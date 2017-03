PSG : Emery fait le point sur le cas Lo Celso

Toujours pas utilisé en match officiel depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet hiver, le cas du milieu offensif Giovani Lo Celso intrigue… Mais l'Argentin a besoin de temps pour s'adapter, a plaidé ce vendredi son entraîneur Unai Emery.

Lo Celso attend toujours ses premières minutes en match officiel au PSG.

Acheté l'été dernier par le Paris Saint-Germain pour 10 millions d'euros (plus 4 M€ de bonus éventuels), le milieu offensif Giovani Lo Celso a comme prévu rejoint la capitale quelques mois plus tard dans les derniers jours de 2016.

Cependant, depuis les 20 minutes plutôt encourageantes disputées lors du match amical de reprise à Tunis face au Club Africain (3-0), l'Argentin de 20 ans n'est pas apparu en match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Au mieux, le transfuge de Rosario Central a dû se contenter du banc, comme mercredi en Coupe de France face à Niort (2-0), un match pour lequel le coach Unai Emery avait pourtant aligné une équipe en partie remaniée. Mais pas question de s'alarmer pour le technicien espagnol, qui réclame du temps avant de juger sa jeune recrue.

U. Emery – «il travaille bien, avec humilité et patience»

«Il travaille très bien. Il a besoin de patience, il en a. Il est prêt pour quand l'équipe en a besoin. Il vient d'une autre ligue, d'une culture différente. L'adaptation est importante, encore plus quand c'est le mercato de décembre», a expliqué le Basque ce vendredi en conférence de presse. «Cela prend plus de temps, mais je suis content du joueur. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que c'était un moment difficile. Nous avons besoin de gagner les matchs, avec les joueurs les plus prêts. Il travaille bien, avec humilité et patience.»

Des doutes sur son potentiel ?

Malgré ce discours encourageant, le quotidien Le Parisien se montre moins optimiste et assure qu'on ne verra pas jouer le Sud-Américain de sitôt. «Giovani Lo Celso est invisible ou presque. Impossible de juger son potentiel car il n'est même pas appelé à évoluer en CFA. Il est probable de ne pas le voir d'ici la saison prochaine», a avancé le journal régional. «C'est un gentil garçon, mais pas sûr que ce soit un crack», avait déjà glissé un dirigeant parisien dans les colonnes de L'Equipe le mois dernier.

Même s'il vaut mieux se garder de tout jugement hâtif au sujet de ce fan d'Angel Di Maria, il faut reconnaître que la concurrence incarnée par son idole ainsi que Julian Draxler, Lucas et Gonçalo Guedes sur les ailes, mais aussi Hatem Ben Arfa et surtout Javier Pastore, de retour en forme, dans l'axe, compromet ses chances de gratter du temps de jeu. Sous contrat jusqu'en 2021, le natif de Rosario a malgré tout encore du temps avant de faire ses preuves et de confirmer les promesses entrevues dans le championnat argentin (10 buts et 3 passes décisives en 36 matchs).

D'après vous, Lo Celso disposera-t-il du temps nécessaire pour s'adapter au PSG ?