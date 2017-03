Paris a eu très chaud ! - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 1-0 Nancy)

Longtemps mis en échec par une solide équipe de Nancy, le Paris Saint-Germain l'a finalement emporté (1-0) ce samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1. Un penalty d'Edinson Cavani permet aux champions de France en titre de revenir provisoirement à hauteur de Monaco en tête du classement.

La joie des Parisiens après le but.

Le Paris Saint-Germain a eu très chaud ! Après avoir longtemps buté sur une équipe de Nancy très solide, le club de la capitale a finalement forcé la décision pour remporter un précieux succès (1-0) ce samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Grâce à un but d'Edinson Cavani sur penalty, les hommes d'Unai Emery mettent la pression sur Nice et Monaco et vont sereinement préparer le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, mercredi.

Paris pas inspiré

Dominateurs d'entrée, les Parisiens n'étaient pas loin d'ouvrir la marque suite à une action individuelle spectaculaire de Lucas mais le Brésilien échouait face à Chernik. Malgré une possession du ballon écrasante, les champions de France en titre butaient sur un solide bloc nancéien et comptaient même sur un excellent Trapp pour repousser une belle tentative de Maouassa. En panne d'inspiration, les locaux s'agaçaient et déjouaient.

Le moment venu pour Pastore de prendre les choses en main. L'Argentin n'était d'ailleurs pas loin de trouver la faille sur une belle frappe repoussée par Chernik. Si la pluie et le vent s'intensifiaient au fil des minutes, les Franciliens poursuivaient eux leur siège du but lorrain sans toutefois mettre en danger des visiteurs étonnement sereins. Malgré un léger frisson amené par Guedes avant la pause, les Nancéiens tenaient bon !

Busin proche du hold-up !

Au retour des vestiaires, Paris accélérait clairement la cadence, Cavani manquant même un but tout fait sur une tête à bout portant. Aurier, lui, perdait son duel face à Chernik suite à un service en or de Verratti alors que Guedes voyait son tir repoussé par Diagne sur la ligne. Les partenaires de Trapp auraient pu payer très cher ce manque de réussite à un quart d'heure de la fin sur un contre meurtrier à l'issue duquel Busin touchait les deux poteaux sur sa frappe !

Aurier et Cavani libèrent Paris

C'était finalement sur une belle percée d'Aurier, déstabilisé par Muratori, que le PSG forçait la décision puisque Cavani ne tremblait pas au moment de convertir son penalty (1-0, 80e). La libération pour Paris ! Si Pastore aurait pu doubler la mise et qu'Hadji n'était pas loin d'égaliser, les joueurs de la capitale peuvent souffler car en plus d'aborder leur 8e de finale retour de la C1 face au FC Barcelone dans les meilleures conditions, ils reviennent provisoirement à hauteur de Monaco en tête du championnat.

La note du match : 6/10

Une chose est sûre, nous n'avons pas assisté à la plus belle rencontre au Parc des Princes cette saison. Des Parisiens assez maladroits, des Nancéiens venus pour bétonner, la physionomie de la rencontre était assez claire. Malgré tout, nous avons eu le droit à une meilleure seconde période avec de nombreuses occasions.

Le but :

- Aurier réalise une énorme percée dans la défense lorraine et obtient un penalty suite à une faute de Muratori. Cavani ne tremble pas au moment de le transformer et trompe Chernik sur sa droite à ras de terre (1-0, 80e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Serge Aurier (7/10)

Préféré au désormais titulaire au poste d'arrière droit, Meunier, l'Ivoirien a livré une prestation solide. Même s'il n'a pas toujours été en réussite, il a été essentiel dans le jeu du PSG en seconde période par son activité offensive. Après un duel perdu face à Chernik puis un excellent centre pour une énorme occasion de Guedes, l'Ivoirien a réussi à faire la différence en obtenant le penalty de la victoire. Une action cruciale dans la suite de la saison de son équipe !

