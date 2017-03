Barça-PSG : la presse espagnole fête ses héros et ses légendes, l'Italie et l'Angleterre ébahies !

Au lendemain de la remontada réalisée par le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (0-4, 6-1) en 8e de finale de la Ligue des Champions, la joie est évidemment au rendez-vous en Espagne. Les médias espagnols savourent, tandis que les journaux en Italie et en Angleterre sont également conquis par la performance.

La presse espagnole se régale

Alors que la presse française est abattue (lire ici) après l'élimination du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions (4-0, 1-6), la joie est bien évidemment au rendez-vous en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, les médias espagnols se régalent de l'incroyable remontada des Blaugrana.

Sport et Mundo Deportivo en plein rêve

«Vous êtes légende» , titre le média catalan Sport. «Ce que nous avons vécu hier, c'est une histoire que nous raconterons à nos petits enfants. Vive la mère qui vous a mis au monde» , poursuit le quotidien. L'autre journal pro-Barça Mundo Deportivo n'est pas en reste en titrant «Héros» et se délecte du but décisif de Sergi Roberto. «Le but de Sergi Roberto va désormais occuper le premier chapitre de l'encyclopédie des prouesses impossibles du football» , peut-on lire.

Les deux médias n'oublient pas de chambrer un peu le PSG. «Paris a pris une inoubliable leçon de vie du Barça» , écrit Sport. De son côté, Mundo Deportivo se demande si Angel Di Maria «va refaire un jour le geste appelant un public à se taire avant la fin d'une rencontre» , après le geste de l'Argentin en direction du public du Camp Nou derrière le but d'Edinson Cavani. «Le Paris SG n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé le 8 mars 2017 !» , lance Sport.

AS et Marca sont aussi sous le charme

Même les médias pro-Real Madrid soulignent la performance extraordinaire du Barça. Marca titre «Apothéose» et estime que «l'histoire de la Ligue des Champions appartient désormais au Barça» . Pour AS, «le Barça entre dans l'histoire, en lettres majuscules» même s'il évoque «une remontada avec des réserves» en faisant référence à l'arbitrage. «Le PSG et l'arbitre ont été apeurés» , écrit le journal madrilène.

«Miracle» , «magie» , «légende»...

Et dans les autres pays, la performance du Barça a aussi été remarquée. «La Légende» , titre le Corriere dello Sport en Italie, alors que La Gazzetta dello Sport parle «d'une remontée irréelle» . En Angleterre, «quelque chose de magique est arrivé. Quelque chose de totalement impensable. Et pourtant, Barcelone l'a fait» , lance le Guardian. The Sun estime que le Barça a réalisé «le plus grand comeback de tous les temps» . «Miracle au Camp Nou» , titre le Mirror.

