ASSE : Beric, Roux, Dabo... Galtier n'en peut plus !

Battue 1-0 par Caen dimanche, l'AS Saint-Etienne reste sur 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Agacé par ce manque de résultats, Christophe Galtier n'a pas hésité à critiquer publiquement Robert Beric. Mais le Slovène possède encore un peu de crédit aux yeux de son entraîneur. Nolan Roux et Bryan Dabo n'ont pas cette chance. L'entraîneur stéphanois est agacé par plusieurs de ses joueurs. La défaite subie à domicile contre Caen dimanche (0-1), la quatrième consécutive toutes compétitions confondues, a fait sortir Christophe Galtier de ses gonds. Après la rencontre, alors qu'il se fixait il y a peu comme objectif de décrocher un nouveau ticket pour l'Europe, l'entraîneur de l'ASSE préférait évoquer le maintien, voulant accéder à la barre symbolique des 44 points (Saint-Etienne en compte 39 aujourd'hui) le plus vite possible. Plus qu'une certaine inquiétude, cette sortie musclée de l'entraîneur des Verts traduisait surtout un profond agacement. Voire une vraie lassitude. Le technicien stéphanois est irrité par le comportement de quelques-uns de ses joueurs. L'un d'entre eux a été cité : Robert Beric, terriblement décevant face à Caen. Galtier ne croit plus en Roux "Ceux qui n'enchaînent pas les matchs sont confrontés à un manque de rythme. A moins que ce ne soit un manque de mental. Mais quand on porte ce maillot, on se doit d'avoir le mental, et dans ce domaine certains sont défaillants. Certains, à l'image de Kévin Monnet-Paquet, font preuve de générosité. D'autres sont loin et Robert Beric est très loin, lâchait ainsi Galtier sans détour. Mais à force de le dire, il va rester très loin. A lui de se faire violence. Dans ce match, il a deux balles qui lui échappent. Il doit retrouver ses repères et de la complicité avec ses partenaires." Sévèrement tancé, le Slovène peut au moins se dire qu'il bénéficie encore d'un peu de crédit aux yeux de son entraîneur. Nolan Roux n'a pas cette chance. Entre l'ancien Lillois et Galtier, le courant ne passe plus. Dimanche, on s'attendait à voir l'attaquant débuter. Mais en dépit d'une infirmerie pleine à craquer, le jeune Kenny Rocha-Santos lui a été préféré. Une preuve supplémentaire que Roux, seulement 5 buts, dont 3 penalties, inscrits en 33 apparitions (18 titularisations) toutes compétitions confondues, n'entre plus dans les plans de l'entraîneur stéphanois. Les deux hommes ne se comprennent plus et ne se parlent plus. Galtier très déçu par Dabo Roux n'est pas le seul dans ce cas-là. Bryan Dabo, recruté pour 4 millions d'euros à Montpellier l'été dernier, a lui été mis au placard, tout simplement. Le milieu de terrain n'est plus apparu avec le maillot vert depuis la piteuse défaite (0-3 ap) subie le 1er février dernier à Auxerre en Coupe de France. Dimanche, Dabo est encore resté sur le banc toute la rencontre. «Bryan a été inexistant. C'était un investissement pour nous cet été. Nous aurons des discussions. Il faut des prises de conscience individuelles. Bien sûr, l'entraîneur doit aider à les prendre, mais on a beau le répéter, il n'y a pas le rendement escompté ni la détermination souhaitée. Bryan en est un exemple, mais il y en a d'autres aussi» , lâchait ainsi l'entraîneur stéphanois le 2 février dernier. Les actes ont suivi les paroles. Au-delà de ses performances décevantes lorsqu'il a fait appel à lui, Galtier a surtout l'impression que son joueur a lâché depuis longtemps. Comme Roux, Dabo ne sera plus Stéphanois la saison prochaine si Galtier est encore sur le banc. Beric, lui, a encore une chance de se ressaisir. Que pensez-vous des cas Beric, Roux et Dabo ? Comprenez-vous l'agacement de Galtier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





