Journal des Transferts : l'OM veut frapper fort, le casting pour l'après-Luis Enrique, revirement pour T. Motta... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 04/03/2017 à 11h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM veut recruter 7 joueurs cet été, le Barça cherche un successeur à Luis Enrique, Thiago Motta devrait poursuivre au PSG, Chelsea veut se séparer de Batshuayi, le Lyonnais Tousart plaît au Bayern Munich… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Les équipes de Frank McCourt préparent un copieux mercato à l'OM. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Sept recrues attendues à l'OM, dont un buteur vedette ! Corrigé 1-5 par le Paris Saint-Germain dimanche dans le Clasico, l'Olympique de Marseille a pu mesurer tout l'écart qui le sépare encore de son grand rival. Mais les ambitions du club phocéen et de son propriétaire Frank McCourt ne se sont pas éteintes pour autant puisque l'homme d'affaires américain a annoncé du mouvement à prévoir cet été. Le Bostonien a confirmé l'investissement de 200 millions d'euros sur quatre ans et n'exclut pas de mettre 60 M€ sur un seul joueur ! D'après les informations du journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, 7 recrues devraient rejoindre la Canebière durant l'intersaison. «La volonté de l'OM est de recruter une star qui sera le porte-drapeau du projet. Le bras droit de Zubizarreta, Albert Valentin, qui vient d'être recruté va travailler sur l'arrivée de ce numéro 9. Plusieurs pistes sont étudiées notamment en Espagne et en Argentine du côté de River et de Boca Juniors. L'OM veut également deux milieux de terrain qui porteront ce projet», a-t-il indiqué. Cette semaine, les noms du défenseur central de Fenerbahçe, Simon Kjaer, et des joueurs de Porto Yacine Brahimi et André Silva ont circulé. 2. La succession de Luis Enrique lancée ! En fin de contrat en juin prochain et très critiqué, Luis Enrique ne prolongera pas. L'entraîneur du FC Barcelone a annoncé mercredi qu'il quittera son poste au terme de la saison. «La raison, c'est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d'heures de repos et de déconnexion. Je voudrais remercier le club pour toute la confiance que j'ai reçue. Ce furent trois années inoubliables», a indiqué le technicien catalan à l'issue de la victoire de son équipe contre Gijon (6-1). Quatre noms figurent en haut de la liste des dirigeants blaugrana pour succéder à l'Espagnol. Le favori se nomme Jorge Sampaoli, auteur d'une saison remarquable avec le FC Séville pour sa première année sur le banc d'un club européen. L'Argentin est en contact régulier avec l'entourage de Lionel Messi. Ronald Koeman (Everton), Ernesto Valverde (Bilbao) et Eusebio Sacristan (Real Sociedad) sont les trois autres options du club catalan. Si le nom de Laurent Blanc a aussi circulé ces derniers jours, il ne semble actuellement pas être une des priorités. Parfois cité, le coach d'Arsenal, Arsène Wenger, a quant à lui démenti, tandis que l'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a été sondé mais visiblement sans succès. 3. Thiago Motta prêt à faire durer le plaisir ! Sous contrat jusqu'en juin prochain, le milieu de terrain Thiago Motta semblait se rapprocher doucement vers la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Mais ces dernières semaines, une éventuelle prolongation de son bail a été évoquée… Et d'après les informations du quotidien L'Equipe, l'Italien de 34 ans va bel et bien prolonger d'une année supplémentaire ! En effet, si les bonnes performances de Motta cette saison ont convaincu l'entraîneur Unai Emery, le technicien espagnol et la direction du PSG comptent aussi sur l'international transalpin pour continuer d'encadrer Marco Verratti et Adrien Rabiot. Le vétéran doit rencontrer ses dirigeants mi-mars afin de faire un point sur son avenir. 4. Batshuayi poussé vers la sortie ? En manque de temps de jeu depuis son arrivée à Chelsea en début de saison, l'attaquant Michy Batshuayi pourrait bien quitter Londres au terme de l'exercice. En effet, si les Blues ont fait le forcing pour empêcher le Belge de partir en prêt cet hiver malgré les intérêts du Paris Saint-Germain et de Swansea, la donne pourrait radicalement changer l'été prochain. D'après le tabloïd The Mirror, l'ancien Marseillais devrait déjà être vendu ! Placé sur le banc en championnat même lorsque le titulaire Diego Costa manquait à l'appel, Batshuayi aurait échoué à convaincre l'entraîneur Antonio Conte. Mais le technicien italien a nuancé cette rumeur vendredi devant la presse. «Lorsque vous m'interrogez sur mes joueurs, le plus important c'est le présent. Nous verrons la situation de chaque joueur à la fin de la saison. En ce moment, il travaille très bien avec nous, il doit continuer, tout peut arriver. S'il me montre qu'il mérite de jouer, je serai prêt à le mettre dans le onze de départ», a assuré le coach de Chelsea. Si un départ venait toutefois à se confirmer, la presse anglaise évoque les pistes Andrea Belotti (Torino), Fernando Llorente (Swansea), Alexis Sanchez (Arsenal), Alvaro Morata (Real Madrid), Moussa Dembele (Celtic) ou encore Romelu Lukaku (Everton) pour éventuellement succéder à Batshuayi. De son côté, le joueur préférerait un prêt. 5. La révélation Tousart dans le viseur du Bayern ! En train de se faire une place au sein du onze de départ de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart impressionne depuis quelques semaines, notamment à l'étranger. A en croire France Football, le Bayern Munich serait très intéressé par le jeune milieu de terrain des Gones. Le club bavarois, qui cherche un successeur au vieillissant Xabi Alonso (35 ans), serait déjà venu aux renseignements pour le Lyonnais, qui plaît aussi à Manchester City. Mais l'ancien Valenciennois ne veut pas brûler les étapes. «Je suis encore jeune, mon objectif premier, c'est de m'imposer durablement ici et de gagner des titres. Pour le reste, on verra, je peux difficilement en dire plus car je suis très bien à l'Olympique Lyonnais», a assuré l'international Espoirs français au site Olympique et Lyonnais. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 4 mars 2017 à 12h00. C'est officiel : - 19e de Ligue 1, Bastia a remercié l'entraîneur François Ciccolini pour le remplacer par Rui Almeida.

