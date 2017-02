En démonstration, le PSG réduit l'OM en miettes - Débrief et NOTES des joueurs (OM 1-5 PSG)

Largement supérieurs à des Marseillais à l'agonie défensivement, les Parisiens ont survolé ce Clasico. Les Parisiens ont fait étalage de toute leur classe au Vélodrome pour l'emporter 5-1.

Marquinhos et le PSG ont surclassé l'OM au Vélodrome.

Quel régal. En démonstration, le Paris Saint-Germain, auteur d'un prestation collective de tout premier plan, n'a fait qu'une bouchée d'un Olympique de Marseille très vite, trop vite, dépassé (5-1).

Ce Clasico ne pouvait pas plus mal débuter pour les Olympiens, pourtant soutenus par un Vélodrome plein comme un oeuf (nouveau record d'affluence avec 65.252 spectacteurs) et chaud bouillant. A la suite d'une double erreur de marquage de Payet et Evra, Marquinhos, bien servi par Thiago Silva, ouvrait très rapidement le score de la tête (0-1, 6e). Dans la foulée, Kurzawa pouvait doubler la mise, lui aussi de la tête, mais Pelé était à la parade cette fois. De l'autre côté, Payet faisait frissonner le Vélodrome sur une frappe qui passait d'un rien à côté. Cet OM-PSG débutait de la meilleure des manières.

Et dire que Pelé a multiplié les arrêts...

Mais c'est Cavani, servi magnifiquement par le magicien Pastore, de retour dans le onze de départ, qui crucifiait à son tour Pelé d'un petit piqué parfait (0-2, 16e). Terrible scénario pour l'OM. Peu de temps après, Evra et Rolando se ridiculisaient en se percutant. Lucas en profitait mais Pelé avait encore la main ferme. Le Vélodrome était sonné. Les Phocéens ne voyaient pas le jour face à des Parisiens très largement supérieurs techniquement et collectivement.

Verratti était partout

Avant le repos, Pelé sauvait une nouvelle fois les siens sur un coup de tête de Thiago Silva. Avant même la deuxième période, le sort de ce clasico semblait déjà scellé, les champions de France, portés par un énorme Verratti au milieu, étant nettement au-dessus. En seconde période, les Parisiens poursuivaient leur démonstration. Sur un centre de Kurzawa, Lucas profitait d'une déviation heureuse de Matuidi pour marquer de l'extérieur du pied (0-3, 50e). Puis c'est Draxler, à peine entré en jeu, qui profitait d'un excellent service de Meunier pour participer à la fête (0-4, 61e). Rudi Garcia était dépité comme jamais le long de la touche.

Même si Fanni, d'un frappe en pivot, allégeait un peu la note en fin de rencontre (1-4, 70e). Avant un dernier but parisien signé Matuidi, d'une belle frappe sous la barre (1-5, 73e). En démonstration, le PSG a réduit l'OM en miettes ce soir. Si «la passion est à Marseille est certainement pas à Paris» , comme l'avançait le président olympien Jacques-Henri Eyraud avant ce match, on sait aussi de quel côté sont la maîtrise et l'efficacité.

La note du match : 8/10

Certes, on n'a vu qu'une équipe sur le terrain. Mais la démonstration parisienne était un régal. Quelle puissance collective a dégagée ce PSG ! Et les cinq buts parisiens étaient tous superbes dans leur conception.

Les buts

- Sur un coup franc tiré par Verratti, Thiago Silva remise de la tête au second poteau pour Marquinhos, qui échappe au marquage d'Evra pour expédier le ballon au fond (0-1, 6e).

- Dans l'axe, Verratti sert Pastore, qui lance Cavani en une touche. L'Uruguayen devance la sortie de Pelé et marque d'un petit piqué parfait (0-2, 16e). Magnifique mouvement collectif des Parisiens.

- Sur un centre de Kurzawa, Matuidi dévie avec réussite pour Lucas qui place un extérieur du droit sur lequel Pelé ne peut rien (0-3, 50e).

- Sur le côté droit, Meunier déboule et élimine Payet avant de servir sur un plateau Draxler, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (0-4, 61e).

- Sur un ballon mal dégagé de la tête par Thiago Silva, Lopez remet dans la surface pour Fanni qui, en pivot, trompe la vigilance de Trapp (1-4, 70e).

