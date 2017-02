OM : Garcia sur le banc des accusés lui aussi

Alors qu'ils se disaient gonflés à bloc, les Marseillais ont subi une véritable déroute à domicile dimanche face au PSG (1-5). Si les joueurs de l'OM ont été sérieusement critiqués, leur entraîneur, Rudi Garcia, se retrouve également sur le banc des accusés. Le jour du choc comme dans sa préparation, le technicien olympien a tout raté.

Rudi Garcia n'est pas près d'oublier cette vilaine défaite.

Dimanche, l'Olympique de Marseille a vécu sa plus lourde défaite à domicile depuis 63 ans. Prendre 5-1 au Vélodrome, ça fait mal, très mal. Et quand en plus, c'est face au grand rival parisien, le coup de massue est énorme. Cette déroute était difficile à prévoir. Car toute la semaine, on nous avait vendu une équipe olympienne gonflée à bloc, prête à frapper un grand coup pour lancer véritablement «l'OM champions project» . A l'arrivée, c'est elle qui a pris le grand coup.

Si tous les joueurs ont failli, excepté peut-être le gardien Yohann Pelé, qui a évité aux siens une défaite d'une plus grande ampleur encore, Rudi Garcia est lui aussi pointé du doigt après ce Clasico cauchemardesque. Pour son premier au Parc des Princes en fin d'année dernière, le successeur de Franck Passi avait pris le pari, réussi, de verrouiller au maximum. Certes, c'était d'un ennui terrible, mais l'OM avait ramené un point de la capitale (0-0).

Pas d'intensité à l'entraînement, pas de mise au vert

Là, Garcia avait demandé de jouer paraît-il. Mais on n'a rien vu. Ni derrière, où une soirée portes ouvertes au Vélodrome avait été décrétée, ni devant où ça manquait de tout : d'envie, de combativité, d'inspiration. Seul Dimitri Payet, qui accuse encore quelques kilos en trop, a eu deux éclairs de classe au cours de cette partie. Deux jours après cette fessée monumentale reçue au Vélodrome, les langues commencent à se délier quelque peu en coulisses et l'entraîneur marseillais se retrouve lui aussi sur le banc des accusés.

Certains témoins confient ainsi à L'Equipe ce mardi que la semaine d'entraînement précédant le grand rendez-vous n'a pas été bonne, l'intensité exigée avant un match d'une telle importance n'étant pas présente. La veille du match, les Olympiens n'avaient pas effectué non plus de mise au vert. Comme si Garcia avait davantage misé sur l'aspect motivation et confiance pour faire un résultat que sur le travail et une rigueur de tous les instants. A l'évidence, l'ex-coach de la Roma s'est trompé. Le jour du match avec un plan de jeu et des intentions assez flous et dans sa préparation.

L'OM doit maintenant se relever de cet affront. Et c'est Monaco qui se présente au Vélodrome mercredi à l'occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Un adversaire qui avait aussi corrigé Marseille à domicile le 15 janvier dernier (1-4). Par chance, Leonardo Jardim a prévu de faire tourner pour cette rencontre.

