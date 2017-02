PSG : Pastore impressionne... jusqu'à Barcelone

Titulaire surprise face à l'OM dimanche, Javier Pastore a régalé au milieu de terrain, avec notamment une passe décisive géniale pour Edinson Cavani. Alors qu'on ne l'attendait pas de suite à ce niveau, l'Argentin a impressionné. Jusqu'à Barcelone.

On n'attendait pas Javier Pastore aussi vite à ce niveau au Vélodrome.

«Paris détruit Marseille» , «Paris en démonstration» , «Paris se balade à Marseille»... Le retentissant succès du Paris Saint-Germain dimanche lors du Clasico (5-1) n'a pas eu qu'un fort écho en France. De l'autre côté des Pyrénées aussi, le coup de force des Parisiens a été largement relayé.

Et les supporters du FC Barcelone qui croient dur comme fer à la "remontada" doivent être un peu moins confiants aujourd'hui. Car le PSG, s'il est au top de sa forme, ou plutôt s'il en a envie, vraiment envie comme face au Barça ou l'OM, pourrait être injouable en cette fin de saison. Et en prime, Unai Emery peut désormais compter sur Javier Pastore, peut-être, enfin, épargné par les pépins physiques.

Le souvenir de 2013

Titulaire surprise dimanche au Vélodrome, l'Argentin a rayonné sur son côté gauche, brillant notamment, mais pas seulement, sur cette passe décisive géniale au quart d'heure de jeu pour Edinson Cavani. Du grand art. Et ce retour en grâce d'El Flaco a impressionné jusqu'à Barcelone. «Attention Barça : Pastore est de retour !» , lançait ainsi lundi le quotidien catalan Sport. Les Blaugrana n'ont pas oublié qu'en 2013, l'Argentin, buteur au Camp Nou, avait failli les éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions.

Et, bonne nouvelle pour le PSG, Pastore, en plus d'avoir très vite retrouvé toutes ses sensations, ce que tout le monde a vu, n'a pas ressenti la moindre douleur physique. Et quand l'ancien pensionnaire de Palerme évolue à ce niveau, on peut tout lui pardonner, y compris cette impression de ne pas vouloir se faire violence lorsque son corps émet le moindre petit signal d'alerte.

Que pensez-vous du retour de Pastore ? Le voyez-vous apporter au PSG en cette fin de saison ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.