Leicester : l'Angleterre en colère pour Ranieri, les joueurs accusés !

Leicester a créé la sensation jeudi soir en décidant de se séparer de Claudio Ranieri, l'homme du titre de champion d'Angleterre 2015-2016. Une décision qui passe mal en Angleterre, alors que les joueurs sont aussi pointés du doigt. Ces derniers seraient à l'origine de ce départ.

Ranieri et Leicester, c'est fini...

«Ce n'était pas dans nos ambitions que les exploits extraordinaires de la saison dernière devraient être reproduits cette saison. En effet, la survie en Premier League était notre premier et unique objectif au début de cette saison. Mais nous sommes maintenant confrontés à une lutte pour atteindre cet objectif et un changement est nécessaire pour maximiser les opportunités qui seront présentées à nous lors des 13 derniers matchs.»

Voici comment Leicester a justifié l'éviction de Claudio Ranieri jeudi. En moins d'un an, le technicien italien est passé de héros, en décrochant le titre de champion d'Angleterre 2015-2016, à zéro, avec une 17e place en Premier League après 25 journées. Un traitement qui passe mal en Angleterre puisque de nombreux observateurs et acteurs du football s'insurgent contre cette décision.

«Inexplicable» , «impardonnable» , «dégueulasse» ...

«Après tout ce que Claudio Ranieri a fait pour Leicester City, le virer maintenant est inexplicable, impardonnable et terriblement triste» , a commenté l'ancien international anglais Gary Lineker sur Twitter. «Champion d'Angleterre et manager FIFA de l'année. Viré. C'est le nouveau football Claudio. Garde le sourire, ami. Personne ne pourra effacer l'histoire que tu as écrit» , a commenté l'entraîneur de Manchester United José Mourinho sur Instagram.

«C'est dégueulasse ce que Leicester a fait en virant Claudio Ranieri, lance Jamie Redknapp dans le Daily Mail. Ils auraient dû lui donner un contrat pour les cinq prochaines années, peu importe s'ils étaient relégués.» Et l'ancien milieu de terrain ne se montre pas tendre avec les joueurs. «Il a été lâché par ses joueurs. Ils devraient avoir honte» , a-t-il ajouté.

Les joueurs derrière ce départ ?

Plutôt que de la honte, les Foxes ressentent peut-être du soulagement. Car les joueurs ne seraient pas étrangers à cette décision de leurs dirigeants. Selon le Times et le Mirror, le vestiaire ne supportait plus les choix tactiques et la charge de travail imposés par Ranieri. Le message ne passait plus avec les cadres notamment, alors qu'il avouait récemment avoir demandé à Jamie Vardy et Riyad Mahrez des efforts pour retrouver leur niveau de la saison passée.

La direction de Leicester n'aurait fait que suivre le désir de changement des joueurs. «Les joueurs ont poignardé Ranieri dans le dos» , lâche le Mirror. Pourtant, Ranieri a fait de certains des stars la saison passée et l'Italien n'a pas vraiment été aidé par un recrutement assez décevant alors que les Foxes devaient disputer la Ligue des Champions cette saison. Reste à savoir si son successeur sera capable de faire mieux. Plusieurs noms circulent déjà : Guus Hiddink, Roberto Mancini, Nigel Pearson, Alan Pardew et Gary Rowett.

Que pensez-vous du départ de Ranieri ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...