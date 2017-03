PSG : Sturridge, une occasion à saisir l'été prochain ?

Si le Paris Saint-Germain n'a pas recruté d'avant-centre supplémentaire cet hiver, une arrivée à ce poste est attendue l'été prochain. Une offensive pour Daniel Sturridge, déjà courtisé lors du dernier mercato, n'est pas à écarter.

Sturridge pourrait quitter Liverpool en fin de saison

En quête d'une doublure d'Edinson Cavani cet hiver, le Paris Saint-Germain n'a pas trouvé la perle rare. Le club de la capitale était pourtant tenté par Daniel Sturridge, alors que l'attaquant de 27 ans traverse une saison compliquée du côté de Liverpool.

Le PSG voulait un prêt

Selon les informations de Goal, le Paris SG a songé à un prêt de l'avant-centre anglais. Les dirigeants parisiens ont même pris des renseignements auprès de leurs homologues de Liverpool. Si Jürgen Klopp a hésité à se séparer de Sturridge, doublé par Roberto Firmino et miné par des blessures à répétition, les Reds ont finalement fermé la porte à un départ au vu des échéances importantes du club, 5e de Premier League.

A la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, Liverpool n'a pas souhaité prendre de risques en se séparant d'un élément offensif auteur de 6 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues en plein milieu de saison. Mais la donne sera sans doute différente l'été prochain. L'avenir de l'international anglais sur les bords de la Mersey sera évalué à la fin de la saison.

Sturridge disponible l'été prochain ?

«Je ne sais pas ce qu'il se passera cet été, et cela s'applique à Daniel comme à ses coéquipiers. On prendra les décisions qu'il faut cet été. Beaucoup de choses vont avoir de l'influence et nous en parlerons à ce moment-là. Il faut le remettre dans la meilleure forme possible, et finir la saison de la meilleure manière possible» , a expliqué Klopp.

Titularisé à seulement neuf reprises toutes compétitions confondues cette saison et sous contrat jusqu'en juin 2019, Sturridge a de fortes chances de faire ses valises l'été prochain. Un retour du PSG n'est pas à exclure et l'Anglais, évalué à 22 M€ par Transfermarkt, serait une doublure intéressante, lui qui avait inscrit 24 buts lors de sa meilleure saison en 2013-2014.

