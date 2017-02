OM : "enragé", Garcia met la pression sur ses joueurs !

Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale de Coupe de France contre Monaco, Rudi Garcia était toujours énervé par la défaite subie face au PSG (1-5). L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a pointé du doigt les manques de son équipe et mis la pression avant ce nouveau choc.

Garcia n'a pas digéré la prestation de son équipe face au PSG (1-5)

Deux jours après l'humiliation vécue face au Paris Saint-Germain (1-5), dimanche en championnat, Rudi Garcia n'a toujours pas digéré. Présent en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est apparu encore un brin énervé par la prestation catastrophique de ses joueurs.

Garcia déçu par ses joueurs

«Le regret que j'ai, c'est d'avoir pris cinq buts. Avec la même stratégie et les mêmes joueurs, on aurait pu faire beaucoup mieux» , a lancé le coach de l'OM. Et ce dernier revient sur les raisons de ce fiasco. «Déjà d'avoir pris deux buts en 15 minutes sur deux trucs qu'on connaissait, les coups de pied arrêtés et les passes entre les lignes. Et à 2-0 de pas avoir de réaction plus importante. (...) On prend un but ça va, on en prend un deuxième et on baisse pavillon» , a-t-il regretté.

Mercredi (21h05), les Marseillais auront l'occasion de tenter de se rattraper face à Monaco, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et Garcia attend une réaction de ses joueurs. «C'est bien beau de parler, maintenant j'attends des réponses sur le terrain. Quand on prend 5 buts à domicile, on attend de la fierté, de l'amour-propre, pour ne pas reprendre des termes un peu plus couillus» , a-t-il prévenu.

R. Garcia - «le coach est enragé»

«Le groupe, je n'en sais rien, mais le coach est enragé. Il faut raison garder et mettre cette rage sur le terrain demain soir. Ça permet de se racheter. Rien n'effacera la lourde défaite mais on peut l'atténuer en se qualifiant. Ce serait un exploit» , a fait savoir l'entraîneur olympien. Même si Leonardo Jardim a prévu de ménager certains de ses cadres, alors que Radamel Falcao, Danijel Subasic et Kamil Glik ne sont pas dans le groupe, Monaco n'est pas vraiment le meilleur adversaire pour relever la tête.

«Monaco, c'est plus fort que le PSG. Je le maintiens, a d'ailleurs indiqué Garcia. Tout le monde sait qu'on a joué deux fois Monaco et qu'on a pris deux fois quatre buts (0-4, 1-4).» Alors que certains pointent du doigt la préparation effectuée par l'entraîneur marseillais avant le clasico (voir ici), ce dernier a visiblement décidé de serrer la vis. Car, visiblement, la motivation seule ne permet pas à son équipe de répondre présent dans les grands rendez-vous.

