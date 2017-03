OM : une offensive à prévoir pour Brahimi et André Silva ?

L'Olympique de Marseille s'active en coulisses pour préparer un mercato estival agité. Le club phocéen s'intéresse notamment à deux joueurs du FC Porto : André Silva et Yacine Brahimi. Leurs prestations sont suivies de près par les Olympiens.

Brahimi et André Silva suivis de près par l'OM

«On sera très actif lors du prochain mercato d'été.» Dimanche, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, a annoncé la couleur pour le prochain mercato. Si le club phocéen est ambitieux, parviendra-t-il à attirer des joueurs de qualité ? En tout cas, les cibles sont intéressantes.

Si McCourt a précisé que Marseille souhaite recruter des grands talents français, cela n'écarte pas l'arrivée de recrues étrangères. D'ailleurs, l'OM prospecte du côté du Portugal. Et plus précisément au FC Porto. Selon le média portugais A Bola, les Olympiens ont supervisé l'attaquant André Silva (21 ans) et le milieu offensif Yacine Brahimi (27 ans).

André Silva, le buteur tant recherché ?

Ce n'est pas la première fois que le nom d'André Silva revient du côté de Marseille ces dernières semaines puisqu'un intérêt d'Andoni Zubizarreta était déjà évoqué cet hiver. Un intérêt qui se confirme donc, et le directeur sportif marseillais serait totalement sous le charme de la révélation de la saison au Portugal, auteur de 18 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues en club et buteur à quatre reprises en cinq sélections. Mais l'OM devra composer avec une grosse concurrence sur ce dossier.

Les prestations du Lusitanien ne sont pas passées inaperçues chez les cadors européens, et Manchester City, Manchester United, Arsenal, mais aussi le Real Madrid, s'intéressent de près à André Silva. Et connaissant la réputation du FC Porto en matière de transferts, les Olympiens devront signer un gros chèque pour espérer s'offrir la pépite portugaise. Alors que Marseille serait prêt à débourser jusqu'à 50 millions d'euros s'attacher les services d'un buteur, cette enveloppe sera-t-elle suffisante ? Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros.

Le prix de Brahimi a baissé

La piste Brahimi est également séduisante. Si l'ailier de 26 ans connaît une saison compliquée avec seulement 17 matchs disputés toutes compétitions confondues pour 4 buts inscrits, il a réalisé deux premières saisons réussies chez les Dragons avec 14 buts et 13 passes décisives en championnat. En 2014, il était devenu le premier joueur de Porto à inscrire un triplé en Ligue des Champions, contre le BATE Borisov (6-0), pour son premier match dans la compétition.

Sous contrat jusqu'en juin 2019, l'ancien Rennais sera très certainement une cible plus accessible qu'André Silva. Si sa clause libératoire est aussi fixée à 60 millions d'euros, son temps de jeu plus limité cette saison pourrait lui permettre de partir à un prix plus raisonnable. Arrivé pour 6,5 millions d'euros en provenance de Grenade, Brahimi est actuellement évalué à 18 millions d'euros et suivi par la Juventus Turin et l'AS Rome.

Pensez-vous que l'OM doit tenter de recruter ces deux joueurs ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...