- Le milieu de terrain Ibrahim Amadou a prolongé à Lille jusqu'en 2020. - L'entraîneur français Valérien Ismaël a été remercié sur le banc de Wolfsburg.

- L'attaquant Lukas Podolski quitte Galatasaray pour Vissel Kobe au Japon.

- Le latéral droit Anthony Vanden Borre sort de sa retraite pour signer au TP Mazembe en République démocratique du Congo.

- Utilisé comme piston droit cette saison, Victor Moses a rempilé jusqu'en 2021 à Chelsea. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le défenseur central Marquinhos n'est pas encore parvenu à un accord pour prolonger au PSG.

- Paris aurait tenté de pousser l'ailier Angel Di Maria vers la Chine cet hiver.

- Le latéral gauche du PSG, Layvin Kurzawa, figure sur les tablettes d'Arsenal.

- Pas forcément hostile à un départ à l'avenir, le milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot plaît à Tottenham.

- En échec, le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak et le milieu offensif Hatem Ben Arfa ne pensent pas à un départ du PSG.

- Paris lorgnerait le milieu de terrain du RB Leipzig Naby Keita.

- Après avoir tenté d'obtenir le prêt de l'attaquant de Liverpool Daniel Sturridge en janvier, le PSG pourrait revenir à la charge l'été prochain. Le Milan AC est également sur les rangs.

- En fin de contrat en juin, le latéral gauche Maxwell pourrait devenir ambassadeur du PSG.

- Le milieu de terrain Andrea Pirlo a été proche de signer au PSG en 2011.

- Paris a sondé l'attaquant du FC Séville Wissam Ben Yedder l'été dernier. - L'ailier du Hebei China Fortune FC, Gervinho, a exclu une arrivée à l'OM dans l'immédiat.

- L'OM pense toujours au milieu de terrain de la Roma, Kevin Strootman.