- Dans la surface marseillaise, Verratti peut tenter sa chance mais préfère servir en retrait Matuidi. A l'entrée de la surface, l'ancien Stéphanois loge le ballon sous la barre de Pelé (1-5, 73e). Quelle maîtrise.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Marco Verratti (9/10)

L'Italien a encore été énorme au milieu de terrain. A l'avant-dernière passe des deux premiers buts parisiens, il est également passeur décisif pour Matuidi après le repos. Défensivement comme offensivement, il était partout. Une prestation cinq étoiles du milieu parisien au Vélodrome.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (6) : le seul Marseillais à ne pas lâcher. S'il concède quatre buts ce soir, le portier marseillais réalise davantage encore d'arrêts décisifs au cours de cette rencontre.

Hiroki Sakai (4) : le Japonais a fait ce qu'il a pu dans son couloir droit. Mais souvent abandonné par ses partenaires, il a souffert, en particulier face au très offensif Kurzawa en seconde période.

Patrice Evra (1) : une catastrophe. Le capitaine marseillais débute très mal sa soirée en laissant libre Marquinhos dans les six mètres sur l'ouverture du score. Dépassé sur chaque action ensuite, il s'est même ridiculisé en percutant Rolando, offrant une autre balle de but à Lucas. Rudi Garcia a arrêté le massacre en le remplaçant à la mi-temps par Henri Bedimo (4), moins sollicité que son prédécesseur défensivement donc un peu moins à la peine. Mais ce n'était pas vraiment plus rassurant.

Rod Fanni (4) : fautif sur le troisième but parisien, il sauve un peu la soirée des supporters marseillais présents au Vélodrome en réduisant l'écart en fin de rencontre. Mais c'était davantage dans le domaine défensif qu'on aurait aimé le voir décisif.

Rolando (3) : le Portugais a pris, comme bon nombre de ses partenaires, le bouillon en charnière centrale. Lent, à la peine techniquement, il a terriblement souffert face aux rapides attaques parisiennes.

William Vainqueur (4) : l'un des meilleurs Marseillais ce soir. Il s'est beaucoup battu au milieu, parvenant à récupérer quelques ballons. Mais il en aurait fallu davantage encore pour contrer la puissance collective du PSG.

Maxime Lopez (4) : le PSG maîtrisant les débats au milieu, il a vécu une soirée compliquée. Il sauve un peu son match en étant passeur décisif en fin de partie pour Fanni.

Franck Anguissa (3) : face à la maîtrise du milieu de terrain parisien, il n'a pas existé dans l'entrejeu. Pas d'impact à la récupération même s'il pas été avare d'efforts dans ses courses.

Florian Thauvin (3) : mis en avant par les Parisiens (Meunier, Cavani) avant le choc, l'ancien Bastiais n'a pas brillé à l'occasion de ce Clasico. Il n'a pas eu la moindre opportunité de se signaler. Dur. Remplacé à la 67e minute par Grégory Sertic (non noté), apparu sur la pelouse pour éviter une défaite plus lourde encore à l'OM.

Dimitri Payet (4) : s'il est proche d'égaliser sur une bonne frappe lointaine en début de match, le Réunionnais est aussi fautif sur l'ouverture du score en laissant trop de liberté à Thiago Silva. Il n'avait pas envie de défendre ce soir et ça s'est vu. Il se fait déposer par Meunier sur le but de Draxler. En fin de rencontre, il trouve le poteau de Trapp d'une bonne frappe du gauche.

Clinton N'Jie (3) : titulaire en pointe en l'absence de Gomis, l'ancien Lyonnais n'a pas existé dans cette rencontre. Esseulé face aux monstres Thiago Silva et Marquinhos, c'était mission impossible pour lui. Remplacé à la 52e minute par Rémy Cabella (non noté), pas plus en réussite que ses partenaires olympiens.

PARIS SG :

Kevin Trapp (6) : battu par Fanni, le portier parisien dévie en fin de match sur son poteau une bonne frappe de Payet. Rassurant le reste du temps.

Thomas Meunier (8) : encore préféré à Aurier, le Belge s'est très bien comporté dans son couloir droit. Solide défensivement, incisif devant, il sert Draxler sur un plateau après une belle chevauchée sur le quatrième but parisien.

