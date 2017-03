Equipe de France : Kanté pas titulaire, Makelele sait pourquoi

Titulaire indiscutable à Chelsea, N'Golo Kanté ne possède pas encore le même statut en équipe de France. En tant qu'ancien patron de l'entrejeu des Bleus, Claude Makelele croit savoir ce qu'il manque au milieu des Blues pour convaincre le sélectionneur Didier Deschamps.

N'Golo Kanté n'est pas titulaire en équipe de France.

De Leicester City à Chelsea, rien n'a changé pour N'Golo Kanté (25 ans). Le milieu de terrain continue de courir dans tous les sens et de récupérer un nombre incalculable de ballons.

Et comme la saison dernière avec les Foxes, l'ancien Caennais, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League, se dirige tout droit vers un titre de champion d'Angleterre.

Mais si Kanté s'est rendu indispensable chez les Blues, ce n'est pas encore le cas en équipe de France. En cause, la rude concurrence de Paul Pogba (23 ans) et de Blaise Matuidi (29 ans), deux joueurs presque intouchables dans l'esprit du sélectionneur Didier Deschamps qui adore la stabilité. Alors comment le natif de Paris peut-il bousculer la hiérarchie ? Ancien milieu des Bleus, Claude Makelele croit savoir ce qu'il manque à celui que l'on présente comme son successeur.

C. Makelele - «Il ne lui manque que ça...»

«Ce que j'aime bien chez ce garçon, c'est qu'il est très généreux, il joue avec le sourire et ça c'est une qualité exceptionnelle ! J'espère vraiment qu'il fera une meilleure carrière que moi. Mais il a encore besoin de leadership, a confié le technicien de Swansea à SFR Sport. Cela ne veut pas dire être capitaine, mais avoir une aura par rapport à ses coéquipiers.

«Cela veut dire que quand tu le regardes, tu te dis : "il est là, on va gagner." Ou quand il parle à ses coéquipiers, ils le regardent et se disent : "il a raison." Il ne lui manque que ça, et quand il aura ça, ça sera un joueur exceptionnel et là il deviendra titulaire en équipe de France.»

De bons exemples à suivre

Timide sur et en dehors du terrain, Kanté n'est pas du genre à s'affirmer auprès de ses coéquipiers. Apprécié pour sa joie de vivre et son humilité, l'infatigable milieu défensif devra peut-être prendre exemple sur Makelele et Deschamps, deux anciens cadres de la sélection tricolore.

