OM : Garcia analyse la déroute face au PSG et prévient ses troupes avant Monaco...

Complètement dominé par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a été écrasé par le club de la capitale (1-5) dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Reconnaissant la large supériorité des Parisiens, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a prévenu ses joueurs avant la rencontre face à Monaco.

Rudi Garcia a reconnu la supériorité du PSG.

Une gifle historique ! Jamais dans son histoire à domicile, l'Olympique de Marseille avait concédé une telle défaite (1-5) face au Paris Saint-Germain. Dépassés dans tous les secteurs de jeu, que ce soit physiquement ou tactiquement, les Marseillais ont été incapables de rivaliser avec les Parisiens lors de ce choc de la 27e journée de Ligue 1.

R. Garcia - «pas à la hauteur»

Loin de fuir ses responsabilités devant les médias, le technicien olympien Rudi Garcia a analysé sans détour la déroute connue par son équipe sur cette rencontre. «On n'a pas été à la hauteur de l'événement, les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos 66 000 supporters. On a eu de la bonne volonté au début du match. Mais on a pris deux buts d'entrée, sur des situations qu'on avait pourtant travaillées», a déploré le coach.

«On a été trop passifs, trop naïfs. Pourtant, on a abordé ce match avec beaucoup d'humilité. Cela nous montre tout le chemin qu'on a à parcourir pour se rapprocher d'une équipe de ce calibre. On avait l'envie, mais on est tombés contre plus forts que nous», a-t-il analysé. Cependant, la supériorité du PSG n'excuse pas tout, notamment concernant les énormes lacunes défensives affichées par l'OM dimanche. Et ça, Garcia l'a dénoncé...

Monaco pour relever la tête... ou s'enfoncer ?

«On n'a pas été au niveau, point. La défense n'a pas été bonne, le milieu n'a pas fait son boulot. On a été surclassé», a concédé l'entraîneur phocéen. Pour mieux réveiller ses troupes, l'homme de 53 ans s'est projeté sur le 8e de finale de Coupe de France à disputer mercredi face à l'AS Monaco. «Je n'ai aucun regret, mais il faudra tirer des enseignements pour l'avenir, dès le prochain match.»

«On a pris une bonne claque, parfois ce n'est pas plus mal. On va voir comment ce groupe est capable de réagir. On verra mercredi ce qu'on a comme répondant, au niveau mental», a-t-il prévenu. Après une lourde défaite, affronter la meilleure attaque d'Europe n'est pas forcément un cadeau...

Que pensez-vous de l'analyse de Rudi Garcia ? L'Olympique de Marseille va-t-il relever la tête face à Monaco ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.