Layvin Kurzawa (8) : l'ancien Monégasque a fait preuve d'une grosse activité dans son couloir gauche. Il a notamment crevé l'écran en deuxième période en aimantant tous les ballons dans le domaine aérien dans la surface marseillaise. Il peut aussi marquer après le repos mais tombe sur un Pelé qui n'avait pas renoncé.

Marquinhos (8) : en plus d'ouvrir rapidement le score en tout début de match, le Brésilien a été impeccable en charnière centrale. Il a gagné tous ses duels grâce à un placement impeccable.

Thiago Silva (6) : passeur décisif pour Marquinhos sur l'ouverture du score, le capitaine parisien peut aussi marquer de la tête en première période mais bute sur Pelé. Tranquille le reste du temps, il est un peu fautif sur le but de Fanni, ne s'entendant pas vraiment avec Trapp pour écarter le danger.

Javier Pastore (7) : titulaire surprise, l'Argentin a montré de jolies choses sur son côté gauche grâce à une technique toujours impeccable. S'il est dans le coup sur le but de Lucas, il se signale surtout en première période par une passe décisive somptueuse pour Cavani. Du grand art. Remplacé à la 55e minute par Julian Draxler (non noté), qui marque six minutes seulement après son entrée en jeu sur un excellent service de Meunier.

Lucas (7) : préféré à Di Maria, le Brésilien a fait très mal à Evra sur son côté droit en première période. S'il est tout proche de marquer avant le repos, butant sur un Pelé inspiré, il y parvient après la pause grâce à un extérieur du pied bien senti. Même s'il a toujours ce côté brouillon dans le dernier geste, ses percussions balle au pied auront mis très souvent la défense marseillaise en difficulté. Remplacé à la 74e minute par Angel Di Maria (non noté), qui ne s'est pas signalé durant ce dernier quart d'heure.

Blaise Matuidi (8) : l'international tricolore a encore joué un rôle très important dans l'entrejeu. Passeur décisif heureux pour Lucas en début de seconde période, il a couru pour deux au milieu de terrain. Un pressing constant pour récupérer les ballons. En fin de partie, il montre ses qualités offensives en trouvant la lucarne de Pelé.

Adrien Rabiot (7) : titulaire devant la défense en l'absence de Thiago Motta, le jeune milieu de terrain a encore livré un gros match. Actif à la récupération, précis dans ses transmissions, il semble avoir définitivement gagné sa place au sein du onze parisien.

Marco Verratti (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Edinson Cavani (6) : s'il marque un joli but en début de match qui scelle déjà le scénario de ce Clasico, l'Uruguayen a ensuite été brouillon sur plusieurs offensives. Il s'est montré un peu trop individualiste même s'il a pesé sur la défense marseillaise. Remplacé à la 82e minute par Hatem Ben Arfa (non noté), qui n'est pas parvenu à s'illustrer.

MARSEILLE 1-5 PARIS SG (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 27e journée

Stade : Stade Vélodrome - 65.252 spectateurs - Arbitre : B. Bastien



Buts : R. Fanni (70e) pour MARSEILLE - Marquinhos (6e) E. Cavani (16e) Lucas (50e) J. Draxler (61e) B. Matuidi (72e) pour PARIS SG

Avertissements : P. Evra (38e) , R. Cabella (84e) , pour MARSEILLE - M. Verratti (29e) , J. Draxler (83e) , pour PARIS SG



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , P. Evra (H. Bedimo, 46e) - M. Lopez , W. Vainqueur , A. Zambo Anguissa - F. Thauvin (G. Sertic, 67e) , C. N'Jie (R. Cabella, 52e) , D. Payet



PARIS SG : K. Trapp - T. Meunier , Marquinhos , Thiago Silva , L. Kurzawa - M. Verratti , A. Rabiot , B. Matuidi - Lucas (Á. di María, 73e) , E. Cavani (H. Ben Arfa, 82e) , J. Pastore (J. Draxler, 55e)



Le Vélodrome était magnifique au coup d'envoi

Dès la 6e minute, Marquinhos ouvre le score pour le PSG

A la 16e minute, Cavani double déjà la mise pour Paris

En début de seconde période, Lucas a poursuivi le festival parisien

Matuidi a conclu la démonstration parisienne d'une belle frappe sous la barre

De nombreux spectateurs, désabusés, ont quitté le Vélodrome avant l'heure

Le coup était difficile à encaisser pour les Marseillais au coup de sifflet final