3) : globalement peu inquiété, Bordeaux n'ayant pas cadré la moindre frappe avant la fin de match, le portier croate se rend coupable d'une sortie assez incompréhensible qui permet à Rolan de le contrer pour marquer dans le but vide. Sans ce but-gag, l'ASM se dirigeait vers une fin de match tranquille.

Djibril Sidibé (5,5) : plutôt bien contenu avant la pause, le latéral droit a eu un peu plus d'espace par la suite, combinant mieux avec ses partenaires.

Kamil Glik (6,5) : match solide du roc polonais, qui a bien bloqué les attaquants bordelais sur leurs timides incursions.

Jemerson (5,5) : vigilant et bien placé, le défenseur central a répondu présent et annihilé la plupart des occasions bordelaises pendant 84 minutes. Moins inspiré sur sa passe en retrait pour Subasic qui entraîne la réduction du score...

Benjamin Mendy (6,5) : en forme en ce début d'année, le latéral gauche a confirmé ce soir. L'ancien Marseillais se trouve à l'origine de deux grosses occasions princières avant la pause. Il a bien dédoublé avec Fabinho qu'il lance sur l'action du penalty. Peu inquiété défensivement

Bernardo Silva (5,5) : bien contenu par Contento et Sankharé, le Portugais n'est pas parvenu à faire la différence ce soir. Il a néanmoins du nez sur le second but puisqu'il sert un Moutinho très inspiré qui signe un exploit individuel. Remplacé à la 81e par Tiémoué Bakayoko (non noté).

Fabinho (6) : privé de son acolyte, Bakayoko, ménagé, le Brésilien a mis un peu de temps à entrer dans le match. Mais il s'est ensuite bien projeté vers l'avant et aurait notamment dû obtenir un penalty en première période. Solide à la récupération.

João Moutinho (6,5) : plaque tournante du jeu princier, le Portugais a touché beaucoup de ballons. Mais à l'image de son centre approximatif pour Germain à l'heure de jeu, il a eu tendance à manquer de précision au moment de faire le geste juste. Cela n'a pas été le cas en revanche sur son bijou venu d'ailleurs qui rapporte gros au moment de faire les comptes.

Thomas Lemar (4) : match décevant du Guadeloupéen, assez discret même s'il a fait l'effort de jouer juste. L'ailier tente une belle frappe avant la pause mais Carrasso la repousse. Remplacé à la 64e par Radamel Falcao (non noté), passeur décisif pour Mbappé.

Valère Germain (4) : partie compliquée pour le capitaine monégasque. Combatif comme toujours, il a eu du mal à exister en début de partie. Pas plus de succès dans la zone de vérité avec une reprise compliquée non cadrée et quelques centres non coupés. Remplacé à la 74e par Nabil Dirar (non noté).

Kylian Mbappe Lottin (7) : lire le commentaire ci-dessus.

BORDEAUX :

Cédric Carrasso (5,5) : en première période, le gardien bordelais a retardé l'échéance avec des arrêts sur les tentatives de Jemerson et Lemar. Il ne peut pas grand-chose sur les deux buts encaissés.

Milan Gajic (5,5) : préféré à Sabaly, le latéral droit s'est globalement montré solide mais les combinaisons princières l'ont parfois mis dans le vent et deux occasions de la première période viennent de son côté. Auteur d'un sauvetage sur la ligne.

Igor Lewczuk (6) : préféré à un Jovanovic décevant sur les derniers matchs, le Polonais a rendu une copie solide avec plusieurs interventions qui ont soulagé sa défense. Un peu plus chahuté sur la fin.

Nicolas Pallois (6,5) : le défenseur central s'est régalé à renvoyer de la tête les longs ballons des Monégasques en première période. Très propre, le Bordelais signe notamment une intervention décisive devant Germain.

Diego Contento (6) : dans la lignée de ses dernières sorties, le latéral gauche s'est montré à son avantage, multipliant les bons tacles pour initier des contre-attaques. Il a globalement bien contenu Bernardo Silva mais se laisse fixer par le Portugais sur l'action du 2e but princier.

Jaroslav Plasil (4) : pas franchement en vue dans le jeu, le Tchèque a perdu beaucoup de ballons et il n'est pas parvenu à cadrer ses deux tentatives.

Younousse Sankhare (4,5) : placé en sentinelle, le transfuge de Lille a rendu une copie plutôt correcte, venant prêter main forte à ses latéraux. Mais il accroche Fabinho et aurait dû être sanctionné d'un penalty.

Valentin Vada (4,5) : sa technique a permis de soulager le milieu de terrain de Bordeaux et d'amorcer quelques contres. Assez intermittent cependant. Remplacé à la 75e par Jérémy Ménez (non noté).

Malcom (4,5) : très présent dans les premières minutes, l'ailier brésilien a ensuite été pris par son travail défensif, plutôt besogneux même s'il est en retard sur plusieurs combinaisons adverses. Remplacé à la 75e par Adam Ounas (non noté).

Gaëtan Laborde (4) : pas le genre de match très agréable pour un avant-centre. Il s'est bien battu dans les duels offensifs, mais défensivement il s'incline devant Falcao sur celui qui entraîne l'ouverture du score. Remplacé à la 75e par l'opportuniste Diego Rolan (non noté) qui réduit le score en renard des surfaces.

François Kamano (4,5) : comme Malcom, l'ancien Bastiais s'est surtout contenté de défendre. Il aura été loin de faire les différences habituelles et a peiné à trouver Laborde.

