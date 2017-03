OM : les dirigeants se sont-ils trompés au mercato d'hiver ?

Ambitieux, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont réalisé des investissements importants lors du dernier mercato d'hiver. Pourtant, les résultats du club olympien ne s'améliorent pas et les lacunes défensives des Phocéens entraînent un débat sur les choix réalisés.

Le directeur sportif Andoni Zubizarreta a-t-il fait les bons choix ?

Avec environ 40 millions d'euros dépensés, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à sortir le chéquier lors du dernier mercato d'hiver. En recrutant Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic, les dirigeants phocéens ont tenté de marquer les esprits lors de cette première période des transferts depuis l'arrivée de Frank McCourt. Et sur le papier, il s'agissait d'un mercato réussi...

Et pourtant, quelques semaines plus tard, la réalité semble bien différente. Sans même évoquer le niveau actuel des 4 recrues, la pertinence des choix réalisés par la direction olympienne, et notamment le directuer sportif Andoni Zubizarreta, est clairement remise en question.

Amoros et Ménès n'en reviennent pas...

Car depuis la fin du mercato d'hiver, les résultats de l'OM ne se sont pas améliorés... Pire encore, Marseille reste sur 4 défaites lors des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Une mauvaise série qui s'explique avant tout par les problèmes défensifs de cette équipe, qui a encaissé 13 buts sur cette même période. De quoi laisser songeur Manuel Amoros...

«La défense n'est pas terrible quand même, si je peux me permettre, ils auraient dû cibler un défenseur central et un attaquant au mercato, on le voit en l'absence de Gomis», a jugé l'ancien Marseillais pour La Provence. Encore plus tranchant, le consultant de Canal + Pierre Ménès a vivement contesté les choix réalisés.

«Cet hiver, les dirigeants ont voulu s'attacher les services d'un grand joueur et faire lever les foules avec le recrutement de Dimitri Payet. C'est évidemment un excellent joueur, il n'y a même pas débat. Mais il n'est pas le joueur dont l'OM avait absolument besoin. La formation phocéenne avait surtout besoin de renforts en défense», a-t-il avancé pour CNEWS Matin. Effectivement, l'OM n'avait pas un besoin crucial de remplacer André-Franck Zambo Anguissa et Rémy Cabella (par Sanson et Payet) dans son équipe type.

Evra déjà blessé, Sertic fait de son mieux...

En défense, Marseille a tout de même recruté deux éléments. Malheureusement, Patrice Evra s'est blessé dès sa deuxième apparition et a enchaîné ensuite trois mauvaises performances avant de devoir s'arrêter pour un mois en raison d'un problème à la cuisse. De son côté, Grégory Sertic, habituel milieu de terrain, dépanne tant bien que mal en défense centrale mais ne montre clairement pas la sérénité d'un spécialiste du poste.

Avec Karim Rekik au placard et les difficultés apparentes de Rod Fanni, Rolando ou encore Doria, la fin de saison s'annonce tout de même difficile pour l'OM dans ce secteur de jeu. Même si ce constat peut bien évidemment évoluer, le premier bilan du dernier mercato n'est franchement pas glorieux pour les dirigeants marseillais...

