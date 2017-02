Angleterre : Ibrahimovic offre la League Cup à Manchester United !

Au terme d'un match riche en rebondissements, Manchester United a remporté la League Cup en dominant Southampton 3-2 en finale ce dimanche. C'est ce diable de Zlatan Ibrahimovic qui a offert la victoire et le titre aux Red Devils en toute fin de rencontre.

La joie d'Ibrahimovic, de Pogba et des Mancuniens.

87e minute : deux partout entre Manchester United et Southampton. Sur un centre venu de la droite, Ibrahimovic, pourtant cuit après de nombreux efforts offensifs comme défensifs, trouve encore la force de se projeter dans la surface adverse pour placer un coup de tête victorieux. 3-2 pour les Red Devils et finale de la League Cup remportée.

Quelques secondes plus tôt, les hommes de Claude Puel pouvaient pourtant obtenir un penalty, Long étant accroché de manière suspecte dans la surface mancunienne. Le sort de cette finale de League Cup n'a pas tenu à grand-chose. Mais c'est bien MU et son héros, Ibrahimovic, qui avait déjà ouvert le score sur coup franc à la 19e minute, qui remportent ce titre.

MU encore en course en Cup et en Ligue Europa

Mené 2-0 suite à un autre but de Lingard (39e), Southampton avait su revenir dans cette partie grâce à un doublé de Gabbiadini (45e, 49e). Mais Ibrahimovic est repassé par là. C'est déjà le deuxième titre remporté par José Mourinho à la tête de United, après le Community Shield en début de saison. Et peut-être pas le dernier. Car MU est encore en course en Cup (quart de finale à jouer contre Chelsea) et en Ligue Europa (8es de finale à venir contre Rostov).

Cette saison, débutée de façon très poussive, pourrait donc se terminer en apothéose pour le Special One, Ibra et les Red Devils. Et en championnat, Manchester, qui n'a plus connu la défaite depuis le 23 octobre dernier, compte bien terminer à l'une des quatre premières places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.

Deuxième titre de la saison pour Wayne Rooney et Manchester United

Que pensez-vous de ce nouveau titre remporté par Ibrahimovic et Manchester United ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.