- Parti à l'amiable, le milieu de terrain Lassana Diarra devrait verser 2 M€ à l'OM s'il signe ailleurs avant le 30 juin.

- L'OL a démenti vouloir vendre Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette en fin de saison.

- Mais Tolisso est tout proche de la Juventus Turin qui tenterait d'inclure le milieu de terrain Mario Lemina dans la transaction.

- L'ailier lyonnais Maxwel Cornet plaît à Liverpool.

- L'OL est intéressé par le milieu de terrain de Montpellier, Ryad Boudebouz, qui souhaite rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine.

- Ciblé par Leicester, l'entraîneur Sergio Conceiçao va rester à Nantes.

- Le coach de Saint-Etienne, Christophe Galtier n'exclut pas de partir en fin de saison.

- Le gardien de l'ASSE, Stéphane Ruffier, plaît à West Ham, Everton et Liverpool.

- Bordeaux ne compte pas céder son prometteur ailier Malcom dans l'immédiat.

- Prêté par le Zénith Saint-Pétersbourg, le défenseur central Vukasin Jovanovic ne restera pas définitivement à Bordeaux. A l'étranger : - Après avoir refusé une offre de 107 M€ cet hiver, Chelsea pourrait céder son attaquant Diego Costa au Tianjin Quanjian pour 145 M€ l'été prochain !

- Dans le viseur du Milan AC, le milieu de terrain Cesc Fabregas veut rester à Chelsea.

- L'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez voudrait partir et la Liga (Atletico Madrid, FC Séville) aurait ses faveurs.

- En cas de départ du Chilien, les Gunners pensent à Marco Reus (Dortmund), André Silva (Porto) et Alexandre Lacazette (Lyon).

- En fin de contrat en juin, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic souhaiterait poursuivre à Manchester United.

- MU souhaite conserver son attaquant Wayne Rooney, annoncé à Everton.

- Manchester City lorgne le défenseur central du Bayer Leverkusen, Benjamin Henrichs, et le latéral droit de la Juventus Turin, Daniel Alves.

- En fin de contrat en juin, le milieu de terrain Yaya Touré aimerait rester à City.

- Le milieu polyvalent Moussa Sissoko a exclu un départ de Tottenham.

- Le milieu de terrain Giannelli Imbula pourrait quitter Stoke City cet été.

- L'ailier de Leicester Riyad Mahrez serait la priorité de Liverpool.

- Everton drague l'attaquant de Manchester United, Wayne Rooney.

- Le latéral gauche de MU, Luke Shaw, séduit Tottenham. - Le Real Madrid cible le défenseur central de la Juventus Turin, Leonardo Bonucci.

- Les gardiens David De Gea (Manchester United), Thibaut Courtois (Chelsea) et Hugo Lloris (Tottenham) figurent sur les tablettes du Real.

- Confronté à l'indisponibilité d'Aleix Vidal, le FC Barcelone a renoncé à recruter un joker médical.

- L'Inter serait prêt à mettre 40-45 M€ sur la table pour le milieu de terrain de la Roma, Kevin Strootman.

- L'Inter rêve d'attirer le coach de Manchester City, Pep Guardiola.

- L'ailier Franck Ribéry espère rester au Bayern Munich au-delà du terme de son contrat en 2018.

- Tianjin Quanjian a proposé 50 M€ pour l'attaquant français du FC Cologne, Anthony Modeste.

- L'attaquant du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, ne sait pas où il jouera la saison prochaine.

- S'appuyant uniquement sur des nationaux, le club turc d'Altinordu a fait savoir qu'il ne transigerait pas, même pour l'attaquant du Barça, Lionel Messi !

- L'ancien grand espoir américain Freddy Adu est proche de signer au Sandecja Nowy Sacz, club de D2 polonaise.

- Libre, l'entraîneur Claudio Ranieri plaît en Chine et en Italie mais privilégie la Premier League.

- L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a refusé un salaire annuel de 24 M€ en Chine.

- Sous contrat jusqu'en 2019, l'entraîneur de Chelsea Antonio Conte devrait être revalorisé à hauteur de 10 M€ annuels. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS