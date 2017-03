Barça-PSG : naufrage, honte, humiliation, tragique... La presse française n'en revient pas Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 09/03/2017 à 10h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au lendemain de l'élimination surprise du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0, 1-6), la presse française est encore KO. Les critiques pleuvent sur les Parisiens et leur entraîneur Unai Emery qui n'ont pas su gérer l'avantage du match aller en craquant totalement au Camp Nou. Les Parisiens T. Silva et Trapp n'en reviennent pas... «Inqualifiable» (L'Equipe et Le Parisien), «Més que une défaite» (Eurosport), «Le Barça marche sur l'histoire» (So Foot), «L'incroyable naufrage du PSG» (RMC), «Paris écrasé, piétiné, humilié» (Le Figaro), «Paris en plein cauchemar» (Maxifoot). «Barcelone qualifié, le PSG humilié» (Sud Ouest), «Le FC Barcelone réussit son incroyable remontada et humilie le PSG» (Nice-Matin), «Paris, c'est tragique» (Le Dauphiné Libéré), «Le Barça marque sur le PSG et l'élimine» (La Voix du Nord), «Le PSG, humilié, nage en plein cauchemar» (Ouest-France)... On l'aura compris, la presse française n'est pas tendre avec le Paris Saint-Germain ce jeudi matin après le naufrage du club de la capitale sur la pelouse du FC Barcelone (1-6) en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pourtant encensé après sa brillante victoire à l'aller, le PSG est tombé de très haut en concédant une élimination historique. Car jamais une équipe battue 4-0 à l'aller n'avait réussi à se qualifier. «ce spectacle de désolation, cette ruine, cette honte» «Le Paris Saint-Germain est entré dans l'histoire, hier soir. Et il a écrit l'une des pages les plus humiliantes de la sienne, au cours d'une soirée qui n'aurait jamais dû lui échapper» , écrit L'Equipe. Pour le quotidien sportif, «aucune excuse n'est recevable, aucun argument n'est audible, et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes ce matin si la route s'arrête en Catalogne» . «Par quel(s) mot(s) raconter ce spectacle de désolation, cette ruine, cette honte qui traverse ceux qui aiment le PSG, le suivent, en vivent ou l'analysent ? En trois semaines, ce club est passé de l'extase au désastre, du paradis à la crise profonde, durable, le rendant minable, dépouillé, KO» , lance le quotidien Le Parisien. «C'était impossible. Inimaginable» , écrit Eurosport. «Paris s'effondre, Paris pleure. Jamais une équipe n'avait remonté un handicap de quatre buts après le match aller. Barcelone l'a fait, et écrit l'histoire» , raconte RMC. Le PSG pas à la hauteur Forcément, tout le monde cherche à comprendre les raisons de cette défaite au lendemain du fiasco. Unai Emery est notamment pointé du doigt pour ses choix tactiques. «Comment a-t-il pu laisser sa formation évoluer aussi bas pendant quarante-cinq minutes ? Pourquoi n'a-t-il pas fait entrer Pastore alors que ses joueurs avaient le ballon qui leur brûlait les pieds ? Quel intérêt de remplacer Meunier par Krychowiak à la 90e + 3 ?», s'interroge L'Equipe. Pour Eurosport, «Paris n'a jamais su gérer ce match sur le plan psychologique. Il n'a jamais été lui-même face à ce Barça pourtant loin d'être flamboyant dans le jeu». «C'est là où se joue principalement ce type de matchs, et c'est clairement dans le coeur du jeu que Paris a fait naufrage mercredi soir» estime Le Parisien, qui pointe notamment Blaise Matuidi dont les «défaillances techniques l'ont fortement handicapé» alors que Marco Verratti et Adrien Rabiot «ne sont pas non plus habitués à gérer ce type de situations» . Emery s'est loupé «L'entraîneur parisien avait été l'un des principaux artisans du succès du match aller, il ne peut donc pas être exonéré de ses responsabilités après cette déroute catalane. Le Basque a beau parler "d'expérience négative pour le futur", c'est bien du présent dont il s'agit aujourd'hui. Et surtout d'un avant-match où il n'a pas su préparer ses joueurs psychologiquement à affronter la pression du Camp Nou», écrit Le Parisien. Reste désormais à savoir quel avenir s'annonce pour Unai Emery après cette incroyable naufrage. «Recruté à la place de Laurent Blanc pour passer un cap en Ligue des Champions, Unai Emery risque de vivre des semaines compliquées» , lance Le Parisien. «Résultat, Emery n'a réussi qu'à moitié, ce qui équivaut à un échec total, si ce n'est pire», écrit So Foot. Et son président Nasser Al-Khelaïfi n'a rien fait pour le rassurer (voir ici)... L'Equipe pas tendre avec le PSG Le Parisien a choisi le même mot... Que pensez-vous de cet échec du PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