PARIS SG :

Kevin Trapp (6) : l'Allemand a sorti un très bel arrêt au quart d'heure de jeu sur une frappe dangereuse de Maouassa. Il n'a été mis en danger que sur l'occasion énorme de Busin mais le gardien, par sa présence, véhicule énormément de sérénité. Un match à la hauteur de son début d'année 2017.

Serge Aurier (7) : lire commentaire ci-dessus.

Thiago Silva (6) : face à une équipe regroupée derrière, le capitaine parisien a forcément eu peu de travail à effectuer, mais s'est tout de même signalé par un très beau retour juste avant la pause. On peut difficilement lui reprocher l'occasion de Busin sur laquelle il était absent puisqu'il était dans la surface adverse à ce moment. Une partie solide.

Presnel Kimpembe (5,5) : rien à signaler pour le jeune défenseur parisien, qui n'a rien eu à faire aujourd'hui. Malgré tout, quelques erreurs d'inattention auxquelles il ne nous avait pas habitués dernièrement.

Layvin Kurzawa (4) : une grosse activité dans son couloir mais peu de suite dans les idées pour l'ancien Monégasque. En effet, la plupart de ses actions n'ont rien apporté. Décevant.

Grzegorz Krychowiak (4,5) : près de trois mois après sa dernière titularisation en championnat, le Polonais a été aligné d'entrée par Unai Emery. Et ça n'a pas vraiment été une réussite... Certes, l'ancien Bordelais a été efficace à la récupération, mais ses transmissions ont clairement manqué de justesse et il n'a pas franchement montré qu'il pouvait titiller ses concurrents. Remplacé à la 46e minute par Blaise Matuidi (6), qui a apporté de la puissance physique au milieu et a été précieux par son impact offensif.

Marco Verratti (6) : dans une période phénoménale, le maestro italien a été moins en vue aujourd'hui en raison d'un marquage individuel constant sur lui. Son activité à la récupération a été un vrai plus dans la domination du PSG. Quelques pertes de balle en première période qui ont mis ses partenaires en mauvaise position. Un second acte meilleur avec une belle offrande pour Aurier qui s'est manqué devant Chernik.

Javier Pastore (6,5) : l'homme en forme du PSG a été le plus inspiré des joueurs offensifs aujourd'hui. Il a souvent été au départ des belles actions parisiennes, sa position gênant considérablement les Lorrains. A noter un énorme déchet malgré tout, qui s'explique par sa propension à prendre des risques sur ses passes.

Lucas (4,5) : le Brésilien aurait pu inscrire un très joli but en début de rencontre sur une accélération fulgurante mais Chernik en a voulu autrement. Disponible, l'Auriverde a cependant eu énormément de mal à faire des différences. Une prestation décevante... Remplacé à la 64e minute par Julian Draxler (non noté).

Edinson Cavani (5,5) : la fine gâchette parisienne, en très grande forme, a livré une prestation moyenne. L'Uruguayen a pratiquement tout raté notamment une tête à bout portant au retour des vestiaires, se montrant bien plus efficace défensivement que sur le plan offensif à l'image de son retour très généreux sur l'occasion de Busin. Son but sur penalty, le 27e cette saison en L1, sauve tout de même sa performance.

Goncalo Guedes (6) : première titularisation en championnat pour le Portugais. S'il a manqué de réussite sur ses tentatives, il a fait partie des meilleurs Parisiens, montrant de belles choses sur certaines percées. Tout proche de signer une passe décisive pour Cavani sur la tête ratée à bout portant de l'Uruguayen, il aurait pu trouver la faille sur une frappe à bout portant que Diagne a réussi à repousser. Remplacé à la 76e minute par Hatem Ben Arfa (non noté).

NANCY :

Sergey Chernik (6,5) : une belle rencontre pour le Biélorusse ! Auteur d'une sortie parfaite devant Lucas en début de partie, le portier a été longtemps infranchissable en s'imposant devant Pastore, Aurier, puis Cavani à deux reprises. Sur le penalty, il est parti du bon côté et a effleuré le ballon... En fin de match, il a encore gagné un duel face à Pastore. Tout proche du match parfait.

