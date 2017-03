PSG : Emery, et maintenant ? Romain Lantheaume - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 09/03/2017 à 09h57 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Sorti renforcé de la démonstration 4-0 à l'aller, l'entraîneur Unai Emery risque de payer cher l'élimination du Paris Saint-Germain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec une défaite 6-1 face au FC Barcelone. Son président Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très évasif sur l'avenir du Basque. Emery pourrait payer cher la sortie de route précoce en C1... Débauché au FC Séville l'été dernier avec l'objectif de permettre enfin au Paris Saint-Germain de franchir l'écueil des quarts de finale en Ligue des Champions, l'entraîneur Unai Emery est tombé de très haut mercredi à l'issue de la remontada du FC Barcelone (6-1) qui a provoqué l'élimination du champion de France en titre dès les 8es de finale de la compétition… Alors que la démonstration 4-0 de l'aller semblait lui garantir de rester en place quelle que soit l'issue de la saison, l'humiliation du Camp Nou invitera forcément à jeter un tout autre regard sur le bilan du technicien espagnol, déjà vivement critiqué au cours des six premiers mois très balbutiants de son mandat. Alors que le PSG marchait sur l'eau depuis le début de l'année civile, cette sortie de route précoce vient tout remettre en cause et laisse planer le spectre d'une saison «blanche» au niveau du palmarès. Coaching perdant En championnat en effet, le club de la capitale accuse toujours 3 points de retard sur l'AS Monaco, solide leader qui ne sera pas facile à aller chercher. La finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril contre ce même adversaire ainsi que la Coupe de France (quart de finale le 5 avril contre Avranches) offrent bien des opportunités de titres mais Emery n'a pas été recruté pour poursuivre l'hégémonie parisienne dans les coupes nationales… Alors que son aptitude à transcender le mental des joueurs franciliens était louée après le succès de l'aller face aux Blaugrana, le Basque a perdu la partie tactiquement mercredi. Positionnés trop bas, les Parisiens ont beaucoup subi (seulement 35% de possession) et réalisé des erreurs individuelles trop près de leur but. Gagnant à l'aller, le coaching d'Emery s'est cette fois révélé perdant puisque le remplacement résolument défensif de Julian Draxler par Serge Aurier à la 75e n'a pas permis de fermer le verrou pour empêcher les 3 buts fatals dans les sept dernières minutes… Al-Khelaïfi pas rassurant… Bien sûr, tout s'est joué sur des détails (le principe du haut niveau). Sans les décisions arbitrales litigieuses et défavorables, les deux premiers buts gags ou encore les deux ratés d'Angel Di Maria et Edinson Cavani, le débat sur le coaching d'Emery aurait été secondaire, supplanté par l'euphorie de la qualification. Reste qu'en haut lieu, cette cuisante élimination, quasiment inconcevable il y a 24 heures, risque d'avoir du mal à passer. Au terme de la rencontre, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n'a d'ailleurs pas spécialement rassuré son entraîneur, sous contrat jusqu'en juin 2018. «Je ne lui ai pas parlé maintenant, ce n'est pas le moment pour parler. Il faut se calmer, tout le monde est énervé et c'est normal. Emery crédible pour continuer ? Ce n'est pas une question pour le moment, vraiment pas. Pas après ce match», a éludé le dirigeant qatari en zone mixte. Interrogé sur sa situation, le principal intéressé a lui aussi botté en touche, se contentant d'affirmer que cette «expérience négative» va le faire grandir. Aura-t-il le temps de le prouver la saison prochaine sur le banc du PSG ? Rien n'est moins sûr… A l'issue de cette désillusion, pensez-vous qu'Emery est le coach adéquat pour permettre au PSG de franchir un cap sur la scène européenne ? Etes-vous favorable à son maintien ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