Joeffrey Cuffaut (5) : le latéral droit s'est contenté de contenir les offensives adverses. Il a parfois eu du mal à se montrer solide devant la vivacité de Guedes mais a tout de même bien limité les dégâts avec un sauvetage devant le Portugais avant la pause.

E. Cabaco (6) : un match solide face à Cavani. Bon à la récupération, il n'est pas impliqué sur le penalty concédé.

Modou Diagne (6) : le défenseur du club promu a réalisé un sauvetage miraculeux à l'heure de jeu sur une frappe à bout portant de Guedes. Globalement solide.

Vincent Muratori (4,5) : le capitaine lorrain a livré un match intéressant... jusqu'à la 79e minute et une faute sur Aurier dans la surface. Une erreur fatale pour l'ancien Monégasque puisque Nancy tenait bon jusqu'ici.

Youssef Ait Bennasser (5) : une partie moyenne du Marocain. Très discret pendant la globalité de la partie, il a mal négocié un premier contre intéressant avant de tout de même délivrer un bon ballon à Busin sur l'énorme occasion des Lorrains. Remplacé à la 82e minute par Benoît Pedretti (non noté).

Diallo Guidileye (6) : le Mauritanien a été excellent à la récupération et solide dans l'entrejeu. Le meilleur joueur de son équipe avec Chernik et Maouassa.

Loic Puyo (4) : préféré à Pedretti, le milieu est passé à côté de son match. Trop de lacunes et beaucoup trop de ballons perdus à ce niveau.

Issiar Dia (4) : l'ailier lorrain n'a pas touché beaucoup de ballons et a passé son temps à défendre. Aucune action à se mettre sous la dent et de la nervosité dans ses interventions. Remplacé à la 87e minute par Youssouf Hadji (non noté), qui a été tout proche d'égaliser sur un enchaînement magnifique.

Anthony Koura (3) : un match forcément ingrat pour l'attaquant lorrain, qui a passé son temps à courir. Remplacé à la 68e minute par Alexis Busin (non noté), qui aurait pu devenir le héros de son équipe s'il avait converti son énorme occasion sur laquelle il touche les deux poteaux de Trapp.

Christ Emmanuel Fait Maouassa (5,5) : malgré les difficultés de son équipe, l'attaquant a tiré son épingle du jeu ! Auteur d'une frappe lointaine dangereuse en début de match, il a été ensuite intéressant par ses courses sur les contres de son équipe. Malheureusement pour lui, il n'a pas été en réussite ensuite sur ses tirs, mais n'a pas démérité dans le jeu.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

PARIS SG 1-0 NANCY (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 28e journée

Stade : Parc des Princes - Arbitre : A. Gautier



Buts : E. Cavani (80e, pen.) pour PARIS SG

Avertissements : B. Matuidi (46e) , P. Kimpembe (61e) , pour PARIS SG - F. Maouassa (37e) , I. Dia (45+3e) , A. Koura (55e) , pour NANCY



PARIS SG : K. Trapp - S. Aurier , Thiago Silva , P. Kimpembe , L. Kurzawa - M. Verratti , G. Krychowiak (B. Matuidi, 46e) , J. Pastore - Lucas (J. Draxler, 64e) , E. Cavani , Goncalo Guedes (H. Ben Arfa, 77e)



NANCY : S. Chernik - J. Cuffaut , E. Cabaco , M. Diagne , V. Muratori - Y. Ait Bennasser (B. Pedretti, 82e) , D. Guidileye , L. Puyo - I. Dia (Y. Hadji, 88e) , A. Koura (A. Busin, 69e) , F. Maouassa



Guedes a réalisé quelques actions intéressantes pour sa première titularisation en Ligue 1

Aurier a obtenu un penalty crucial dans le dernier quart d'heure

La hargne de Cavani suite à son penalty transformé (1-0, 80e)

Les fans du PSG avaient un message pour ceux de l'OM